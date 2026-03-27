Fostul mare internațional Ștefan Iovan
Nationala

Publicat: 27.03.2026, ora 17:39
Actualizat: 28.03.2026, ora 00:06
  • GOLAZO.ro a analizat în detaliu faza care a decis barajul pierdut de România în fața Turciei (0-1).
  • Ștefan Iovan, fost fundaș al Stelei și al echipei naționale, a oferit verdictul și a explicat lanțul de erori care a dus la golul marcat de Kadioglu.

Naționala României a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2026, după înfrângerea suferită joi, 26 martie, la Istanbul, în fața Turciei, scor 0-1. Unicul gol al partidei a fost înscris de Ferdi Kadioglu, în minutul 53, la capătul unei faze care a expus toate vulnerabilitățile defensive ale tricolorilor.

Ștefan Iovan a analizat pentru GOLAZO.ro faza golului Turciei

„Golul e 100% al lui Raţiu. Nu 99%, 100%. Uite cât face mingea prin aer, iar el are un singur adversar care vine în zonă. Atât trebuia să facă, să-l închidă pe Ferdi Kadioglu”, a declarat președintele CA al FCSB, Mihai Stoica, conform primasport.ro.

GOLAZO.ro a descompus faza care a decis partida. Turcia se afla într-un atac pozițional, instalată în jumătatea României. Tricolorii aveau 9 jucători de câmp sub linia mingii. Singurul rămas avansat era Bîrligea.

Momentul-cheie începe în flancul drept al atacului turc. Arda Guler primește mingea la aproximativ 40 de metri de poartă, fără presiune reală din partea lui Vlad Dragomir.

Lipsa intervenției imediate îi oferă timp și spațiu starului lui Real Madrid, jucător recunoscut pentru creativitate și execuție.

FOTO. Faza golului marcat de Turcia

Galerie foto (6 imagini)

Faza golului marcat de Turcia în barajul cu România (captură video UEFA) Faza golului marcat de Turcia în barajul cu România (captură video UEFA) Faza golului marcat de Turcia în barajul cu România (captură video UEFA) Faza golului marcat de Turcia în barajul cu România (captură video UEFA) Faza golului marcat de Turcia în barajul cu România (captură video UEFA)
+6 Foto
Demarcarea care a spart apărarea României

În același timp, pe partea opusă, Ferdi Kadioglu pornește din interior, de la circa 35 de metri, și atacă spațiul din spatele liniei defensive. Pleacă de lângă Dennis Man și câștigă rapid câțiva metri esențiali.

În momentul în care Guler ridică privirea pentru pasa decisivă, Kadioglu este deja în avantaj pozițional clar. Sincronizarea dintre cei doi este perfectă: mingea pleacă exact pe direcția și momentul demarcării.

Abia în această fază se activează Andrei Rațiu, preocupat până atunci de marcajul asupra lui Kenan Yildiz. Reacția este tardivă. Ar fi trebuit să strângă mai devreme în centru.

Unde erau fundașii centrali?

În centrul apărării, lucrurile se complică și mai mult. Drăgușin este atras de mișcarea spre lateral a lui Akturkoglu, iar Burcă este scos din poziție de Calhanoglu. Rezultatul: un spațiu larg, neprotejat, chiar în zona critică a careului.

Pasa de kinogramă a lui Guler cade exact la 11 metri, unde nu există niciun fundaș central. Kadioglu preia excelent și finalizează de la 6 metri, fără șanse pentru Ionuț Radu.

Cu toată viteza lui, Rațiu nu l-a putut devansa pe Kadioglu. Dennis Man, de lângă care sprintase Kadioglu, a rămas mult în urmă.

Ștefan Iovan: „Man principalul responsabil, apoi fundașii centrali”

Fostul internațional Ștefan Iovan (65 de ani) a analizat pentru GOLAZO.ro faza decisivă și a identificat probleme colective, nu doar o vină individuală.

„Este un gol primit din zonă centrală. Din punctul meu de vedere, acolo trebuia să fie unul dintre fundașii centrali. Vorbim despre o pasă lungă, de 30 de metri, care putea și trebuia anticipată de ei.

Din această perspectivă, nu e neapărat responsabilitatea lui Man să fie acolo. Ce jucăm, om la om?

Pe de altă parte, dacă Man l-a avut ultimul în marcaj pe Kadioglu și l-a pierdut pe drum spre poartă, atunci principala responsabilitate este a lui, pentru că restul colegilor au presupus că faza este sub control.

Rațiu era concentrat pe omul lui și a încercat să intervină când a văzut că Man l-a scăpat pe Kadioglu.

Eu spun că a fost o înlănțuire de greșeli, deoarece și fundașii centrali trebuia să facă mai mult. Mingea a căzut totuși la 11 metri, era bulevard acolo.

Drăgușin putea să se retragă puțin, să-și ia adâncime doi metri și respingea cu capul. Era nevoie de o sclipire a lui Drăgușin.

În timp ce turcii s-au coordonat perfect, la noi sincronizările defensive au fost dezastroase”.

Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (9).jpg
Turcia - Romania FOTO Raed Krishan GOLAZO (9).jpg

Galerie foto (77 imagini)

Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
+77 Foto
labels.photo-gallery

Rațiu, criticat: „Era nevoie de mai multă responsabilitate din partea lui”

Căpitanul Stelei de la Sevilla ’86 s-a arătat dezamăgit de atitudinea lui Andrei Rațiu din meciul cu Turcia.

„Peransamblu Rațiu este un jucător bun, ofensiv, defensiv mai puțin. În meciul de aseară, într-un context cu o miză uriașă, era nevoie de mai multă responsabilitate din partea lui.

În două-trei momente nu am văzut responsabilitatea necesară din partea lui, mai ales când a încercat driblinguri inutile sub presiune. Pe viitor, ar trebui să-și echilibreze jocul.

Ca fundaș pleci de jos în sus, nu invers. Mai întâi trebuie să-și câștige duelurile defensive, apoi să contribuie în atac. Este un jucător cu profil ultraofensiv.

În schimb, pe partea stângă, Bancu a avut o prestație solidă, fiind bine susținut de Mihăilă, iar acolo nu au apărut probleme”.

Dacă fundașul meu, Rațiu, nu făcea greșeala să nu-l anticipeze pe Yildiz... Știam că acolo se joacă, în diagonală. El trebuia doar să-l lase la margine, dar i-a fost teamă să nu fie driblat. Yildiz e unul dintre cei mai importanți fotbaliști din Italia. Faza golului nu mai contează acum. Nu a fost atent. A ezitat, celălalt i-a luat fața cu furie și a marcat Mircea Lucescu, selecționer România

Top stiri
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Campionatul Mondial
09:51
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Citește mai mult
Primă record pentru calificare Suma promisă jucătorilor din Kosovo pentru o victorie în fața Turciei: „Le cunoaștem slăbiciunile”
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Stranieri
27.03
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Citește mai mult
Andrei Vlad, transfer în Europa Fostul goalkeeper de la FCSB merge la o echipă cu alți 3 portari în lot: „Ne așteaptă opt finale”
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
Superliga
27.03
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Un mare transfer pentru noi”
Citește mai mult
Mutare importantă pregătită de FCSB Anunțul făcut de  Mihai Stoica:  „Un mare transfer pentru noi”
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”
B365
26.03
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”
Citește mai mult
Ciucu, ultimativ cu șefii STB: “Luați deciziile pentru care sunteți acolo și sunteți plătiți. Dacă nu, plecați. Toți!”

Echipe/Competiții

fcsb 15 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 15 rapid 5 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
28.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share