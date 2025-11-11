Traian Băsescu nu l-a menajat Cum a răspuns fostul președinte al României acuzațiilor făcute de Giovanni Becali: „Orice infractor crede asta”

Traian Băsescu (74 de ani) nu l-a menajat deloc pe Giovanni Becali (73 de ani), cel care susține că a ajuns după gratii la ordinele fostului președinte al României.

În martie 2014, Giovanni Becali a fost condamnat la 6 ani și 4 luni cu executare în Dosarul Transferurilor, alături de alți grei ai fotbalului românesc: George Copos, Cristi Borcea, Mihai Stoica, Gică Popescu sau Gigi Nețoiu.

Traian Băsescu nu l-a menajat pe Giovanni Becali: „Orice infractor crede că îl urmărește președintele!”

Impresarul a fost eliberat condiționat, printr-o decizie a Tribunalului Ilfov, pe 14 septembrie 2016, după ce executase doi ani și jumătate.

Recent, Becali l-a acuzat pe Traian Băsescu că ar fi principalul vinovat pentru care a ajuns după gratii.

Acum, fostul președinte al României între anii 2004 - 2014, nu l-a menajat pe vărul patronului de la FCSB, Gigi Becali.

„Nu vreau să vorbesc despre Giovanni Becali. Orice infractor crede că îl urmărește președintele!”, a fost reacția lui Traian Băsescu, pentru iamsport.ro.

Ce a declarat Giovanni Becali, despre Traian Băsescu

Giovanni a vorbit despre relația apropiată pe care o avea cu Băsescu, însă a dezvăluit că îl consideră principalul vinovat pentru perioada sa de detenție.

„Cu Băsescu la început am fost bine, când era primar. Mă chema, îl chemam… Dup-aia, când a venit procesul, a dat ordin: «Tocaţi-i! Tocaţi-i!».

El şi cu ăla care era la ANAF, Sebastian Bodu. Cei mai mulţi generali i-a făcut Băsescu. În 10 ani, Băsescu a făcut 50 de generali de trei stele” declarase Giovanni Becali pentru fanatik.ro.

