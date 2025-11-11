„Ajung niște dictatori”  Ciprian Marica iese la atac după ce a aflat cum vrea să-și blocheze Gino Iorgulescu rivalii la șefia LPF

Ciprian Marica (40 de ani), unul dintre acționarii Farului, a criticat intenția LPF de a-și modifica statutul, care l-ar putea putea avantaja pe Gino Iorgulescu (69 de ani) să obțină al patrulea mandat de președinte.

Șefii din Superliga se vor întâlni pe 13 noiembrie, pentru a discuta mai multe modificări privind statutul LPF.

Printre acestea se numără eliminarea regulii ca un președinte să poată avea maximum două mandate și introducerea obligativității de a avea cel puțin 5 ani într-o funcție de conducere a unui club.

Ciprian Marica, atac la adresa LPF: „Când ajung acolo, nu mai vor să plece”

Ciprian Marica a criticat dur dorința LPF de a-și modifica statutul, care l-ar putea avantaja pe Gino Iorgulescu să obțină al patrulea mandat.

Fostul internațional crede că ar trebui să vină și alte persoane cu viziuni diferite la conducerea LPF.

„N-am discutat problema asta la club. Îl respect pe Gino Iorgulescu, i-am cunoscut familia, niște oameni capabili. Bă, dar când ajung acolo, nu mai vor să plece, ar sta o viață dacă s-ar putea.

Sunt curios dacă vom avea același lucru și la FRF, acolo unde domnul Burleanu, când a venit, la fel a zis: «Dom'ne, nu o să stau mai mult, nu modificăm statutul». Ajung să devină niște dictatori.

Bă, ți-ai făcut treaba, foarte bine, gata! Dar nu construiesc nimic, nu lasă pe nimeni să vină din spate. Vor să stea o viață, băi, mai lăsați și pe alții, ați stat acolo atâția ani! Poate au făcut o treabă bună, dar gata!

Trebuie pregătiți și alții mai tineri să vină din spate. Nu construim nimic, nu pregătim alți oameni, își doresc să stea acolo pe veci dacă s-ar putea. Știm foarte bine și cu Adunările astea, cu ce se întâmplă acolo.

Oamenii, pentru un mic avantaj... Fotbalul românesc nu prea are o viziune pe termen mediu și lung, la noi totul se întâmplă acum. Cluburile nu au o strategie, nicio viziune. E inadmisibil să dai drepturile TV pe 10 ani. Nu există acces la contractul cu drepturile TV, deși Liga e a cluburilor.

Oamenii nu ar mai pleca dintr-o poziție. Ai făcut o treabă bună, excelent, ai mărit drepturile, le-ai dus la 30 și ceva de milioane, bun, gata, hai să mai vedem, poate vine altcineva cu o altă idee, Coman, cine o fi”, a declarat Ciprian Marica la Digi Sport, potrivit sport.ro.

Gino Iorgulescu a devenit președintele Ligii Profesioniste de Fotbal în anul 2013. În acest moment, oficialul LPF se află la al treilea mandat.

Ciprian Marica: „Mâine se va întâmpla și la FRF”

Ciprian Marica consideră că, odată cu schimbările de regulament privind candidatura pentru șefia LPF, vor apărea cât mai curând și modificări la FRF.

„Mi se pare incredibil, o teamă fantastică, de ce să fac lucrul ăsta acum? Nu e democrație?

Vorbim azi de Ligă, mâine se va întâmpla la FRF, sunt mai mult decât sigur. Pentru mici avantaje, iau decizii și nu îi interesează de viitorul fotbalului românesc. Adevăratele probleme sunt băgate sub preș”, a adăugat Ciprian Marica, conform sursei citate.

Următoarele alegeri pentru șefia Ligii Profesioniste de Fotbal urmează să aibă loc în 2027.

Candidatura lui Dani Coman pentru șefia LPF poate fi blocată

Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, și-a manifestat dorința de a ocupa funcția de președinte a LPF.

Totuși, candidatura oficialului din Trivale ar putea fi blocată de o directivă pe care LPF dorește să o introducă.

Acum, „persoanele propuse pentru a candida la funcția de președinte LPF trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

Să aibă cetățenie română

Să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență

Să nu fi suferit condamnări penale privative de libertate

Să nu fi fost declarate persona non grata de Adunarea Generală FRF”.

În noul statut, conform Prosport, ar urma să apară formularea „5 ani neîntrerupți de experiență în conducere”.

„Să aibă cel puțin 5 ani neîntrerupți de experiență în conducerea unei structuri sportive care activează în domeniul fotbalului, la nivel de Liga 1, inclusiv la nivel de LPF și al Federației Române de Fotbal” ar fi modificarea de formulare.

Astfel, Dani Coman nu ar fi eligibil pentru a candida la șefia Ligii Profesioniste de Fotbal, întrucât nu va îndeplini criteriul continuității de 5 ani la cârma unei structuri sportive.

Fostul portar a avut perioadă de inactivitate de 44 de zile între angajamentul cu FC Hermannstadt și cel actual, de la FC Argeș.

