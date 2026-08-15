„Eram sigur că voi aduce un plus”  Karamoko, eroul lui Dinamo în Giulești » Opruț a sărit să-i ia apărarea: „E cel mai bun din România!” +39 foto
Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Superliga

„Eram sigur că voi aduce un plus” Karamoko, eroul lui Dinamo în Giulești » Opruț a sărit să-i ia apărarea: „E cel mai bun din România!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 23:34
alt-text Actualizat: 16.08.2026, ora 00:03
  • Rapid - Dinamo 0-1. Mamoudou Karamoko (26 de ani), eroul „câinilor” în Giulești, și Raul Opruț (28 de ani) au vorbit despre victoria din etapa #5 din Liga 1.
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Dinamo a dat lovitura în minutul 73, după o fază de excepție reușită de Hintsa, care s-a încheiat cu golul marcat de francezul Karamoko.

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Rapid - Dinamo 0-1. Mamoudou Karamoko: „Este un sentiment foarte plăcut”

„Este un sentiment foarte plăcut, mai ales pentru că, personal, am trecut printr-o perioadă dificilă. Astăzi sunt foarte fericit, atât pentru mine, cât și pentru echipă. Este un lucru foarte bun.

A fost dificil din punct de vedere mental. Fizic mă simt bine. Nu știu la ce procentaj sunt, nu pot spune, dar sunt bine”, a declarat Karakomo la Digi Sport.

Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro

Galerie foto (39 imagini)

Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
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Mamoudou Karamoko a fost încrezător că va fi decisiv în fața Rapidului.

„Cred că nu există niciun secret, trebuie doar să crezi. Când am venit astăzi aici, eram sigur că voi aduce un plus și am făcut-o. Este foarte bine. Am crezut de la început. Dacă crezi și gândești pozitiv, vei reuși.

Nu am lucrat pentru a avea o singură ocazie în meci. Am încercat să-mi fac treaba și am marcat.

Este încă începutul, dar este un lucru bun pentru noi, din punct de vedere mental, și a ieșit bine”, a mai precizat Karamoko.

VIDEO. Golul decisiv marcat de Karamoko în Rapid - Dinamo 0-1

Raul Opruț: „Vă garantez eu că este cel mai bun jucător din campionatul României”

La finalul meciului, Raul Opruț a intervenit și i-a luat apărarea lui Mamoudou Karamoko, care a revenit după o perioadă plină de accidentări.

„Nu mai câștigasem de foarte mult timp aici, pe Giulești. A fost un meci disputat, nu cred că a fost neapărat un meci frumos. Au avut și ei unele ocazii, situații.

A prins din nou Alaa (Bellaarouch) o zi foarte bună. A intrat Mamu (Karamoko), care a făcut diferența. Și chiar aș vrea să spun două lucruri despre el, pentru că s-au spus multe lucruri în presă.

Am citit despre păcănele, jocuri. Părea mea personală, și o zic sincer că, dacă el este în formă, a fost accidentat foarte mult timp. Eu știu ce înseamnă aceste probleme, din păcate. Poate unii pe la televizor sau care au comentat, nu știu aceste lucruri. 

Încă nu este 100% din punct de vedere fizic, dar dacă este 100% din punct de vedere fizic, vă garantez eu că este cel mai bun jucător din campionatul României în momentul de față. 

Și țin să îl felicit pe această cale, pentru că a avut o săptămână bună la antrenamente, a intrat astăzi și a făcut diferența“ cum, dacă este bine fizic, o să facă mereu”, a declarat Raul Opruț la Digi Sport.

Cât despre meciul cu Rapid, Opruț a spus:

„Nu cred că am făcut neapărat cel mai spectaculos joc sau cel mai bun joc. Am avut, în schimb, o atitudine foarte, foarte bună. Ne-am luptat ca echipă.

Au înțeles băieții că de asta aveau nevoie. Și, pe final, am fost răsplătiți cu acel gol. Cred că a fost un meci corect. N-au fost faze controversate sau faulturi mai dure. A fost în limita sportivității și ne bucurăm că am reușit să ieșim învingători în acest joc”.

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