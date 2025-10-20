Șfaiț, bun de plată   Extrema „feroviarilor” a avut o ieșire nervoasă în meciul cu Petrolul și a dărâmat laptopul unui fotograf +27 foto
Ieșirea nervoasă a lui Andres Sfait, Petrolul - CFR Cluj FOTO: Captură - PrimaSport
Șfaiț, bun de plată Extrema „feroviarilor” a avut o ieșire nervoasă în meciul cu Petrolul și a dărâmat laptopul unui fotograf

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 20.10.2025, ora 22:23
alt-text Actualizat: 20.10.2025, ora 23:32
  • Andres Șfaiț (20 de ani), extrema celor de la CFR Cluj, a avut o ieșire nervoasă în partida contra celor de la Petrolul Ploiești.
  • Fotbalistul a dărâmat laptopul unui fotograf, aflat în spatele porții gazdelor.

În prima repriză a partidei de pe „Ilie Oană”, nicio formație nu a reușit să marcheze.

Liga 1 Etapa #13 Petrolul urcă pe loc de baraj, criza CFR-ului continuă » Clasamentul actualizat
Liga 1 Etapa #13 Petrolul urcă pe loc de baraj, criza CFR-ului continuă » Clasamentul actualizat
Liga 1 Etapa #13 Petrolul urcă pe loc de baraj, criza CFR-ului continuă » Clasamentul actualizat

Andres Șfaiț a avut o ieșire nervoasă și a dărâmat laptopul unui fotograf

În prelungirile primei reprize, Andres Șfaiț, aflat în flancul drept, a pierdut un duel contra lui Sălceanu, care a protejat mingea și a lăsat-o să iasă în afara terenului.

Extrema celor de la CFR Cluj nu și-a putut stăpâni nervii și a lovit puternic cu piciorul într-un panou publicitar aflat la marginea terenului.

În urma accesului de furie, fotbalistului a dărâmat laptopul fotografului Florin Ardelean, obiect aflat pe panoul respectiv.

Pe moment, Andres Șfaiț nu a schițat niciun gest și s-a grăbit să se repoziționeze.

Florin Ardelean a transmis pentru GOLAZO.ro că, la finalul meciului, Șfaiț a venit și i-a cerut scuze, spunându-i că plătește tot ce e stricat. Laptopul a scăpat cu câteva zgârieturi, dar fotoreporterului i s-a stricat un card de memorie.

Petrolul - CFR Cluj. Șfaiț dărâmă laptopul unui fotoreporter. Foto - captură Prima Sport
Petrolul - CFR Cluj. Șfaiț dărâmă laptopul unui fotoreporter. Foto - captură Prima Sport

Petrolul - CFR Cluj. Șfaiț dărâmă laptopul unui fotoreporter. Foto - captură Prima Sport Petrolul - CFR Cluj. Șfaiț dărâmă laptopul unui fotoreporter. Foto - captură Prima Sport Petrolul - CFR Cluj. Șfaiț dărâmă laptopul unui fotoreporter. Foto - captură Prima Sport Petrolul - CFR Cluj. Șfaiț dărâmă laptopul unui fotoreporter. Foto - captură Prima Sport Petrolul - CFR Cluj. Șfaiț dărâmă laptopul unui fotoreporter. Foto - captură Prima Sport
Andres Șfaiț nu a primit cartonaș: „Poate fi ușor încadrat la gest nesportiv”

Jucătorul a fost iertat de Sebastian Colțescu, „centralul” partidei, și a scăpat fără să încaseze un cartonaș.

Gestul poate fi ușor încadrat la gest nesportiv și acordat cartonaș galben Marius Avram, fost arbitru, la DigiSport

De asemenea, ieșirea nervoasă a fotbalistului a fost taxată și de comentatorul DigiSport, Emil Hossu-Longin: „O să-i vină factura cât de curând. Nu se face așa ceva. Toată lumea e de vină, numai noi nu suntem (n.r. - aluzie la faptul că nu și-a cerut scuze)”.

  • Extrema de 20 de ani a strâns 12 prezențe în actuala stagiune, însă nu a contribuit la nicio reușită a echipei sale.
400.000 de euro
este cota de piață a lui Andres Șfaiț, conform Transfermarkt

