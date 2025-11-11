Andres Iniesta (41 de ani), fost mare jucător la Barcelona, este anchetat de procurorii din Peru pentru fraudă de peste 600.000 de dolari.

Ancheta vizează înșelătorii financiare prin intermediul companiei deținute în coproprietate de Iniesta, Never Say Never, (NSN) și filiala sa NSN Sudamerica.

Andres Iniesta este acuzat de fraudă în Peru

Andres Iniesta este anchetat în Peru pentru fraudă de peste 600.000 de dolari împotriva unor oameni de afaceri locali, potrivit elespanol.com.

Compania deținută și de Iniesta și-a dorit să strângă fonduri pentru a organiza câteva evenimente sportive și muzicale în Peru. Aceasta s-a folosit și de numele și cariera fostului fotbalist pentru a atrage capital.

Cu toate acestea, majoritatea spectacolelor nu au avut loc, iar fondurile nu au fost returnate.

Compania Gucho Entertainment S.A.C. și alți investitori au depus plângere împotriva lui Andres Iniesta și companiei deținute de el, iar procuratura din Peru a deschis o anchetă.

Printre evenimentele promovate de NSN Sudamerica se numără:

Upa Upa Fest.

Un meci amical între Cienciano (Peru) și Nacional de Quito (Ecuador).

K-Pop Music Fest.

Meciul legendelor între echipele naționale ale Peru și Spaniei

Dintre toate acestea, doar Upa Upa Fest s-a desfășurat.

Spre exemplu, doar pentru meciul amical, câțiva dintre investitori au contribuit cu 55.000 de dolari, însă evenimentul nu a avut loc.

Aceștia susțin că nu li s-a explicat niciodată utilizarea banilor și că fondurile investite nu le-au fost returnate, conform sursei citate.

NSN Sudamerica a intrat în faliment după un an

În aprilie 2023, Andres Iniesta a înființat NSN Sudamerica împreună cu Paul Valderrama Rubio și Carlos Gomez Pintor.

Scopul acesteia era de a duce diferite proiecte de divertisment în țările de pe continent.

Cu toate acestea, în iunie 2024, filiala companiei Never Say Never a intrat în faliment.

Potrivit anchetei, totul făcea parte dintr-o presupusă operațiune de atragere frauduloasă de investiții, exact cum s-a întâmplat în Peru.

„Prestigiul lui Andres Iniesta a fost folosit pentru a atrage capital sub pretextul că vor fi organizate evenimente aprobate în coordonare între NSN Barcelona și NSN Sudamerica, dar care nu s-au concretizat niciodată”, se arată în documentul oficial al Ministerului Public.

Până în prezent, niciuna din persoanele implicate nu au venit cu declarații despre frauda comisă în Peru.

Andres Iniesta a evoluat, de-a lungul carierei, la Barcelone, Vissel Kobe și Emirates Club. Fostul mijlocaș spaniol s-a retras în 2024.

Acesta s-a remarcat în tricoul Barcelonei, acolo unde a evoluat timp de 16 ani.

674 de meciuri a bifat Andres Iniesta pentru Barcelona, conform Transfermarkt

