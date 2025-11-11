Traian Băsescu nu l-a menajat Cum a răspuns fostul președinte al României acuzațiilor făcute de Giovanni Becali: „Orice infractor crede asta”
Traian Băsescu și Giovanni Becali/ Foto: montaj GOLAZO.ro
Superliga

Traian Băsescu nu l-a menajat Cum a răspuns fostul președinte al României acuzațiilor făcute de Giovanni Becali: „Orice infractor crede asta”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 11.11.2025, ora 17:37
alt-text Actualizat: 11.11.2025, ora 18:57
  • Traian Băsescu (74 de ani) nu l-a menajat deloc pe Giovanni Becali (73 de ani), cel care susține că a ajuns după gratii la ordinele fostului președinte al României.

În martie 2014, Giovanni Becali a fost condamnat la 6 ani și 4 luni cu executare în Dosarul Transferurilor, alături de alți grei ai fotbalului românesc: George Copos, Cristi Borcea, Mihai Stoica, Gică Popescu sau Gigi Nețoiu.

Lui Vinicius nu i-a mers cu Rațiu Brazilianul a încercat să-l scoată din sărite pe român. Imagini fabuloase + Ce i-a spus
Citește și
Lui Vinicius nu i-a mers cu Rațiu Brazilianul a încercat să-l scoată din sărite pe român. Imagini fabuloase + Ce i-a spus
Citește mai mult
Lui Vinicius nu i-a mers cu Rațiu Brazilianul a încercat să-l scoată din sărite pe român. Imagini fabuloase + Ce i-a spus

Traian Băsescu nu l-a menajat pe Giovanni Becali: „Orice infractor crede că îl urmărește președintele!”

Impresarul a fost eliberat condiționat, printr-o decizie a Tribunalului Ilfov, pe 14 septembrie 2016, după ce executase doi ani și jumătate.

Recent, Becali l-a acuzat pe Traian Băsescu că ar fi principalul vinovat pentru care a ajuns după gratii.

Acum, fostul președinte al României între anii 2004 - 2014, nu l-a menajat pe vărul patronului de la FCSB, Gigi Becali.

„Nu vreau să vorbesc despre Giovanni Becali. Orice infractor crede că îl urmărește președintele!”, a fost reacția lui Traian Băsescu, pentru iamsport.ro.

Ce a declarat Giovanni Becali, despre Traian Băsescu

Giovanni a vorbit despre relația apropiată pe care o avea cu Băsescu, însă a dezvăluit că îl consideră principalul vinovat pentru perioada sa de detenție.

„Cu Băsescu la început am fost bine, când era primar. Mă chema, îl chemam… Dup-aia, când a venit procesul, a dat ordin: «Tocaţi-i! Tocaţi-i!».

El şi cu ăla care era la ANAF, Sebastian Bodu. Cei mai mulţi generali i-a făcut Băsescu. În 10 ani, Băsescu a făcut 50 de generali de trei stele” declarase Giovanni Becali pentru fanatik.ro.

Citește și

Câștiguri-record în 2025 Sumele fabuloase încasate de Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Elena Rybakina și Coco Gauff
Tenis
16:08
Câștiguri-record în 2025 Sumele fabuloase încasate de Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Elena Rybakina și Coco Gauff
Citește mai mult
Câștiguri-record în 2025 Sumele fabuloase încasate de Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Elena Rybakina și Coco Gauff
Naționala dezechilibrată Problema cu care se confruntă Lucescu înaintea duelului cu Bosnia
Nationala
16:05
Naționala dezechilibrată Problema cu care se confruntă Lucescu înaintea duelului cu Bosnia
Citește mai mult
Naționala dezechilibrată Problema cu care se confruntă Lucescu înaintea duelului cu Bosnia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
EXCLUSIV. AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan peste 930.000 de lei din campania prezidențială, inclusiv pentru că unii donatori nu pot fi identificați. Ce a spus președintele 
Traian Basescu inchisoare dosarul transferurilor giovanni becali
Știrile zilei din sport
Șocanta declarație de avere a lui Iftime! Patronul lui FC Botoșani are 30 de hectare de terenuri, 4 case, dividende de 2,6 milioane euro, bijuterii, tablouri. Pensia e infimă
Superliga
13:25
Șocanta declarație de avere a lui Iftime! Patronul lui FC Botoșani are 30 de hectare de terenuri, 4 case, dividende de 2,6 milioane euro, bijuterii, tablouri. Pensia e infimă
Citește mai mult
Șocanta declarație de avere a lui Iftime! Patronul lui FC Botoșani are 30 de hectare de terenuri, 4 case, dividende de 2,6 milioane euro, bijuterii, tablouri. Pensia e infimă
Renunță Messi la Mondial? Argentinianul, dezvăluire îngrijorătoare: „Nu aș vrea să fiu o povară” + Ce nu i-a plăcut la PSG
Campionate
14:05
Renunță Messi la Mondial? Argentinianul, dezvăluire îngrijorătoare: „Nu aș vrea să fiu o povară” + Ce nu i-a plăcut la PSG
Citește mai mult
Renunță Messi la Mondial? Argentinianul, dezvăluire îngrijorătoare: „Nu aș vrea să fiu o povară” + Ce nu i-a plăcut la PSG
Mai e titlul obiectiv la U Craiova? Filipe Coelho: „Asta e tot ce pot să promit” + Întrebarea care l-a încurcat: „Să mi se întâmple mie asta?”
Superliga
13:07
Mai e titlul obiectiv la U Craiova? Filipe Coelho: „Asta e tot ce pot să promit” + Întrebarea care l-a încurcat: „Să mi se întâmple mie asta?”
Citește mai mult
Mai e titlul obiectiv la U Craiova? Filipe Coelho: „Asta e tot ce pot să promit” + Întrebarea care l-a încurcat: „Să mi se întâmple mie asta?”
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Investigatii
07:08
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Citește mai mult
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:38
FCSB sau CSA Steaua? SONDAJ. Cine e continuatoarea echipei care a câștigat Cupa Campionilor în 1986? » Peste 50% dintre români au o preferată clară
FCSB sau CSA Steaua? SONDAJ. Cine e continuatoarea echipei care a câștigat Cupa Campionilor în 1986? » Peste 50% dintre români au o preferată clară
15:45
Contestă plecarea lui Rădoi Sorin Cârțu, ferm după demisia de la U Craiova: „N-am fost de acord!” » Ce spune despre noul antrenor
Contestă plecarea lui Rădoi  Sorin Cârțu, ferm după demisia de la U Craiova: „N-am fost de acord!” » Ce spune despre noul antrenor
15:08
Ionuț Radu, la un pas de dezastru VIDEO. Mărturisirea portarului naționalei, înainte de meciul cu Bosnia
Ionuț Radu, la un pas de dezastru VIDEO. Mărturisirea portarului naționalei, înainte de meciul cu  Bosnia
07:08
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Joc iresponsabil Statul a încasat anul trecut 45 de milioane € pentru prevenirea dependenței de jocurile de noroc. Și a investit doar 1.600€, adică 0,003%!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Top stiri din sport
Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Opinii
09:46
Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Citește mai mult
Dan Udrea Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Replica acidă a lui Rădoi Mesajul ascuns din reacția de după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”
Superliga
09:52
Replica acidă a lui Rădoi Mesajul ascuns din reacția de după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”
Citește mai mult
Replica acidă a lui Rădoi Mesajul ascuns din reacția de după demisia de la U Craiova: „«Filmul» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit»”
„Suntem la zid!”  Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!”
Nationala
10:51
„Suntem la zid!” Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!”
Citește mai mult
„Suntem la zid!”  Ladislau Boloni, mesaj pentru „tricolori”: „Până acum, n-ați avut niciun rezultat deosebit!”
Rotaru, acid la adresa LPF Patronul U Craiova contestă modificările statutului propuse de Gino Iorgulescu:  „M-am simțit jignit”
Superliga
11:05
Rotaru, acid la adresa LPF Patronul U Craiova contestă modificările statutului propuse de Gino Iorgulescu: „M-am simțit jignit”
Citește mai mult
Rotaru, acid la adresa LPF Patronul U Craiova contestă modificările statutului propuse de Gino Iorgulescu:  „M-am simțit jignit”

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 18 rapid 6 Universitatea Craiova 39 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
12.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share