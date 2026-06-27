CM 2026 sfidează sondajele și stereotipurile Va spăla Cupa Mondială imaginea SUA? » De ce atmosfera de pe străzi contrazice ostilitatea lui Trump

Mulți suporteri din întreaga lume s-au arătat sceptici cu privire la rolul de gazdă al SUA.

De la debutul competiției însă, rețelele sociale au fost inundate de povești cu interacțiunile pozitive dintre americani și vizitatori.

Cercetările au arătat în mod constant că găzduirea unui eveniment sportiv major poate schimba cu adevărat stereotipurile.

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La prima vedere, relația dintre americani și europeni pare să se deterioreze cu fiecare an.

Un sondaj recent al Consiliului European pentru Relații Externe, un think-tank de la Bruxelles, realizat într-o serie de state de pe bătrânul continent, a arătat că doar 11% dintre respondenți consideră că SUA mai sunt un aliat, față de 16% în urmă cu șase luni și 22% în noiembrie 2024.

Un alt sondaj, un Eurobarometru din luna mai, a arătat că trei sferturi dintre europeni privesc SUA în mod negativ, în creștere cu 14 puncte procentuale din octombrie-noiembrie 2025.

Conform sondajului, doar 24% dintre europeni au acum o părere pozitivă despre această țară.

Explicațiile sunt evidente.

Administrația lui Donald Trump este acuzată că a pornit un adevărat conflict cu Europa, aruncând atacuri la adresa democrațiilor europene, aplicând taxe vamale, amenințând cu retragerea din NATO și sugerând că ar putea anexa Groenlanda, teritoriul autonom danez.

Politicile dure anti-migrație ale SUA și mai ales felul în care acestea au fost aplicate, războiul său tarifar și cel fierbinte din Iran, precum și susținerea pentru războiul Israelului din Gaza, au afectat imaginea Americii și în alte colțuri ale lumii.

Donald Trump și Gianni Infantino FOTO Imago

De la neîncredere la entuziasm

În acest context, înaintea Cupei Mondiale, mulți suporteri din întreaga lume s-au arătat sceptici cu privire la rolul de gazdă al SUA (alături de Mexic și Canada).

Existau îngrijorări legate de obținerea vizelor, costurile ridicate, violența armată, lipsa interesului local pentru acest sport și multe altele.

Deși aceste îngrijorări nu au fost înlăturate în totalitate, odată cu începerea turneului, observă Reuters, rețelele sociale au fost inundate de postări ale suporterilor internaționali care vizitează SUA pentru prima dată și descoperă entuziasmați particularitățile culturii americane - porții uriașe, ospitalitate și altele.

În ultimele zile, lumea a putut observa o legătură neașteptată între americanii obișnuiți și echipele și suporterii din întreaga lume, o juxtapunere a unor culturi diverse care a stârnit momente de bucurie, atât în rândul gazdelor, cât și al oaspeților.

Această poveste care durează de câteva săptămâni a fost observată în orașele gazdă mai mari, precum Boston, unde suporterii scoțieni, aparent foarte însetați, au băut până au secat barurile orașului și au postat clipuri care, crede New York Times, afirmă o credință reînnoită în visul american.

Scoțienii au împărțit bucurie pe unde au fost, aparent, potrivit relatărilor calde din presa americană.

Pacea pare mai posibilă, cred unii optimiști

Rețelele sociale au fost inundate de clipuri cu petrecerile scoțienilor, cu norvegienii care „vâslesc” în Times Square și cu mărturiile oamenilor din Europa și SUA.

Mulți americani au mărturisit că nu au înțeles pur și simplu, până acum, ce înseamnă cu adevărat fotbalul și emoțiile pe care acesta le generează.

Alții s-au arătat bucuroși de atmosfera din orașele gazdă, o continuă sărbătoare.

Și foarte mulți s-au declarat fericiți la gândul că oamenii pot trăi totuși în pace, într-un moment în care războaiele și tensiunile domină la nivel internațional.

De remarcat că nici președintele FIFA Gianni Infantino și nici Donald Trump nu au primit vreun credit pentru ce se întâmplă pe străzi.

De fapt, mulți comentatori au observat că atmosfera de prietenie vine să contrazică ostilitatea politicilor lui Trump în raport cu străinii.

Jucătorii sud-coreeni în cantonamentul din Mexic FOTO Imago

Mexic și coreenii

Poveștile frumoase au venit și din Mexic.

Legătura dintre Coreea și Mexic, a observat Reuters, reprezintă una dintre cele mai ciudate manifestări de admirație geoculturală din lume.

Deși cele două țări sunt despărțite de limbă, de 12.000 de kilometri și de o diferență de fus orar de 15 ore, influența coreeană a reușit totuși să prindă rădăcini în Mexic.

„K-pop-ul a fost poarta de acces, dar rezultatul final este că mulți tineri ajung să se intereseze de limbă, educație și cultură”, a declarat Erika Garza, directoarea Departamentului de Studii Asiatice de la Universitatea Autonomă din Nuevo León.

Interacțiunile dintre mexicani și sud-coreeni, dansurile comune pe piesele coreene, sau mexicane, s-au viralizat pe rețelele sociale.

Nici măcar victoria Mexicului cu 1-0 în fața Coreei de Sud nu a stricat atmosfera.

Comunitățile locale au făcut eforturi să primească frumos echipele și fanii

Reputația internațională a americanilor a scăzut în ultimii ani, potrivit sondajelor, iar multe dintre aceste mărturii de la Cupa Mondială au un element de surpriză: se pare că Statele Unite au tot felul de trăsături demne de apreciat, observă presa americană.

Argentinienii, altfel cunoscuți pentru fripturile lor de calitate, au fost văzuți devorând cu poftă hamburgeri în Kansas City.

Austriecii au invadat restaurantele din San Francisco, cu halbe uriașe de bere în mână, lăudând orașul, și plângându-se de faimoasa lui răcoare de vară.

În orice caz, comunitățile locale s-au dat peste cap pentru a se asigura de asta.

Greensboro s-a transformat recent într-un fel de Oslo mai mic, cu barurile sale sportive pline de fani proaspăt convertiți ai Norvegiei, iar vitrinele magazinelor și verandele casei împodobite cu steagurile țării.

Aproximativ 20.000 de fani s-au înghesuit să obțină bilete la un antrenament deschis publicului. Iar la sediul echipei s-a întins covorul roșu.

Fani la antrenamentul Norvegiei FOTO Imago

În Chattanooga, Tennessee, localnicii și-au instalat corturile în fața unui hotel Embassy Suites pentru a-i vedea pe jucătorii echipei naționale a Spaniei. Pe forumurile locale s-au împărtășit cu entuziasm informații despre aparițiile echipei egiptene în orașul Spokane, Washington.

Algerienii și micul oraș Lawrence

Într-o țară construită de emigranți și într-un moment marcat de dezbateri aprinse pe tema migrației, Cupa Mondială le-a oferit unora ocazia de a-și exprima mândria cu privire la moștenirea lor culturală.

Echipa germană s-a cazat în Winston-Salem, Carolina de Nord, un oraș cu o populație de aproximativ 250.000 de locuitori, unde steagurile germane împodobesc jardiniere din centrul orașului și flutură pe acoperișul fostei clădiri R.J. Reynolds.

La un antrenament al echipei de la Universitatea Wake Forest, un suporter în vârstă de 16 ani, Raphael Olivier, a purtat tricoul Germaniei și a spus pentru New York Times că această afiliere a venit în mod natural: ambii părinți ai săi erau din Germania și vorbeau limba germană acasă.

Povestea algerienilor a primit o atenție deosebită.

La mai puțin de o oră distanță de zona metropolitană a orașului Kansas City (unde se antrenează echipele Angliei, Argentinei și Olandei), entuziasmul a fost vizibil la tot pasul în Lawrence, un oraș universitar cu o populație de mai puțin de 100.000 de locuitori, unde locuitorii au umplut străzile cu verde, alb și roșu, culorile echipei algeriene.

Autoritățile locale și localnicii s-au pregătit în avans pentru a decora orașul și pentru a face șederea jucătorilor cât mai plăcută.

Locuitorii din Lawrence, Kansas, au învățat să pronunțe corect „Viva l’Algérie!” pentru echipa nord-africană.

„Când am văzut cele cinci-șase sute de persoane în prima seară, suporteri care așteptau în fața hotelului nostru, mi s-a făcut pielea de găină”, a declarat antrenorul Algeriei, Valdimir Petković, înaintea meciului cu Argentina - pe care l-a pierdut.

Un clip cu un localnic, copleșit de emoție, stând afară, în ploaie, și mulțumind echipei pentru că a ales să stea în orașul Lawrence, în momentul în care Algeria a ajuns la tabăra de bază, s-a viralizat pe rețelele sociale.

🗣️ “I want to say thank you to Algeria for choosing Lawrence, Kansas.” 🇺🇸



The locals in USA are all getting behind Algeria. 🇩🇿 pic.twitter.com/e2kejLtxjb — Dean Ammi (@AlgerianFooty) June 8, 2026

„America mi se pare una dintre cele mai enigmatice țări din lume. Are cea mai proastă politică externă și un președinte actual cu o politică rasistă în privința frontierelor, și totuși, în inima statului Kansas, primirea este foarte călduroasă și prietenoasă”, a observat un comentator de pe X.

Americanii obișnuiți susțin echipele outsiderilor

Deși FIFA, forul mondial al fotbalului, afirmă că prezența la meciuri a fost numeroasă, prețurile ridicate ale biletelor și ale călătoriilor i-au descurajat deja pe mulți să facă deplasarea.

Iar restricțiile sau refuzurile de acordare a vizelor i-au obligat pe unii suporteri să urmărească meciurile la televizor, de acasă.

Cetățenii a patru țări participante - Iran, Haiti, Coasta de Fildeș și Senegal - s-au confruntat cu interdicții parțiale sau totale de intrare în Statele Unite.

Atât Iranul, cât și Haiti au comunități importante de expatriați americani care să-i susțină.

Însă Coasta de Fildeș și Senegalul au doar comunități mici în SUA. Aici, scrie New York Times, au dat o mână de ajutor americanii obișnuiți.

„Sunt în cel mai îndepărtat colț al tribunei, dar sper că mă pot auzi de jos, de pe teren”, a spus Jessica Ambres, o localnică din Brooklyn, îmbrăcată într-un tricou al Senegalului la meciul Franța - Senegal.

Ea a adăugat că, în calitate de afro-americană, simte o legătură cu diaspora africană.

FOTO Imago

În stadioanele din toată țara, americanii au venit în număr mare, nu doar pentru a susține SUA sau țările de origine ale strămoșilor lor, ci și pentru a-i încuraja pe outsideri și pe cei care nu au o bază semnificativă de suporteri.

Politicienii și antreprenorii americani speră că această căldură va rămâne în memoria tuturor odată ce se va fluiera finalul meciului.

„Sper că Tartan Army va continua să revină la Boston”, a declarat Michelle Wu, edila orașului Boston. „Desigur, bucurați-vă din plin de meciuri acum, dar ne-ar plăcea să vă vedem în orice sezon, în orice an. Aici este casa voastră”, a spus ea.

Va spăla Cupa Mondială imaginea SUA?

Puțini au ignorat problemele percepute ale Cupei Mondiale.

Fanii au privit în general critic pauzele de la mijlocul reprizelor, s-au declarat revoltați de costul uriaș al biletelor și în general s-au arătat ostili nu doar față de Infantino, ci și față de administrația Trump.

Scandările suporterilor australieni și ale celor britanici, în care Trump era atacat, s-au viralizat și ele pe rețelele sociale.

🇦🇺🇺🇸Australian World Cup fans were chanting:



“Aussie boys are on a bender, Donald Trump is a sex offender.”



Humiliating Trump with this chant live on the world stage. pic.twitter.com/7mduM3h3O1 — smile2jannah (@smile2jannah) June 18, 2026

Tratamentul aplicat echipei Iranului, care a stat în Mexic dar a jucat în SUA, decizia SUA de a nu-l primi pe arbitrul somalez Omar Artan, au cântărit și ele greu.

Prin urmare, rămâne de văzut dacă o acoperire mediatică pozitivă poate restabili o reputație zdruncinată de un guvern adesea conflictual, care a proclamat cu mândrie sloganul „America First” și a stârnit nemulțumirea aliaților, a subliniat Reuters.

Totuși, au spus experții în analiză sportivă, acest lucru poate face o diferență reală.

„Veranda casei tale este primul lucru pe care îl vede un vizitator înainte de a păși înăuntru”, a spus pentru Reuters Darin White, fondatorul Programului pentru Industria Sportivă al Universității Samford din Alabama și fost antrenor de fotbal.

„Sportul îndeplinește aceeași funcție pentru orașe, state și țări. Adesea, este prima întâlnire semnificativă și încărcată emoțional pe care o are cineva cu un loc la care, altfel, poate că nu s-ar fi gândit prea mult”, a explicat specialistul.

Cercetările au arătat în mod constant că găzduirea unui eveniment sportiv major poate schimba cu adevărat stereotipurile de lungă durată, a adăugat el.

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