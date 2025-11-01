- Toto Wolff (53 de ani), șeful Mercedes, îl critică pe Michael Masi pentru interpretarea greșită de la Marele Premiu al Emiratelor Arabe Unite 2021.
- După incidentul din Peninsula Arabă, Lewis Hamilton (40 de ani) nu a mai reușit să câștige niciun titlu mondial.
Deși au trecut patru ani de la greșeala lui Masi, care l-a costat victoria la Abu Dhabi pe Lewis Hamilton, Toto Wolff nu l-a iertat.
Toto Wolff nu îl iartă pe Michael Masi nici după 4 ani: „Un nebun care a distrus recordul”
Toto Wolff a rememorat incidentul din Emiratele Arabe Unite și a fost dur la adresa directorului cursei.
„Nu am mai experimentat pierderea controlului asupra unei situații de când eram copil. Un nebun care, în esență, a distrus recordul celui mai mare campion din toate timpurile”, a spus directorul Mercedes, într-un interviu pentru The Telegraph.
Victoria a fost adjudecată, atunci, de Max Verstappen, în ultimul tur al Grand Prix-ului.
Înfrângerea de pe circuitul Yas Marina a oprit seria titulurilor câștigate de Lewis Hamilton în Formula 1.
Un raport ulterior Marelui Premiu de la Abu Dhabi din 2021 a arătat că Michael Masi a acționat cu „bună credință”, iar „eroarea a fost una umană”.
Susie Wolff: „Hamilton este doar o umbră”
Susie Wolff, directorul Formula 1 Academy, a fost de acord cu soțul său și consideră că rezultatul cursei din Emiratele Arabe Unite a schimbat raportul de forțe în competiție pe termen lung.
„Decizia unei singure persoane de a interpreta regulile, într-un mod în care acestea nu mai fuseseră interpretate niciodată înainte, ar fi putut cauza un astfel de rezultat. M-a marcat atât de mult timp după aceea.”
De la Marele Premiu de la Abu Dhabi din 2021, Verstappen a câștigat încă trei titluri și rămâne în cursa pentru al cincilea său titlu, în timp ce Hamilton este doar o umbră a personajului său dominant”, a declarat Susie Wolff, pentru The Telegraph.
Ultimul titlu câștigat de pilotul britanic datează din 2020, cu un an înaintea incidentului din Abu Dhabi.
Michael Masi a gestionat greșit Safety Car-ul
Lewis Hamilton s-a aflat în vârful ierarhiei la Grand Prix-ului de la Abu Dhabi și, înainte de ultimul tur, era aproape de a câștiga al optulea titlu.
Britanicul a fost depășit de pilotul RedBull, Max Verstappen, întrucât Michael Masi a întârziat intrarea mașinii de securitate, în urma accidentului în care a fost implicat Nicholas Latifi.
Max Verstappen a urcat pe primul loc cu numai 6 viraje rămase până la finalul cursei. Batavul nu a mai fost întrecut și și-a adjudecat primul titlu din carieră.