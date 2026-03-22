Naționala României a intrat în linie dreaptă pentru partida cu Turcia, primul dintre cele două hopuri importante din drumul spre Campionatul Mondial.

Tricolorii au efectuat în această seară un antrenament la Mogoșoaia, însă ședința de pregătire nu a avut lotul complet, în condițiile în care nu toți jucătorii convocați au ajuns încă în cantonament.

Din totalul de 26 de fotbaliști puși pe listă de Mircea Lucescu, selecționerul s-a putut baza la antrenamentul de seară doar pe 18 dintre ei.

Au lipsit Rațiu, Burcă, Vlad Dragomir, Kevin Ciubotaru, Drăgușin, Ionuț Radu și Man, jucători care nu ajunseseră încă la reunirea lotului, fie pentru că au jucat duminică, fie pentru că nu au avut timp suficient.

Căbuz, învoit de Lucescu

Lor li s-a adăugat și al treilea portar, Cătălin Căbuz, nevoit să plece până la Sibiu pentru că avea programat botezul copilului său, astfel că nu a fost prezent la această ședință de pregătire. El a fost învoit de selecționer fiind oricum a 3-a soluție pentru poarta României.

Coubiș, separat

Andrei Coubiș, convocat în premieră la prima reprezentativă. a participat alături de colegii săi la începutul antrenamentului, în partea de încălzire, după care și-a continuat programul separat de restul lotului.

Stafful tehnic a decis să îl menajeze, în condițiile în care acesta evoluase ieri pe toată durata meciului disputat la echipa de club, în victoria lui U Cluj cu FC Argeș, 1-0.

Mult optimism

Deși vremea n-a fost deloc prietenoasă, doar vreo 7-8 grade și o ploaie măruntă, atmosfera din lot a fost una relaxată și pozitivă. Jucătorii au părut conectați la miza acestei acțiuni și încrezători în ceea ce au de făcut înaintea confruntării de la Istanbul.

Până la plecarea spre Turcia de miercuri, naționala va rămâne în cantonamentul de la Mogoșoaia. Miercuri dimineață, delegația României va face deplasarea la Istanbul, unde programul va continua seara cu conferința de presă și cu antrenamentul oficial.

Meciul Turcia - România este programat joi, de la ora 19:00, în direct la PrimaTV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

