Rațiu, cel mai rapid! Românul a surclasat toate vedetele din cele mai importante campionate ale Europei! Mbappe nu a prins Top 10
Andrei Rațiu FOTO: IMAGO
Rațiu, cel mai rapid! Românul a surclasat toate vedetele din cele mai importante campionate ale Europei! Mbappe nu a prins Top 10

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 30.10.2025, ora 18:47
alt-text Actualizat: 30.10.2025, ora 18:48
  • Andrei Rațiu (27 de ani), fotbalistul celor de la Rayo Vallecano, este jucătorul care a atins cea mai mare viteză în top 5 campionate, în acest sezon.

Statistica a fost realizată prin calcularea mediei celor mai mari cinci viteze atinse de jucători în sezonul 2025/26.

Andrei Rațiu este cel mai rapid jucător din acest sezon în top 5 campionate

Andrei Rațiu se află în vârful ierarhiei cu 34,7 km/oră și, dintre jucătorii din top 9, are cota de piață cea mai mică, potrivit statisticienilor de la Gradient Sports

Kylian Mbappe nu intrat în top 10, cei mai cunoscuți fotbaliști care au reușit această performanță fiind Erling Haaland (locul 5) și Vinicius Junior (locul 7).

În calcul au fost luați doar jucătorii care au evoluat în cel puțin 5 partide oficiale de campionat în sezonul actual.

Andrei Rațiu, început bun de sezon pentru Rayo Vallecano

Andrei Rațiu a fost integralist în toate partidele disputate de gruparea madrilenă în La Liga.

Fundașul stânga a oferit și o pasă decisivă, în duelul contra celor de la Real Sociedad, din etapa #8 a Primera Division, 1-0.

În Conference League, Andrei Rațiu a jucat un singur meci din cele două disputate de Rayo în faza principală, împotriva fostei adversare a celor de la CFR Cluj, Hacken, 2-2. Românul a fost introdus în minutul 81 al duelului din Suedia și a marcat golul egalizator, în 90+13.

12.000.000 de euro
este cota de piață a lui Andrei Rațiu, conform Transfermarkt

Andrei Rațiu, pe lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Bosnia și San Marino:

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 17/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Rareș ILIE (Empoli | Italia, 0/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share