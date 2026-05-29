Răscumpărat! Pentru Chivu? Inter a plătit o sumă de 8 cifre pentru fiul lui Dejan Stankovic. Ce vrea să facă

Aleksandar Stankovic, 20 de ani, a revenit la Inter, care a plătit clauza de reziliere pentru a-l putea lua înapoi de la Club Brugge.

Clubul nerazzurro decide acum dacă îl păstrează pentru echipa lui Chivu sau îl cedează. Unde ar putea ajunge tânărul „închizător”.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Aleksandar este fiul faimosului Dejan Stankovic, fostul mare fotbalist sârb care a cucerit tripla Liga Campionilor-Serie A-Cupa Italiei cu Inter Milano și Cristi Chivu în 2010.

Stankovic, de la 9,5 la 23 de milioane. Înapoi la Inter

Anul trecut, mijlocașul defensiv a fost vândut de clubul nerazzurro la Club Brugge, pentru 9,5 milioane de euro, dar Inter a păstrat opțiunea de a-l răscumpăra. Și a făcut-o!

Internaționalul sârb, 20 de ani, 6 selecții, un gol, se mută iar între cele două cluburi care au aceleași culori, negru-albastru.

Stankovic a fost printre cei mai buni jucători la Club Brugge. Foto: Imago

Jurnalistul italian Nicolo Schira susține că totul s-a rezolvat. 23 de milioane de euro a plătit Inter pentru a-l lua înapoi pe Aleksandar Stankovic.

Done Deal and confirmed! Aleksander #Stankovic returns to #Inter, which triggered buyback clause (23M) from #ClubBrugge. Contract until 2031. Medicals already made. Inter will decide in the next days if keeping him in First Team or selling to PremierLeague (some clubs want him) https://t.co/C1zujHysjj — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 27, 2026

„Închizătorul”, campion al Belgiei cu Club Brugge, a fost declarat cel mai valoros tânăr jucător al sezonului în ProLeague.

9 goluri și 5 assisturi a reușit Aleksandar Stankovic în 55 de meciuri jucate la Club Brugge

Insistă Chivu pentru fiul lui Stankovic la Inter?

Stankovic a trecut examenul medical și semnează un contract până în 2031.

Conducătorii lui Inter mai au o decizie de luat în cazul lui Aleksandar.

Stankovic și trofeul pentru tânărul anului în campionatul belgian. Foto: Imago

Îl păstrează pentru echipa lui Chivu sau îl cedează? Cluburi din Premier League sunt interesate de împrumut sau chiar de transfer definitiv.

Este posibil însă ca antrenorul nerazzurro, care îl apreciază pe fiul lui Dejan de când îl pregătea la juniorii milanezilor, să insiste pentru el.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport