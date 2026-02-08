Asasinat în Mexic  Unul dintre bărbații implicați în uciderea fundașului Andres Escobar a fost împușcat mortal într-un restaurant +6 foto
Foto: oafc.trasury.gov, IMAGO
Campionate

Asasinat în Mexic Unul dintre bărbații implicați în uciderea fundașului Andres Escobar a fost împușcat mortal într-un restaurant

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.02.2026, ora 16:07
alt-text Actualizat: 08.02.2026, ora 16:08
  • Traficantul de droguri columbian Juan Santiago Gallon, unul dintre cei implicați în uciderea fundașului Andres Escobar, în 1994, a fost asasinat în Mexic.

La Campionatul Mondial din 1994, SUA și Columbia s-au întâlnit într-o partidă din faza grupelor, din care făcea parte și România.

Andres Escobar, fundaș central de 27 de ani, și-a dat autogol la acea partidă.

Kopic sperie oltenii Sorin Cârțu a vorbit la superlativ despre antrenorul lui Dinamo » Cu cine se luptă U Craiova pentru titlu
Citește și
Kopic sperie oltenii Sorin Cârțu a vorbit la superlativ despre antrenorul lui Dinamo » Cu cine se luptă U Craiova pentru titlu
Citește mai mult
Kopic sperie oltenii Sorin Cârțu a vorbit la superlativ despre antrenorul lui Dinamo » Cu cine se luptă U Craiova pentru titlu

Unul dintre cei implicați în asasinarea lui Andres Escobar, asasinat în Mexic

Columbia a pierdut meciul cu SUA, pe 22 iunie 1994, scor 1-2, iar formația sud-americană a fost eliminată atunci de la turneul final încă din faza grupelor.

Toată vina a fost aruncată pe fundașul Andres Escobar. Câteva zile mai târziu, pe 2 iulie 1994, la întoarcerea în țară, jucătorul a fost împușcat mortal.

Acum, traficantul de droguri columbian Juan Santiago Gallon, unul dintre cei implicați în uciderea fotbalistului, a fost asasinat în Mexic.

„Santiago Gallon l-a ucis (...) într-o discotecă pe fotbalistul din (departamentul) Antioquia, Andres Escobar, care tocmai jucase la Campionatul Mondial de fotbal. Fapta a distrus imaginea internațională a țării.

Ieri (n.r. - joi), Santiago Gallon a fost ucis în Mexic”, a transmis președintele Columbiei, Gustavo Petro, citat de agerpres.ro.

Gallon a fost împușcat mortal într-un restaurant din Huixquilucan, o municipalitate din statul Mexic, a declarat pentru AFP o sursă din cadrul biroului procurorului din Toluca.

Lung șir de infracțiuni al fraților implicați în asasinarea lui Andres Escobar

Gallon și fratele său au fost anchetați pentru obstrucționarea justiției și au petrecut 15 luni în închisoare fără a fi aduși în fața instanței.

Aceștia au fost incluși pe o listă neagră a Departamentului Trezoreriei SUA din 2015 pentru trafic de droguri, acuzați că ar fi membri ai La Oficina de Envigado, un succesor al Cartelului Medellin al baronului drogurilor Pablo Escobar .

Gallon a fost arestat în 1995 pentru implicarea în asasinarea lui Andres Escobar și a avut mai multe probleme cu legea, fiind judecat inclusiv pentru trafic de droguri.

A fost urmărit penal din nou în 2009 pentru sprijinirea financiară a unui grup de 300 de paramilitari din departamentul Antioquia (nord-vest), pentru care a fost condamnat la trei ani şi trei luni de închisoare.

A fost capturat în 2018, în oraşul Cucuta, la graniţa cu Venezuela, fiind implicat într-un caz de trafic de droguri către Europa.

Cu toate acestea, pe 31 decembrie 2018, un judecător din Medellin l-a lăsat în libertate. De mai mulţi ani, Gallon trăia în Mexic.

FOTO. Autogolul lui Andres Escobar din meciul SUA - Columbia 2-1, de la CM 1994

Autogolul lui Andres Escobar din meciul SUA - Columbia, 2-1, de la CM 1994. Foto: captură YouTube/Matapoliisit19
Autogolul lui Andres Escobar din meciul SUA - Columbia, 2-1, de la CM 1994. Foto: captură YouTube/Matapoliisit19

Galerie foto (6 imagini)

Autogolul lui Andres Escobar din meciul SUA - Columbia, 2-1, de la CM 1994. Foto: captură YouTube/Matapoliisit19 Autogolul lui Andres Escobar din meciul SUA - Columbia, 2-1, de la CM 1994. Foto: captură YouTube/Matapoliisit19 Autogolul lui Andres Escobar din meciul SUA - Columbia, 2-1, de la CM 1994. Foto: captură YouTube/Matapoliisit19 Autogolul lui Andres Escobar din meciul SUA - Columbia, 2-1, de la CM 1994. Foto: captură YouTube/Matapoliisit19 Autogolul lui Andres Escobar din meciul SUA - Columbia, 2-1, de la CM 1994. Foto: captură YouTube/Matapoliisit19
+6 Foto
labels.photo-gallery

Cum a fost ucis Andres Escobar

După ce columbienii au pierdut meciul cu SUA de pe 22 iunie 1994, coechipierii lui Andres Escobar i-au transmis acestuia să nu se întoarcă în țara natală până când lucrurile nu se vor calma.

Cu toate acestea, Andres Escobar s-a întors la Medellin, orașul său natal, acolo unde a fost asasinat pe 2 iulie 1994. Totul s-a întâmplat după ce fostul fundaș a ieșit dintr-un club.

Acolo a fost așteptat de frații Pedro David și Juan Santiago Gallon, care l-au insultat pentru greșeala comisă în meciul cu SUA.

Se pare că bărbații au pierdut mulți bani după ce au pariat pe performanța Columbiei la Cupa Mondială.

Situația a degenerat, iar bodyguardul celor doi, Humberto Munoz Castro, a coborât din mașină și l-a împușcat de 6 ori pe Andres Escobar, care a murit, ulterior, la spital.

La acea vreme, Escobar evolua pentru Atletico Nacional și era dorit de AC Milan, ca înlocuitor pentru Franco Baresi.

Humberto Munoz Castro, cel care l-a ucis pe Escobar, a fost condamnat la 43 de ani de închisoare, dar a fost eliberat după numai 11 ani.

51 de selecții
a avut Andres Escobar pentru naționala Columbiei. A marcat și un gol

Citește și

„Gestul lui Bergodi a lezat un club întreg” CFR Cluj cere ca antrenorul italian să fie pedepsit exemplar: „Îi reamintim asta”
Superliga
15:33
„Gestul lui Bergodi a lezat un club întreg” CFR Cluj cere ca antrenorul italian să fie pedepsit exemplar: „Îi reamintim asta”
Citește mai mult
„Gestul lui Bergodi a lezat un club întreg” CFR Cluj cere ca antrenorul italian să fie pedepsit exemplar: „Îi reamintim asta”
Bernadette Szocs, vicecampioană Românca, învinsă în finala Top 16 Europa » Nu a avut nicio șansă în meciul pentru trofeu
Alte sporturi
14:59
Bernadette Szocs, vicecampioană Românca, învinsă în finala Top 16 Europa » Nu a avut nicio șansă în meciul pentru trofeu
Citește mai mult
Bernadette Szocs, vicecampioană Românca, învinsă în finala Top 16 Europa » Nu a avut nicio șansă în meciul pentru trofeu

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
SUA Campionatul Mondial columbia andres escobar Juan Santiago Gallon
Știrile zilei din sport
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Superliga
08.02
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Citește mai mult
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Superliga
08.02
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Citește mai mult
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Asta a declanșat furia lui Bergodi!  VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
Superliga
08.02
Asta a declanșat furia lui Bergodi! VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
Citește mai mult
Asta a declanșat furia lui Bergodi!  VIDEO. Ce a dus la scenele reprobabile de la finalul meciului CFR - U Cluj
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Superliga
08.02
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Citește mai mult
FCSB s-a dezlănțuit VIDEO. Campioana a făcut spectacol la Galați și s-a apropiat la două puncte de locurile de play-off
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:32
Cristian Geambașu Mândri că suntem români
Cristian Geambașu Mândri că suntem români
23:42
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
Oțelul Galați, pusă la zid Acuzații de blat din partea suporterilor, după eșecul din meciul decisiv cu FCSB: „Nu cred în asemenea coincidențe”
22:59
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase
„Am jucat așa datorită lui” Patronul FCSB a desemnat omul meciului din partida cu Oțelul + Pe ce post va juca Tănase
22:03
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO: Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Florin Tănase, în formă maximă VIDEO+FOTO:   Gol și trei pase decisive în deplasarea crucială de la Galați: „Cea mai importantă victorie”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Top stiri din sport
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
Superliga
08.02
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
Citește mai mult
Interes crescut pentru derby Câte bilete a vândut Dinamo pentru duelul cu U Craiova: „Arena Națională devine acasă!”
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
Handbal
08.02
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
Citește mai mult
CSM București - Brest 40-34 Spectacol făcut de formația noastră contra liderului grupei, în EHF Champions League. Cum arată clasamentul
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Jocurile Olimpice
08.02
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Citește mai mult
„Cât am plâns ca să ajung aici” Lollobrigida, strănepoata marii actrițe italiene, campioană olimpică în ziua când a împlinit 35 de ani
Rezultat șocant  România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!
Rugby
08.02
Rezultat șocant România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!
Citește mai mult
Rezultat șocant  România, învinsă de Germania în primul meci de la Campionatul European: victoria nemților avea cota 50!

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 34 rapid 27 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
09.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share