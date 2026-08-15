Andrei-Theodor Proca (18 ani) s-a clasat pe locul 7 în finala probei de 1.500 m liber, la Campionatele Europene de natație de la Paris.

Înotătorul român a fost susținut de întreaga echipă a României într-o cursă în care câștigătorul a spulberat recordul mondial.

Proca a anunțat că va pleca în SUA pentru studii și antrenament.

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În semifinale, Proca a oprit cronometrul la 14:57,97, devenind primul sportiv din România care coboară sub 15 minute în această probă.

Andrei-Theodor Proca, locul 7 în proba de 1500m liber, la Europenele de la Paris

În cursa pentru medalii, Proca a înotat pe culoarul 1 și a fost cronometrat cu timpul de 15:02.15. Românul a fost departe de podium, însă l-a depășit pe Daniel Wiffen.

Irlandezul este un nume important al acestei probe, având în palmares un aur mondial (Doha 2024) și un bronz olimpic (Paris 2024). Wiffen se descurcă și mai bine la 800m liber: a devenit campion mondial și olimpic în 2024.

Impresionantă a fost prestația lui Johannes Liebmann, înotător în vârstă de doar 19 ani. Germanul a stabilit un nou record mondial, terminând cursa în 14:26.79.

Precedentul record era deținut de americanul Bobby Finke, care se impunea la Jocurile Olimpice de la Paris cu timpul de 14:30.67.

Proca a fost susținut în timpul finalei de întreaga echipă a României. În momentul în care a văzut rezultatul obținut de Liebmann, David Popovici a arătat că i se face pielea de găină.

Podiumul a fost completat de ungurul Zalan Sarkany (14:39.45) și germanul Oliver Klemet (14:40.64)

Andrei-Theodor Proca: „Viitorul sună frumos”

Proca este mulțumit de locul obținut, considerând rezultatul foarte bun pentru prima sa participare la Campioantele Europene.

„A fost foarte frumos, mi-a plăcut, apreciez efortul colegilor, că au fost alături de mine. Sunt mulțumit cu locul 7 în Europa. Este destul de bine pentru primul European. Mi-am atins obiectivele, deci viitorul sună frumos.

Nivelul de cursă a fost… s-a plecat foarte tare. Am încercat să mențin acolo, poate m-a păcălit un pic, am crezut că dacă o să rămân cu Daniel (Wiffen) o să fie o cursă rapidă. Poate trebuia să plec un pic mai repede de lângă el.

Dar per total a fost bine și vreau să le mulțumesc și celor din echipa mea pentru toată susținerea și tot ajutorul din acest an, inclusiv domnului profesor (Viorel Ciobanu)”, a spus Proca.

Finala probei de 1500m liber, clasamentul de la Paris:

Andrei-Theodor Proca pleacă în SUA: „E o modă în înotul mondial”

Înotătorul român începe un nou capitol în carieră, urmând să plece în SUA pentru a studia în Carolina de Nord.

Acesta consideră că schimbarea este necesară pentru a avea parte de antrenamente mai bune și de o competiție mai puternică la probele de fond.

„Pentru mine începe un nou capitol, săptămâna viitoare plec în America la facultate. Voi schimba mediul, echipa, tot, să vedem cum va fi. Sper că va fi alegerea bună și rezultatele vor veni.

Cred că am simțit nevoia, în mare parte pentru că în România nu am parte de antrenament, nici la Naționale competiția nu e așa de ridicată la probele de fond. Din păcate, sunt pe cale de dispariție, nu prea se mai antrenează în România.

De aceea, cred că dacă voi avea o grupă cu băieți de vârsta mea sau chiar mai mari, mă va ajuta să cresc în performanță. Am ales business administration (administrarea afacerilor), voi pleca la NC State, în Carolina de Nord.

Este acum o modă în înotul mondial, cam toată lumea se orientează spre facultățile din America, nivelul este foarte ridicat acolo și majoritatea care vin de acolo fac treabă. Am vorbit cu câțiva colegi, cu Patrick (Dinu) și cu alți băieți, cred că va fi bine.

Vom avea acolo niște competiții între facultăți și după urmează Naționalele în bazin scurt în noiembrie și Mondialele din China, unde voi fi cu siguranță”.

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