„O mare provocare" Avertisment pentru Pancu, noul antrenor al CFR Cluj: „E greu să gestioneze"
Cristi Dulca FOTO: SportPictures
Superliga

„O mare provocare” Avertisment pentru Pancu, noul antrenor al lui CFR Cluj: „E greu să gestioneze”

Gabriel Neagu
Publicat: 01.11.2025, ora 15:45
Actualizat: 01.11.2025, ora 15:55
  • Cristi Dulca (53 de ani), coleg cu Daniel Pancu (48 de ani) la Rapid, l-a avertizat pe fostul său coechipier despre problemele financiare de la CFR Cluj.
  • Angajamentul noului tehnician al „feroviarilor” începe de astăzi.

CFR Cluj a pierdut împotriva lui Dinamo, 1-2, după ce „câinii” au întors scorul prin 2 goluri marcate în 3 minute.

Cristi Dulca îl avertizează pe Daniel Pancu: „E greu pentru antrenor să gestioneze”

Cristi Dulca l-a avertizat pe Daniel Pancu despre problemele financiare pe care le traversează CFR Cluj, însă crede că va reuși să redreseze echipa.

„E o mare provocare pentru Daniel, pentru că e primul club de Liga 1 la care antrenează. Nu e o situație ușoară, dar îi urez baftă și am încredere în el.

Este un antrenor tânăr și care vrea să demonstreze. Are entuziasm. E greu pentru el, dar cred că o va scoate la capăt.

Nu cunosc detalii, știu că au restanțe destul de mari la salarii. Pentru jucători nu e ușor să nu-ți primești salariul, dar în orice domeniu e greu. Nu e ok ce se întâmplă.

Gândește-te la antrenori, care intră în vestiar și le cere să dea totul și ei nu se pot concentra. E greu și pentru antrenor să gestioneze”, a spus Cristi Dulca, potrivit digisport.ro.

Daniel Pancu nu va sta pe banca lui CFR până în decembrie

Problemele echipei nu sunt singurele de care se va lovi Daniel Pancu în următoarea perioadă la CFR Cluj.

Noul antrenor al „feroviarilor” nu poate sta pe bancă la meciurile echipei și nu poate participa la interviuri, întrucât nu deține licența PRO.

Fostul selecționer al naționalei de tineret va primi licența pe data de 8 decembrie. Astfel, CFR va disputa încă 5 meciuri fără Pancu pe bancă:

  • 9 noiembrie, Superliga, Unirea Slobozia - CFR Cluj
  • 23 noiembrie, Superliga, CFR Cluj - Rapid
  • 29 noiembrie, Superliga, FC Argeș - CFR Cluj
  • 3 decembrie, Cupa României, Metaloglobus - CFR Cluj
  • 6 decembrie, Superliga, Universitatea Craiova - CFR Cluj

Antrenorul clujenilor a trecut toate examenele pentru a dobândi licența PRO, însă trebuie să mai realizeze activități tehnice.

Mai am nevoie de două antrenamente și două meciuri amicale, pe care le voi bifa în cazul în care voi fi la CFR”, a explicat Pancu, pentru GOLAZO.ro.

Daniel Pancu a fost în tribună la Dinamo - CFR Cluj 2-1

Daniel Pancu a urmărit din loja „feroviarilor” partida contra celor de la Dinamo, 1-2.

Noul antrenor al lui CFR Cluj a urmărit singur partida de pe Arena Națională. Iuliu Mureșan a lipsit din loja oaspeților pentru meciul din ultima etapă a turului sezonului regular.

Daniel Pancu la Dinamo - CFR Cluj 2-1
Daniel Pancu la Dinamo - CFR Cluj 2-1

CFR Cluj Cristi Dulca Daniel Pancu superliga
15:32
Fofana, pericol public la volan! VIDEO. Fundașul lui Chelsea, la a 9-a abatere! » Reacția fanilor: „E complet idiot”
Fofana, pericol public la volan! VIDEO. Fundașul lui Chelsea, la a 9-a abatere! » Reacția fanilor: „E complet idiot”
15:08
Încă o demitere în Premier League Antrenorul a avut rezultate dezastruoase și a intrat în conflict cu fanii echipei
Încă o demitere în Premier League Antrenorul a avut rezultate dezastruoase și a intrat în conflict cu fanii echipei
15:32
LIVE UTA Arad - Metaloglobus se joacă ACUM + Hermannstadt - Oțelul, de la 17:45 » Clasamentul actualizat
LIVE UTA Arad - Metaloglobus se joacă ACUM + Hermannstadt - Oțelul, de la 17:45 » Clasamentul actualizat
15:40
Autocarul lui Sepsi, vandalizat Ce au scris ultrașii pe vehicul » Reacția clubului
Autocarul lui Sepsi, vandalizat  Ce au scris ultrașii pe vehicul » Reacția clubului
Mai multe știri de ultimă oră

