Asasinat în Mexic Unul dintre bărbații implicați în uciderea fundașului Andres Escobar a fost împușcat mortal într-un restaurant

Traficantul de droguri columbian Juan Santiago Gallon, unul dintre cei implicați în uciderea fundașului Andres Escobar, în 1994, a fost asasinat în Mexic.

La Campionatul Mondial din 1994, SUA și Columbia s-au întâlnit într-o partidă din faza grupelor, din care făcea parte și România.

Andres Escobar, fundaș central de 27 de ani, și-a dat autogol la acea partidă.

Unul dintre cei implicați în asasinarea lui Andres Escobar, asasinat în Mexic

Columbia a pierdut meciul cu SUA, pe 22 iunie 1994, scor 1-2, iar formația sud-americană a fost eliminată atunci de la turneul final încă din faza grupelor.

Toată vina a fost aruncată pe fundașul Andres Escobar. Câteva zile mai târziu, pe 2 iulie 1994, la întoarcerea în țară, jucătorul a fost împușcat mortal.

Acum, traficantul de droguri columbian Juan Santiago Gallon, unul dintre cei implicați în uciderea fotbalistului, a fost asasinat în Mexic.

„Santiago Gallon l-a ucis (...) într-o discotecă pe fotbalistul din (departamentul) Antioquia, Andres Escobar, care tocmai jucase la Campionatul Mondial de fotbal. Fapta a distrus imaginea internațională a țării.

Ieri (n.r. - joi), Santiago Gallon a fost ucis în Mexic ”, a transmis președintele Columbiei, Gustavo Petro, citat de agerpres.ro.

Gallon a fost împușcat mortal într-un restaurant din Huixquilucan, o municipalitate din statul Mexic, a declarat pentru AFP o sursă din cadrul biroului procurorului din Toluca.

Lung șir de infracțiuni al fraților implicați în asasinarea lui Andres Escobar

Gallon și fratele său au fost anchetați pentru obstrucționarea justiției și au petrecut 15 luni în închisoare fără a fi aduși în fața instanței.

Aceștia au fost incluși pe o listă neagră a Departamentului Trezoreriei SUA din 2015 pentru trafic de droguri, acuzați că ar fi membri ai La Oficina de Envigado, un succesor al Cartelului Medellin al baronului drogurilor Pablo Escobar .

Gallon a fost arestat în 1995 pentru implicarea în asasinarea lui Andres Escobar și a avut mai multe probleme cu legea, fiind judecat inclusiv pentru trafic de droguri.

A fost urmărit penal din nou în 2009 pentru sprijinirea financiară a unui grup de 300 de paramilitari din departamentul Antioquia (nord-vest), pentru care a fost condamnat la trei ani şi trei luni de închisoare.

A fost capturat în 2018, în oraşul Cucuta, la graniţa cu Venezuela, fiind implicat într-un caz de trafic de droguri către Europa.

Cu toate acestea, pe 31 decembrie 2018, un judecător din Medellin l-a lăsat în libertate. De mai mulţi ani, Gallon trăia în Mexic.

FOTO. Autogolul lui Andres Escobar din meciul SUA - Columbia 2-1 , de la CM 1994

Cum a fost ucis Andres Escobar

După ce columbienii au pierdut meciul cu SUA de pe 22 iunie 1994, coechipierii lui Andres Escobar i-au transmis acestuia să nu se întoarcă în țara natală până când lucrurile nu se vor calma.

Cu toate acestea, Andres Escobar s-a întors la Medellin, orașul său natal, acolo unde a fost asasinat pe 2 iulie 1994. Totul s-a întâmplat după ce fostul fundaș a ieșit dintr-un club.

Acolo a fost așteptat de frații Pedro David și Juan Santiago Gallon, care l-au insultat pentru greșeala comisă în meciul cu SUA.

Se pare că bărbații au pierdut mulți bani după ce au pariat pe performanța Columbiei la Cupa Mondială.

Situația a degenerat, iar bodyguardul celor doi, Humberto Munoz Castro, a coborât din mașină și l-a împușcat de 6 ori pe Andres Escobar, care a murit, ulterior, la spital.

La acea vreme, Escobar evolua pentru Atletico Nacional și era dorit de AC Milan, ca înlocuitor pentru Franco Baresi.

Humberto Munoz Castro, cel care l-a ucis pe Escobar, a fost condamnat la 43 de ani de închisoare, dar a fost eliberat după numai 11 ani.

51 de selecții a avut Andres Escobar pentru naționala Columbiei. A marcat și un gol

