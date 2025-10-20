Recordul lui Gâlcă Antrenorul Rapidului și-a depășit cifrele din sezonul în care a cucerit titlul cu FCSB +47 foto
Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului (foto: Sport Pictures)
Recordul lui Gâlcă Antrenorul Rapidului și-a depășit cifrele din sezonul în care a cucerit titlul cu FCSB

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 20.10.2025, ora 19:38
alt-text Actualizat: 20.10.2025, ora 22:03
  • Startul Rapidului amintește de performanța cu care Costel Gâlcă a câștigat campionatul cu FCSB în sezonul 2014/2015.

Chiar dacă jocul nu îl mulțumește mereu pe antrenorul Costel Gâlcă, Rapid adună puncte și își depune candidatura la titlu în Superliga.

După 13 meciuri la Rapid, Costel Gâlcă are cea mai bună medie de puncte/meci din carieră

Victoria cu 2-0 în fața lui Dinamo, pe Arena Națională, confirmă un fapt remarcabil.

Costel Gâlcă (53 de ani) înregistrează cea mai bună medie de puncte din întreaga sa carieră de antrenor, 2,15 puncte pe meci, depășind toate performanțele de până acum, atât în România, cât și în străinătate.

După 13 etape, bilanțul „giuleștenilor” arată excelent:

  • 8 victorii
  • 4 egaluri
  • 1 înfrângere (1-2, cu Hermannstadt, acasă, etapa 10)
  • Golaveraj: 21-9
  • 28 puncte (medie 2,15 puncte/meci)

Rapid se află la egalitate în fruntea clasamentului cu FC Botoșani, iar în ultimele două runde din turul sezonului joacă acasă cu Unirea Slobozia (27 octombrie) și în deplasare la Universitatea Craiova (2 noiembrie).

Performanță comparabilă cu titlul de la FCSB

Recordul de la Rapid îl depășește chiar pe cel cu care Gâlcă a câștigat titlul cu Steaua, cum se numea pe atunci actuala FCSB, în sezonul 2014/2015.

Pe parcursul întregului campionat, care avea 18 echipe și se juca tur-retur, FCSB a încheiat cu o medie de 2,09 puncte pe meci.

La acel moment, după primele 13 etape, formația condusă de Gâlcă acumulase însă 31 de puncte: 10 victorii, 1 egal, două înfrângeri, golaveraj 31-8, ceea ce însemna o medie de 2,38 puncte/meci la acel moment. Și tot în etapa 13, Costel Gâlcă învingea Dinamo, 3-0, pe Arena Națională.

Costel Gâlcă în Superliga

Rapid este a treia echipă din Liga 1 pregătită de Costel Gâlcă, după Steaua (FCSB) și Universitatea Craiova. Cu formația din Bănie, tehnicianul a reușit o medie de 1,69 puncte/meci în 29 de partide disputate doar în campionat:

  • 1,70 puncte/meci în 6 jocuri din play-off-ul campionatului 2023/24.
  • 1,57 puncte/meci în 23 de meciuri din sezonul regulat 2024/25.
1,93
este media de puncte/meci realizată de Costel Gâlcă în cele 70 de meciuri ca antrenor în Liga 1

Costel Gâlcă, ”lansat” de Mircea Sandu ca antrenor

Costel Gâlcă și-a început cariera de antrenor, în 2009, la formația spaniolă Almeria B. În 2013, prietenul său, regretatul Daniel Prodan, l-a propus fostului președinte al FRF, Mircea Sandu, pentru un lot de juniori, iar „Nașul” l-a numit selecționerul reprezentativei României U17.

De atunci, cariera antrenorului Gâlcă a prins contur. După experiența la juniori, fostul internațional a preluat Steaua (FCSB) și a reușit tripla istorică în primul sezon: campionatul, Cupa României, Cupa Ligii.

A ajuns la Espanyol după ce a fost dat afară de Gigi Becali

Dat afară de Gigi Becali, pentru că nu i-a ascultat ordinele din spatele gratiilor, Costel Gâlcă a devenit în decembrie 2015 antrenor la Espanyol Barcelona, echipă pentru care a jucat între 1997-2001.

Costel Gâlcă a mai antrenat: Al-Taawoun, Al-Fayha, Vejle BK, Al-Hazem, Radomiak.

Media punctelor/meci realizată de Costel Gâlcă la echipele pe care le-a antrenat

  • Rapid - 2,15 (13 meciuri/toate în Liga 1)
  • FCSB - 2,05 (58 de meciuri în toate competițiile)
  • U Craiova - 1,74 (35 de meciuri în toate competițiile)
  • Vejle BK - 1,60 (82 de meciuri)
  • Al-Taawoun - 1,57 (21 de meciuri)
  • România U17 - 1,40 (5 meciuri)
  • Radomiak - 1,32 (22 de meciuri)
  • Espanyol - 1,12 (2 de meciuri)
  • Al-Fayha - 1 (10 meciuri)
  • Al-Hazem - 0,33 (9 meciuri)
1,61
este media de puncte/meci realizată de Costel Gâlcă în cele 282 de meciuri ca antrenor
Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO
Dinamo - Rapid Foto Raed Krishan - GOLAZO

Galerie foto (47 imagini)

Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO Dinamo - Rapid, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO
+47 Foto
VIDEO. Intervenția salvatoare a lui Koljic în Dinamo - Rapid 0-2

