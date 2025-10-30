„O echipă cu calitate” Zeljko Kopic, înainte de meciul cu CFR Cluj: „Sigur vor încerca să obțină puncte” + Ce spune despre numirea lui Pancu

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat partida cu CFR Cluj din etapa #15 a Ligii 1.

Dinamo - CFR Cluj se joacă vineri, 31 octombrie, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Tehnicianul „câinilor” a lăudat-o pe CFR Cluj, chiar dacă „feroviarii” traversează o perioadă grea în campionat, aflându-se pe locul 13.

Zeljko Kopic, înainte de Dinamo - CFR Cluj: „Întâlnim o echipă cu calitate”

„După meciul din Cupa României, cu CS Dinamo, am fost mulțumit de jucătorii care nu au avut foarte multe minute până acum. Au arătat un fotbal foarte bun în prima repriză.

În partea a doua, nu am mai fost la același nivel, dar, per total, sunt mulțumit de victorie și de atitudine. Acum urmează o pregătire normală și bună pentru confruntarea cu CFR Cluj.

Despre adversar, știm că vorbim despre o echipă cu calitate, chiar dacă trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere al rezultatelor. Sunt sigur că vor încerca să obțină puncte și să se apropie de zona de play-off.

Noi am recuperat bine după meciul din Cupă, suntem într-o formă bună, iar în fața propriilor suporteri vrem să luptăm pentru alte trei puncte. Este ultimul meci din prima parte a sezonului, iar obiectivul nostru rămâne același: calificarea în play-off. În acest moment suntem acolo”, a declarat Zeljko Kopic, conform dinamo1948.club.

Analizând toate meciurile jucate până acum, cred că meritam să avem câteva puncte în plus, prin prisma evoluțiilor. În anumite partide am greșit în momente importante și am pierdut puncte, dar suntem în grafic. Trebuie să continuăm să muncim, să fim concentrați și să adunăm cât mai multe puncte. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Zeljko Kopic, despre transferurile făcute de CFR Cluj: „Nu este o surpriză”

Antrenorul lui Dinamo a vorbit și despre mutările importante realizate de CFR Cluj în încercarea de a prinde play-off-ul.

„Fiecare club are propria strategie de transferuri. CFR a fost în ultimii ani un club important pentru fotbalul românesc, cu performanțe și în cupele europene.

Nu e o surpriză că încearcă să se întărească și să iasă din această perioadă dificilă. Nivelul din Superliga este ridicat, am văzut multe lucruri bune de când sunt aici”, a mai spus Kopic.

Întrebat despre numirea lui Daniel Pancu la CFR, Kopic a preferat să nu își dea cu părerea: „Nu aș vrea să comentez ceva ce nu este oficial. În fotbal lucrurile se pot schimba foarte repede și nu vreau să vorbesc despre o situație care poate să nu se concretizeze.”

FOTO. Imagini de la CS Dinamo - FC Dinamo 1-3

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport