Dat afară din România A bătut-o pe Dinamo și a fost exilat: „După meci, ministrul mi-a spus să dispar din țară! Nu știu ce pățeam dacă rămâneam”

Atilla Kun (76 de ani), fost atacant cu 89 de goluri în campionatul României, a dezvăluit cum a fost forțat să plece din țară după ce a bătut-o pe Dinamo în 1984.

În sezonul 1983/1984, după meciul dintre Bihor Oradea și Dinamo, scor 4-1, în cadrul etapei 33, Atilla Kun, antrenorul gazdelor, a fost forțat să părăsească România.

„Câinii” se aflau pe primul loc în Divizia A, însă avansul lor față de Steaua s-a tăiat la numai 2 puncte înainte de ultima etapă. Au câștigat în cele din urmă titlul, după 4-1 cu Bacău.

Atilla Kun a fost forțat să plece din țară după ce a bătut-o pe Dinamo: „Era ministru”

Kun a precizat că a fost obligat de către un ministru să părăsească țara pentru că Dinamo a fost la un pas să piardă titlul din cauza lui.

„ Cel care a dispus plecarea mea nu era un om oarecare din Securitate. Era ministru. După meciul cu Dinamo, ne-am întâlnit pe holul de la vestiare și mi-a spus să dispar din țară, deoarece câștigase echipa mea.

A doua zi dimineață, m-am dus la pașapoarte și erau deja pregătite și pentru mine, și pentru soția mea.

Fiica mea n-a primit pașaport. A rămas în țară, noi am plecat, iar după 10 luni am reușit să o aducem și pe ea. Asta se întâmpla în septembrie 1985.

Aveam o cunoștință la Stuttgart. Am stat acolo câteva săptămâni, în timp ce am depus cererea de a rămâne în Germania. În cele din urmă, am primit-o. N-aș putea să spun dacă aș fi pățit ceva rău în cazul în care rămâneam în România. Dar probabil că nu aș mai fi avut viața liniștită”, a declarat Atilla Kun, potrivit sptfm.ro.

Atilla Kun, despre Emeric Ienei: „ Mi-a fost și antrenor, și prieten”

Fostul jucător de la Bihor Oradea a vorbit și despre Emeric Ienei și Flavius Domide, două nume mari ale fotbalului românesc care s-au stins din viață în această toamnă.

„În momentul de față mă domină tristețea. Am avut o legătură foarte strânsă de prietenie cu aceste două mari personalități ale fotbalului românesc. Domnul Ienei mi-a fost și antrenor, și prieten, și idol prin comportamentul său. Pot să spun numai cuvinte frumoase despre el. În ultima perioadă ne-am întâlnit anual.

Și cu Flavius am vorbit la telefon în ultima vreme. Eu jucam vârf la UTA, iar Flavius el juca mijlocaș ofensiv. Era mai mult pentru atac decât pentru apărare. A făcut față.

Avea șut și cu stângul, și cu dreptul. La fel, avea și o lovitură de cap foarte bună. Era un jucător complet și am trăit multe bucurii alături de el”, a mai spus Atilla Kun, potrivit sursei citate.

De-a lungul carierei, Atilla Kun a evoluat pentru Crișul Oradea, UTA Arad și Bihor Oradea.

Pentru prima reprezentativă a României, Atilla Kun a bifat 17 selecții și a marcat 3 goluri.

În cariera sa de antrenor, fostul mare atacant le-a pregătit pe Ulm 1946 și FC Kostanz, în Germania.

