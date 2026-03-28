Statistica SportsBase confirmă criticile aduse lui Andrei Rațiu (27 de ani) după barajul Turcia-România 0-1.

România a ratat pentru a 7-a oară la rând calificarea la un turneu final de Campionat Mondial. Ultima prezență rămâne ediția 1998 din Franța.

Andrei Rațiu a mers pe teren 41% din meciul cu Turcia

Oficialii și analiștii l-au criticat pe fundașul dreapta de la Rayo Vallecano pentru greșelile decisive, lipsa de implicare defensivă și ezitările care au dus la golul marcat de Ferdi Kadioglu, în minutul 53.

Cifrele vin să confirme aceste observații: în 94 de minute jucate, Rațiu a parcurs 9,875 km, dintre care 4,026 km (41%) au fost făcuți în mers, la viteze de 0-7 km/h.

Asta în condițiile în care media de mers între 0-7 km/h la nivelul echipei României a fost de 3,665 km, adică 34% din cei 10,774 km alergați de tricolori.

Viteza medie de deplasare pe teren a celui poreclit „Sonic” a fost de 6,34 km/h, cea mai mică dintre titulari și mai redusă decât a trei dintre jucătorii intrați pe parcurs. Practic, aproape jumătate din distanța totală a fost parcursă ca la plimbare.

Cifrele lui Rațiu la acest capitol sunt în aproape în oglindă cu cele ale adversarului său direct Kenan Yildiz.

Din echipa României, Ianis Hagi și Vlad Dragomir au avut cel mai puțin timp de respiro (26%, respectiv 29%), iar de la gazde, Hakan Calhanoglu (29%), toți trei fiind jucătorii cu cele mai reduse intervale de mers (0–7 km/h).

Așa a ajuns Rațiu. El nu are atitudine la echipa națională. Vine și ne ia peste picior pe toți, că asta face Rațiu când vine la echipa națională. E alt fotbalist la echipa de club, iar la echipa națională vine și joacă din talent. Nu! Calitățile lui sunt altele Mihai Stoica, președinte CA FCSB (Prima Sport)

Andrei Rațiu, cele mai puține accelerări dintre tricolori

Doar David Miculescu l-a întrecut pe Rațiu. Intrat în minutul 87, atacantul FCSB a mers pe teren 43% din cei 651 de metri parcurși în cele 7 minute jucate și a avut o viteză medie de deplasare de 5,58 km/h.

Rațiu a efectuat 121 de curse în alergare (14,5-20 km/h) și 67 de accelerări și sprinturi de peste 20 km/h, atingând o viteză maximă de 30,1 km/h.

În ceea ce privește numărul de curse, el a fost depășit de șase dintre titularii din câmp, iar la accelerări s-a situat pe ultimul loc, la egalitate cu Bîrligea.

Diferența este că atacantul de la FCSB a alergat cel mai mult din echipa României, 10,597 km, și a dezvoltat una dintre cele mai mari viteze ale meciului, 31,9 km/h.

Peransamblu Rațiu este un jucător bun, ofensiv, defensiv mai puțin. În meciul de aseară, într-un context cu o miză uriașă, era nevoie de mai multă responsabilitate din partea lui Ștefan Iovan, câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua 1986

Statistica lui Andrei Rațiu pe intervale de viteză:

Distanța totală: 9,875 km

Mers (0-7 km/h): 4,026 km (41%)

Alergare ușoară (7-14,5 km/h): 3,324 km (34%)

Alergare moderată (14,5-20 km/h): 1,813 km (18%)

Accelerări (20-25 km/h): 562 m (6%)

Sprinturi (>25 km/h): 150 m (1,5%)

România a alergat mult, dar în apărare

Potrivit platformei de date SportsBase, România a alergat mai mult (112,36 km vs. 111,87 km), dar fără minge. Efortul a fost consumat defensiv, nu în construcție.

Parametru Turcia România Distanța totală 111,87 km 112,36 km Repriza 1 55,58 km 56,02 km Repriza 2 56,29 km 56,34 km În defensivă 21,97 km 45,39 km În atac 43,69 km 21,62 km

Ferdi Kadioglu, sprint de 32,33 km/h la gol

Golul care a decis meciul Turcia - România, 1-0, a venit dintr-o combinație perfectă de viteză și sincronizare.

Arda Guler a trimis o pasă precisă de 30 de metri, iar fundașul stânga Ferdi Kadioglu s-a sprintat fulgerător pe lângă Dennis Man, spre poarta lui Ionuț Radu, atingând o viteză 32,33 km/h.

Cel mai rapid jucător al barajului de la Istanbul a fost fundașul dreapta al Turciei, Mert Muldur, care a atins 32,44 km/h. În rândul tricolorilor, cei mai rapizi au fost Dennis Man și Daniel Bîrligea, cu 31,9 km/h.

Dacă fundașul meu, Rațiu, nu făcea greșeala să nu-l anticipeze pe Yildiz... Știam că acolo se joacă, în diagonală. El trebuia doar să-l lase la margine, dar i-a fost teamă să nu fie driblat. Yildiz e unul dintre cei mai importanți fotbaliști din Italia. Faza golului nu mai contează acum. Nu a fost atent. A ezitat, celălalt i-a luat fața cu furie și a marcat Mircea Lucescu, selecționer România

