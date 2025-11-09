UNIREA SLOBOZIA - CFR CLUJ 0-1. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul „feroviarilor”, a avut o reacție nervoasă în timpul partidei de la Clinceni, după o ratare monumentală a lui Louis Munteanu (23 de ani).

Partida cu Unirea Slobozia a fost prima cu Daniel Pancu efectiv pe banca lui CFR, la meciul cu Dinamo el asistând din tribună.

Daniel Pancu, exasperat de Louis Munteanu

La meciul de la Clinceni, Daniel Pancu a fost un car de nervi pe toată durata partidei.

În minutul 46, chiar după reluarea partidei, Louis Munteanu a fost găsit perfect de Emerllah și lăsat singur cu portarul.

Atacantul de la echipa națională a României a gestionat prost faza, dorind să îi treacă mingea printre picioare lui Gurău, însă portarul a reușit să blocheze balonul și să îndepărteze pericolul de la poarta sa.

După ce a văzut ratarea monumentală a elevului său, Daniel Pancu a făcut o criză de nervi pe banca de rezerve. El și-a dat jos legitimația și a aruncat-o în timp ce gesticula agresiv la marginea terenului.

După ce a fost golgheter în stagiunea precedentă cu 23 de reușite, în actualul sezon atacantul este departe de forma sa maximă.

După 16 etape disputate, Munteanu are un singur gol marcat pentru CFR Cluj, în Liga 1. El a mai reușit să marcheze un gol în Europa League, în victoria cu Paksi, scor 3-0.

