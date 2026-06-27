„Ne vor eliminați!” Taremi, golgheterul Iranului, dezlănțuit după jocul cu Egipt: „Mondialul e un dezastru. Nimeni nu ne ajută”

Mehdi Taremi, căpitanul naționalei iraniene, mesaj puternic la sfârșitul meciului cu Egipt: „Trebuie să luptăm împotriva a tot ce se întâmplă aici”.

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Iran nu și-a asigurat calificarea pentru „16-imi”. După trei egaluri, 2-2 cu Noua Zeelandă, 0-0 cu Belgia și 1-1 cu Egipt, riscă eliminarea chiar dacă nu a pierdut niciun meci.

Un turneu final în care „echipa Melli” a fost hărțuită de autoritățile SUA cum a intrat pe teritoriul american. Și hărțuirea nu s-a oprit de atunci.

Ultima șicană, interogatoriul căpitanului Mehdi Taremi înaintea zborului spre Seattle, pentru duelul contra Egiptului.

Taremi: „Cine vrea să ne ajute? Nimeni nu ne ajută. Nimeni”

Chiar liderul lor s-a dezlănțuit după meciul de vineri seară. Golgheterul Taremi a protestat la zona mixtă.

Taremi, la 1-1 cu Egipt. Foto: Imago

„Ne plângem de aceste lucruri încă de la început, e un dezastru la Campionatul Mondial. Un dezastru”, a spus atacantul în vârstă de 33 de ani, potrivit Daily Mail.

„Suntem jucători profesioniști într-o competiție profesionistă, nu este corect. Dacă este corect pentru FIFA.... Dar nu este corect”.

Mehdi Taremi of Iran with a very honest answer when asked about having to fly back to Tijuana tonight after their match against #Egypt.



Iran had hoped to stay in Seattle overnight. #FifaWorldCup #Iran #WorldCup pic.twitter.com/K9YlNbz8ng — Circling Seattle Sports (@CirclingSports) June 27, 2026

A adăugat: „Cine vrea să ne ajute? Nimeni nu ne ajută. Nimeni”.

Cine trebuie să rezolve această problemă pentru noi? Cine? FIFA? Nu știu. SUA. Nu știu. Spuneți-mi doar un nume! Mehdi Taremi, căpitan Iran

Taremi: „Pentru noi nu există pace”

Și-a îndreptat furia spre președintele FIFA: „Infantino a venit la primul meci și a spus că va rezolva toate problemele de aici. Nu a făcut nimic”.

Vrea FIFA să vadă Iranul eliminat? „Trebuie să luptăm împotriva a tot ce se întâmplă aici. Nu știu dacă își dorește sau nu asta. Din punctul nostru de vedere, da!”.

Gianni Infantino, președintele FIFA din 2016. Foto: Imago

Taremi și colegii lui au un singur scop la CM 2026. „Jucăm pentru oamenii noștri. Vrem ca ei să fie fericiți.

Vrem să transmiteți un mesaj de pace pentru oamenii din Iran, din afara Iranului, pentru toată lumea. Dar pentru noi nu există pace din partea celorlalți”.

Comportamentul Statelor Unite față de noi a fost îngrozitor. Sper ca lumea să fie conștientă de acest lucru Amir Ghalenoei, selecționer Iran

Iran: „Fotbalul e un test de caracter”

La fel ca după meciul cu Belgia, jucătorii iranieni au lăsat și la Seattle un mesaj scris în vestiar.

Iran have left another handwritten note in their dressing room after the Egypt game in Seattle pic.twitter.com/pDag35oYXt — James Ducker (@TelegraphDucker) June 27, 2026

„Pentru noi, fotbalul nu este doar o competiție pentru rezultate, e un test de caracter. Poate că punctele pot fi câștigate în multe feluri, dar respectul nu”.

O echipă poate depăși o grupă, dar numai prin corectitudine și onoare cineva poate sta drept în fața istoriei Mesajul jucătorilor iranieni

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