ANTRENAMENT CU DOUĂ TREIMI DIN LOT   Toate detaliile de la ședința de pregătire condusă de Mircea Lucescu: cine a lipsit + ce jucător s-a pregătit separat
Naționala României a intrat în linie dreaptă pentru partida cu Turcia
ANTRENAMENT CU DOUĂ TREIMI DIN LOT Toate detaliile de la ședința de pregătire condusă de Mircea Lucescu: cine a lipsit + ce jucător s-a pregătit separat

Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video) , Raed Krishan (foto)
Publicat: 22.03.2026, ora 18:52
Actualizat: 22.03.2026, ora 19:31
  • Naționala României a intrat în linie dreaptă pentru partida cu Turcia, primul dintre cele două hopuri importante din drumul spre Campionatul Mondial.

Tricolorii au efectuat în această seară un antrenament la Mogoșoaia, însă ședința de pregătire nu a avut lotul complet, în condițiile în care nu toți jucătorii convocați au ajuns încă în cantonament.

Tragedie la Istanbul  Două clădiri s-au prăbușit din cauza unei explozii, în orașul în care va evolua echipa națională miercuri 
Citește și
Tragedie la Istanbul Două clădiri s-au prăbușit din cauza unei explozii, în orașul în care va evolua echipa națională miercuri
Citește mai mult
Tragedie la Istanbul  Două clădiri s-au prăbușit din cauza unei explozii, în orașul în care va evolua echipa națională miercuri 

Din totalul de 26 de fotbaliști puși pe listă de Mircea Lucescu, selecționerul s-a putut baza la antrenamentul de seară doar pe 18 dintre ei.

Au lipsit Rațiu, Burcă, Vlad Dragomir, Kevin Ciubotaru, Drăgușin, Ionuț Radu și Man, jucători care nu ajunseseră încă la reunirea lotului, fie pentru că au jucat duminică, fie pentru că nu au avut timp suficient.

Căbuz, învoit de Lucescu

Lor li s-a adăugat și al treilea portar, Cătălin Căbuz, nevoit să plece până la Sibiu pentru că avea programat botezul copilului său, astfel că nu a fost prezent la această ședință de pregătire. El a fost învoit de selecționer fiind oricum a 3-a soluție pentru poarta României.

Coubiș, separat

Andrei Coubiș, convocat în premieră la prima reprezentativă. a participat alături de colegii săi la începutul antrenamentului, în partea de încălzire, după care și-a continuat programul separat de restul lotului.

Stafful tehnic a decis să îl menajeze, în condițiile în care acesta evoluase ieri pe toată durata meciului disputat la echipa de club, în victoria lui U Cluj cu FC Argeș, 1-0.

Mult optimism

Deși vremea n-a fost deloc prietenoasă, doar vreo 7-8 grade și o ploaie măruntă, atmosfera din lot a fost una relaxată și pozitivă. Jucătorii au părut conectați la miza acestei acțiuni și încrezători în ceea ce au de făcut înaintea confruntării de la Istanbul.

Până la plecarea spre Turcia de miercuri, naționala va rămâne în cantonamentul de la Mogoșoaia. Miercuri dimineață, delegația României va face deplasarea la Istanbul, unde programul va continua seara cu conferința de presă și cu antrenamentul oficial.

  • Meciul Turcia - România este programat joi, de la ora 19:00, în direct la PrimaTV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Citește și

Gloria Bistrița, victorie uriașă! Revenire senzațională în play-off-ul pentru sferturile Ligii Campionilor, pe terenul lui Ikast
Handbal
18:32
Gloria Bistrița, victorie uriașă! Revenire senzațională în play-off-ul pentru sferturile Ligii Campionilor, pe terenul lui Ikast
Citește mai mult
Gloria Bistrița, victorie uriașă! Revenire senzațională în play-off-ul pentru sferturile Ligii Campionilor, pe terenul lui Ikast
 „Cel mai important meci din carieră”  VIDEO. Virgil Ghiță nu se teme de atmosfera din Turcia: „O să ne motiveze”
Nationala
18:27
„Cel mai important meci din carieră” VIDEO. Virgil Ghiță nu se teme de atmosfera din Turcia: „O să ne motiveze”
Citește mai mult
 „Cel mai important meci din carieră”  VIDEO. Virgil Ghiță nu se teme de atmosfera din Turcia: „O să ne motiveze”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Iranul a anunțat ce va face dacă Trump lovește infrastructura energetică. Gardienii Revoluției vorbesc și despre „ținte legitime” în regiune
Iranul a anunțat ce va face dacă Trump lovește infrastructura energetică. Gardienii Revoluției vorbesc și despre „ținte legitime” în regiune
Iranul a anunțat ce va face dacă Trump lovește infrastructura energetică. Gardienii Revoluției vorbesc și despre „ținte legitime” în regiune
Știrile zilei din sport
Convocat de urgență Pe cine a chemat Lucescu pentru a-l înlocui pe Ionuț Radu la naționala României
Nationala
22.03
Convocat de urgență Pe cine a chemat Lucescu pentru a-l înlocui pe Ionuț Radu la naționala României
Citește mai mult
Convocat de urgență Pe cine a chemat Lucescu pentru a-l înlocui pe Ionuț Radu la naționala României
Gafă colosală „Tricolorii” pierd calificarea după o eroare incredibilă a selecționerului George Buricea » Ce le-a spus jucătorilor
Handbal
22.03
Gafă colosală „Tricolorii” pierd calificarea după o eroare incredibilă a selecționerului George Buricea » Ce le-a spus jucătorilor
Citește mai mult
Gafă colosală „Tricolorii” pierd calificarea după o eroare incredibilă a selecționerului George Buricea » Ce le-a spus jucătorilor
Jaqueline Cristian, ce luptă! VIDEO. Românca e în optimi la Miami Open » Performanță fără precedent, după ce a învins o favorită
Tenis
22.03
Jaqueline Cristian, ce luptă! VIDEO. Românca e în optimi la Miami Open » Performanță fără precedent, după ce a învins o favorită
Citește mai mult
Jaqueline Cristian, ce luptă! VIDEO. Românca e în optimi la Miami Open » Performanță fără precedent, după ce a învins o favorită
Alarmă cu Ionuț Radu FOTO  Portarul naționalei a fost  dus pe brațe la vestiare, după partida cu Alaves » Evoluție incredibilă a scorului
Nationala
22.03
Alarmă cu Ionuț Radu FOTO Portarul naționalei a fost dus pe brațe la vestiare, după partida cu Alaves » Evoluție incredibilă a scorului
Citește mai mult
Alarmă cu Ionuț Radu FOTO  Portarul naționalei a fost  dus pe brațe la vestiare, după partida cu Alaves » Evoluție incredibilă a scorului
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:08
Convocat de urgență Pe cine a chemat Lucescu pentru a-l înlocui pe Ionuț Radu la naționala României
Convocat de urgență Pe cine a chemat Lucescu pentru a-l înlocui pe Ionuț Radu la naționala României
22:14
Gafă colosală „Tricolorii” pierd calificarea după o eroare incredibilă a selecționerului George Buricea » Ce le-a spus jucătorilor
Gafă colosală „Tricolorii” pierd calificarea după o eroare incredibilă a selecționerului George Buricea » Ce le-a spus jucătorilor
22:59
„E degradant” Mihai Stoica s-a săturat: „O pedeapsă foarte aspră”
„E degradant” Mihai Stoica s-a săturat: „O pedeapsă foarte aspră”
23:33
Kevin, înlocuit De ce l-a schimbat Dorinel Munteanu în prima repriză cu Botoșani + Propunere surprinzătoare pentru națională
Kevin, înlocuit De ce l-a schimbat Dorinel Munteanu în prima repriză cu Botoșani + Propunere surprinzătoare pentru națională
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
