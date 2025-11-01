Toto Wolff (53 de ani), șeful Mercedes, îl critică pe Michael Masi pentru interpretarea greșită de la Marele Premiu al Emiratelor Arabe Unite 2021.

După incidentul din Peninsula Arabă, Lewis Hamilton (40 de ani) nu a mai reușit să câștige niciun titlu mondial.

Deși au trecut patru ani de la greșeala lui Masi, care l-a costat victoria la Abu Dhabi pe Lewis Hamilton, Toto Wolff nu l-a iertat.

Toto Wolff nu îl iartă pe Michael Masi nici după 4 ani: „Un nebun care a distrus recordul”

Toto Wolff a rememorat incidentul din Emiratele Arabe Unite și a fost dur la adresa directorului cursei.

„Nu am mai experimentat pierderea controlului asupra unei situații de când eram copil. Un nebun care, în esență, a distrus recordul celui mai mare campion din toate timpurile ”, a spus directorul Mercedes, într-un interviu pentru The Telegraph.

Victoria a fost adjudecată, atunci, de Max Verstappen, în ultimul tur al Grand Prix-ului.

Înfrângerea de pe circuitul Yas Marina a oprit seria titulurilor câștigate de Lewis Hamilton în Formula 1.

7 titluri a câștigat Lewis Hamilton

Un raport ulterior Marelui Premiu de la Abu Dhabi din 2021 a arătat că Michael Masi a acționat cu „bună credință”, iar „eroarea a fost una umană”.

Susie Wolff: „Hamilton este doar o umbră”

Susie Wolff, directorul Formula 1 Academy, a fost de acord cu soțul său și consideră că rezultatul cursei din Emiratele Arabe Unite a schimbat raportul de forțe în competiție pe termen lung.

„Decizia unei singure persoane de a interpreta regulile, într-un mod în care acestea nu mai fuseseră interpretate niciodată înainte, ar fi putut cauza un astfel de rezultat. M-a marcat atât de mult timp după aceea.”

De la Marele Premiu de la Abu Dhabi din 2021, Verstappen a câștigat încă trei titluri și rămâne în cursa pentru al cincilea său titlu, în timp ce Hamilton este doar o umbră a personajului său dominant”, a declarat Susie Wolff, pentru The Telegraph.

Ultimul titlu câștigat de pilotul britanic datează din 2020, cu un an înaintea incidentului din Abu Dhabi.

Michael Masi a gestionat greșit Safety Car-ul

Lewis Hamilton s-a aflat în vârful ierarhiei la Grand Prix-ului de la Abu Dhabi și, înainte de ultimul tur, era aproape de a câștiga al optulea titlu.

Britanicul a fost depășit de pilotul RedBull, Max Verstappen, întrucât Michael Masi a întârziat intrarea mașinii de securitate, în urma accidentului în care a fost implicat Nicholas Latifi.

Max Verstappen a urcat pe primul loc cu numai 6 viraje rămase până la finalul cursei. Batavul nu a mai fost întrecut și și-a adjudecat primul titlu din carieră.

