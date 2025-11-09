Istorie la Mondiale Umiliți și cu bagajele făcute, au obținut o victorie ireală în ultimul meci și merg în faza eliminatorie!

Maroc U17 a obținut un succes istoric, 16-0 cu Noua Caledonia, la Campionatul Mondial U17.

Triumful categoric reprezintă cea mai categorică victorie la turneul final organizat de FIFA.

După două înfrângeri fără drept de apel, Maroc și Noua Caledonie se înfruntau în ultimul meci al grupei B de la turneul găzduit de Qatar.

Maroc - Noua Caledonie 16-0 . Victorie istorică la Mondialul U17

Maroc pierduse ambele meciuri, 0-2 cu Japonia și 0-6 cu Portugalia, în timp ce Noua Caledonie obținuse un punct cu niponii, 0-0, și fusese învinsă de lusitani, 1-6.

Cu golaveraje foarte slabe, cele două formații aveau șanse minime să se califice în „șaisprezecimi”, unde merge cele mai bune 8 din cele 12 echipe clasate pe locul 3.

Marocanii au început însă în forță. Aveau 3-0 până în minutul 18, iar formația din Oceania a încasat și două cartonașe roșii, Dreuko (22) și Canehmez (31) fiind eliminați.

A urmat o adevărată demonstrație de forță. Până la pauză scorul era deja 7-0. Iar africanii nu s-au oprit aici. Au dat gol după gol până când tabela a arătat 16-0!

Ibn Salah, Eddaoudi, Baha, Haddani, El Aoud și Ouazane au reușit câte o „dublă”, celelalte goluri fiind marcate de Soukrat, Hidaoui, El Khalfioui, plus autogolul lui Andrew. Și au stabilit cea mai categorică victorie din istoria turneului.

Mai mult, cu 3 puncte și un golaveraj de 16-8, Maroc e ca și calificată în faza eliminatorie de pe locul 3!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport