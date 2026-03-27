„Ne ia peste picior pe toți” Mihai Stoica, nou atac la adresa lui Andrei Rațiu: „Asta face când vine la națională”

Mihai Stoica
Nationala

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.03.2026, ora 14:52
alt-text Actualizat: 27.03.2026, ora 14:52
  • TURCIA - ROMÂNIA 1-0. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Adminsitrație de la FCSB, l-a criticat dur pe Andrei Rațiu (27 de ani) după prestația sa de la baraj.

Fundașul dreapta al „tricolorilor” a fost scos principal vinovat la golul marcat de Ferdi Kadioglu și a fost taxat atât de Marius Șumudică, cât și de selecționerul Mircea Lucescu pentru evoluția sa.

Citește și
Citește mai mult
Turcia - România 1-0. Mihai Stoica: „Vine și ne ia peste picior pe toți”

Nici Mihai Stoica nu l-a iertat pe Andrei Rațiu și l-a criticat în termeni duri, deși își schimbase părerea despre el înaintea barajului.

„Așa a ajuns Rațiu. El nu are atitudine la echipa națională. Vine și ne ia peste picior pe toți, că asta face Rațiu când vine la echipa națională.

Țineți minte meciul cu Bosnia, am luat gol din cauza lui, el era și acolo, puneți faza de 100 de ori și o să vedeți. Acum la fel.

E alt fotbalist la echipa de club, iar la echipa națională vine și joacă din talent. Nu! Calitățile lui sunt altele”, a declarat oficialul de la FCSB la Prima Sport.

37 de selecții
și 2 goluri a reușit Andrei Rațiu la naționala României

Mihai Stoica a analizat și faza golului marcat de turci:

„Raţiu a făcut mai multe greşeli. A făcut una decisivă, dar a făcut şi altele. Iar era decar cu numărul 2, iar îi dribla pe ăia prin tuşă, era cât pe-aci să luăm gol.

Golul e 100% al lui Raţiu! Nu 99%, 100%. Uite cât face mingea prin aer, iar el are un singur adversar care vine în zonă. Atât trebuia să facă, să-l închidă pe Ferdi Kadioglu”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

FOTO. Golul marcat de Ferdi Kadioglu a decis Turcia - România

Golul marcat de Ferdi Kadioglu în Turcia - România FOTO Captură Prima TV (11).jpeg
Galerie foto (12 imagini)

Golul marcat de Ferdi Kadioglu în Turcia - România FOTO Captură Prima TV (1).jpeg Golul marcat de Ferdi Kadioglu în Turcia - România FOTO Captură Prima TV (2).jpeg Golul marcat de Ferdi Kadioglu în Turcia - România FOTO Captură Prima TV (3).jpeg Golul marcat de Ferdi Kadioglu în Turcia - România FOTO Captură Prima TV (4).jpeg Golul marcat de Ferdi Kadioglu în Turcia - România FOTO Captură Prima TV (5).jpeg
+12 Foto
Lucescu, irascibil la flash-interviu. L-a criticat dur pe Andrei Rațiu

La conferința de presă, selecționerul l-a criticat pe fundașul Andrei Rațiu, cel care a greșit la golul marcat de turci.

„Dacă fundașul meu, Rațiu, nu făcea greșeala să nu-l anticipeze pe Yildiz...Știam că acolo se joacă, în diagonală. El trebuia doar să-l lase la margine, dar i-a fost teamă să nu fie driblat.

A întâlnit un jucător extraordinar. Yildiz e unul dintre cei mai importanți fotbaliști din Italia. Faza golului nu mai contează acum. Nu a fost atent. A ezitat, celălalt i-a luat fața cu furie și a marcat”.

România va mai disputa un meci în această lună. „Tricolorii” vor juca un amical cu Slovacia, marți, de la ora 21:45. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Citește și

Nationala
14:00
Citește mai mult
Campionate
13:39
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

echipa nationala a romaniei Mihai Stoica Meciul Turcia Romania baraj andrei ratiu
Știrile zilei din sport
Nationala
09:00
Citește mai mult
Superliga
11:29
Citește mai mult
Formula 1
12:36
Citește mai mult
Nationala
27.03
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:12
15:53
15:17
13:13
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Campionatul Mondial
09:51
Citește mai mult
Stranieri
27.03
Citește mai mult
Superliga
27.03
Citește mai mult
B365
26.03
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 15 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 15 rapid 5 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
28.03

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share