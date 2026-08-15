Proca, locul 7 în Europa FOTO. Românul a întrecut un campion al lumii » Reacția lui David Popovici după ce recordul mondial a fost spulberat +33 foto
Andrei-Theodor Proca (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Înot

Proca, locul 7 în Europa FOTO. Românul a întrecut un campion al lumii » Reacția lui David Popovici după ce recordul mondial a fost spulberat

alt-text Silviu Dumitru , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 22:53
alt-text Actualizat: 15.08.2026, ora 22:53
  • Andrei-Theodor Proca (18 ani) s-a clasat pe locul 7 în finala probei de 1.500 m liber, la Campionatele Europene de natație de la Paris.
  • Înotătorul român a fost susținut de întreaga echipă a României într-o cursă în care câștigătorul a spulberat recordul mondial.
  • Proca a anunțat că va pleca în SUA pentru studii și antrenament.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În semifinale, Proca a oprit cronometrul la 14:57,97, devenind primul sportiv din România care coboară sub 15 minute în această probă.

„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris
Citește și
„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris
Citește mai mult
„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris

Andrei-Theodor Proca, locul 7 în proba de 1500m liber, la Europenele de la Paris

În cursa pentru medalii, Proca a înotat pe culoarul 1 și a fost cronometrat cu timpul de 15:02.15. Românul a fost departe de podium, însă l-a depășit pe Daniel Wiffen.

Irlandezul este un nume important al acestei probe, având în palmares un aur mondial (Doha 2024) și un bronz olimpic (Paris 2024). Wiffen se descurcă și mai bine la 800m liber: a devenit campion mondial și olimpic în 2024.

Impresionantă a fost prestația lui Johannes Liebmann, înotător în vârstă de doar 19 ani. Germanul a stabilit un nou record mondial, terminând cursa în 14:26.79.

Precedentul record era deținut de americanul Bobby Finke, care se impunea la Jocurile Olimpice de la Paris cu timpul de 14:30.67.

Proca a fost susținut în timpul finalei de întreaga echipă a României. În momentul în care a văzut rezultatul obținut de Liebmann, David Popovici a arătat că i se face pielea de găină.

Podiumul a fost completat de ungurul Zalan Sarkany (14:39.45) și germanul Oliver Klemet (14:40.64)

Andrei-Theodor Proca, susținut de întreaga delegație a României în finala de 1500m liber, la Europenele de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Andrei-Theodor Proca, susținut de întreaga delegație a României în finala de 1500m liber, la Europenele de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (33 imagini)

Andrei-Theodor Proca, susținut de întreaga delegație a României în finala de 1500m liber, la Europenele de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Andrei-Theodor Proca, susținut de întreaga delegație a României în finala de 1500m liber, la Europenele de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Andrei-Theodor Proca, susținut de întreaga delegație a României în finala de 1500m liber, la Europenele de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Andrei-Theodor Proca, susținut de întreaga delegație a României în finala de 1500m liber, la Europenele de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Andrei-Theodor Proca, susținut de întreaga delegație a României în finala de 1500m liber, la Europenele de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+33 Foto
labels.photo-gallery

Andrei-Theodor Proca: „Viitorul sună frumos”

Proca este mulțumit de locul obținut, considerând rezultatul foarte bun pentru prima sa participare la Campioantele Europene.

„A fost foarte frumos, mi-a plăcut, apreciez efortul colegilor, că au fost alături de mine. Sunt mulțumit cu locul 7 în Europa. Este destul de bine pentru primul European. Mi-am atins obiectivele, deci viitorul sună frumos.

Nivelul de cursă a fost… s-a plecat foarte tare. Am încercat să mențin acolo, poate m-a păcălit un pic, am crezut că dacă o să rămân cu Daniel (Wiffen) o să fie o cursă rapidă. Poate trebuia să plec un pic mai repede de lângă el.

Dar per total a fost bine și vreau să le mulțumesc și celor din echipa mea pentru toată susținerea și tot ajutorul din acest an, inclusiv domnului profesor (Viorel Ciobanu)”, a spus Proca.

Finala probei de 1500m liber, clasamentul de la Paris:

Proca, locul 7 în Europa FOTO. Românul a întrecut un campion al lumii » Reacția lui David Popovici după ce recordul mondial a fost spulberat Proca, locul 7 în Europa FOTO. Românul a întrecut un campion al lumii » Reacția lui David Popovici după ce recordul mondial a fost spulberat

Andrei-Theodor Proca pleacă în SUA: „E o modă în înotul mondial”

Înotătorul român începe un nou capitol în carieră, urmând să plece în SUA pentru a studia în Carolina de Nord.

Acesta consideră că schimbarea este necesară pentru a avea parte de antrenamente mai bune și de o competiție mai puternică la probele de fond.

„Pentru mine începe un nou capitol, săptămâna viitoare plec în America la facultate. Voi schimba mediul, echipa, tot, să vedem cum va fi. Sper că va fi alegerea bună și rezultatele vor veni.

Cred că am simțit nevoia, în mare parte pentru că în România nu am parte de antrenament, nici la Naționale competiția nu e așa de ridicată la probele de fond. Din păcate, sunt pe cale de dispariție, nu prea se mai antrenează în România.

De aceea, cred că dacă voi avea o grupă cu băieți de vârsta mea sau chiar mai mari, mă va ajuta să cresc în performanță. Am ales business administration (administrarea afacerilor), voi pleca la NC State, în Carolina de Nord.

Este acum o modă în înotul mondial, cam toată lumea se orientează spre facultățile din America, nivelul este foarte ridicat acolo și majoritatea care vin de acolo fac treabă. Am vorbit cu câțiva colegi, cu Patrick (Dinu) și cu alți băieți, cred că va fi bine.

Vom avea acolo niște competiții între facultăți și după urmează Naționalele în bazin scurt în noiembrie și Mondialele din China, unde voi fi cu siguranță”.

Citește și

David Popovici, cetățean de onoare al Bucureștiului? VIDEO. Răspunsul dat de primarul Capitalei: „Aș vrea să-l cunosc, vom avea o întâlnire”
Înot
20:37
David Popovici, cetățean de onoare al Bucureștiului? VIDEO. Răspunsul dat de primarul Capitalei: „Aș vrea să-l cunosc, vom avea o întâlnire”
Citește mai mult
David Popovici, cetățean de onoare al Bucureștiului? VIDEO. Răspunsul dat de primarul Capitalei: „Aș vrea să-l cunosc, vom avea o întâlnire”
Viața din spatele succesului Momentele neștiute ale curselor lui David Popovici: „Când îmi răspund sincer la asta, îmi dispare orice gând de îndoială”
Înot
16:13
Viața din spatele succesului Momentele neștiute ale curselor lui David Popovici: „Când îmi răspund sincer la asta, îmi dispare orice gând de îndoială”
Citește mai mult
Viața din spatele succesului Momentele neștiute ale curselor lui David Popovici: „Când îmi răspund sincer la asta, îmi dispare orice gând de îndoială”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
paris inot david popovici campionatele europene de natatie andrei-theodor proca 1500m liber
Știrile zilei din sport
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?”  Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
Superliga
00:57
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?” Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
Citește mai mult
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?”  Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
„M-au făcut muci când l-am adus”  VIDEO. Nicolescu  le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
Superliga
00:39
„M-au făcut muci când l-am adus” VIDEO. Nicolescu le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
Citește mai mult
„M-au făcut muci când l-am adus”  VIDEO. Nicolescu  le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
Pancu, scandal imens  FOTO. Antrenorul Rapidului, eliminat cu Dinamo după o criză de nervi! Ținut cu greu de staff + faza de la care a plecat totul
Superliga
15.08
Pancu, scandal imens FOTO. Antrenorul Rapidului, eliminat cu Dinamo după o criză de nervi! Ținut cu greu de staff + faza de la care a plecat totul
Citește mai mult
Pancu, scandal imens  FOTO. Antrenorul Rapidului, eliminat cu Dinamo după o criză de nervi! Ținut cu greu de staff + faza de la care a plecat totul
Inspirație lusitană VIDEO. Pariurile lui Nuno Campos i-au adus lui Dinamo victoria pe terenul Rapidului
Superliga
15.08
Inspirație lusitană VIDEO. Pariurile lui Nuno Campos i-au adus lui Dinamo victoria pe terenul Rapidului
Citește mai mult
Inspirație lusitană VIDEO. Pariurile lui Nuno Campos i-au adus lui Dinamo victoria pe terenul Rapidului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:57
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?” Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
„Vreți să iau pastile să dorm pe bancă?”  Reacția lui Daniel Pancu după ce a fost eliminat cu Dinamo: „Au făcut-o intenționat!” + Marea problemă de la Rapid
00:39
„M-au făcut muci când l-am adus” VIDEO. Nicolescu le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
„M-au făcut muci când l-am adus”  VIDEO. Nicolescu  le-a dat peste nas contestatarilor după victoria lui Dinamo: „E golul lui!”
01:04
„Dezamăgitor” Dobre vrea să treacă repede peste eșecul cu Dinamo + ce a spus despre ieșirea lui Pancu
„Dezamăgitor” Dobre vrea să treacă repede peste eșecul cu Dinamo  + ce a spus despre ieșirea lui Pancu
00:01
„Devenim din ce în ce mai buni” Nuno Campos, laude pentru jucătorii lui Dinamo: „Asta am demonstrat azi”
„Devenim din ce în ce mai buni”  Nuno Campos, laude pentru jucătorii lui Dinamo: „Asta am demonstrat azi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Top stiri
Ciucu ironizează FCSB VIDEO. Primarul a vorbit despre Arena Națională și a trimis  „săgeți” spre Becali: „Se va juca după meciul între Dinamo și...”
Superliga
15.08
Ciucu ironizează FCSB VIDEO. Primarul a vorbit despre Arena Națională și a trimis „săgeți” spre Becali: „Se va juca după meciul între Dinamo și...”
Citește mai mult
Ciucu ironizează FCSB VIDEO. Primarul a vorbit despre Arena Națională și a trimis  „săgeți” spre Becali: „Se va juca după meciul între Dinamo și...”
„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris
Înot
15.08
„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris
Citește mai mult
„Îmi cer scuze pentru siropoșenie” FOTO. Mesajul postat de iubita lui David Popovici după ce înotătorul a scris istorie la Paris
Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
Superliga
15.08
Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
Citește mai mult
Contractul lui Drăguș la FCSB MM Stoica, șocat de oferta lui Becali: „M-a luat inima când am auzit!”
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției
B365
14.08
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției
Citește mai mult
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 26 rapid 33 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share