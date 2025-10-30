„Yamal trebuie să aibă grijă!” FOTO. Starul lui Real Madrid are un aspect de invidiat după ce s-a apucat de box: „Genetică extraordinară”

Eduardo Camavinga (22 de ani), jucătorul lui Real Madrid, a postat pe rețelele de socializare câteva fotografii în care practică box.

Mijlocașul francez și-a etalat, cu această ocazie, și fizicul impresionant.

În ultimul meci al lui Real Madrid, elevii lui Xabi Alonso au învins-o, duminică, pe Barcelona cu scorul de 2-1. Eduardo Camavinga a fost titular și a bifat toate minutele din El Clasico.

Eduardo Camavinga s-a apucat de box

Eduardo Camavinga a postat câteva fotografii pe Instagram în care este surprins în timp ce practică box. Totodată, mijlocașul francez și-a arătat și fizicul impresionant.

Thomas Serafin, fizioterapeutul lui Camavinga, a lăudat, într-un interviu pentru as.com, efortul depus de jucătorul lui Real Madrid.

„Genetica și etica sa de muncă sunt extraordinare. Se recuperează mai repede decât ceilalți. Lucrăm patru zile pe săptămână, chiar și cinci.

Eduardo doarme foarte bine și asta e minunat, pentru că poate să se deconecteze. Este foarte, foarte important. Face parte din recuperarea propriu-zisă”, a spus Thomas Serafin.

Comentariile fanilor nu au întârziat să apară:

„Le transmite un mesaj lui Lamine Yamal, Balde și Raphinha”

„Yamal nu e pregătit pentru asta”

„Fundaș dreapta, cântăreț și acum boxer. Chiar poți să faci orice”

„Jucătorii de la Barcelona trebuie să aibă grijă”

Pentru Real Madrid urmează meciul cu Valencia de sâmbătă, de la ora 22:00, din La Liga.

Eduardo Camavinga a fost transferat de Real Madrid în 2021 de la Rennes. „Galacticii” au plătit 31 de milioane de euro pentru mijlocașul francez.

Chiar dacă nu a bifat foarte multe reușite în tricoul formației spaniole, Camavinga a devenit rapid un jucător important.

În cele 4 sezoane de când joacă pentru real Madrid, francezul a jucat în 188 de meciuri, a marcat de 5 ori și a oferit 10 pase decisive.

Contractul lui Camavinga cu Real Madrid va expira în vara anului 2029.

50 de milioane de euro valorează Eduardo Camavinga, conform Transfermarkt

