Pleacă de la Liverpool După Mo Salah, clubul a făcut anunțul despre un alt fotbalist de legendă: „Rol fundamental în succesele ultimilor ani”

Liverpool a anunțat oficial că Andy Robertson, 32 de ani, va pleca de la club în această vară

Anunțul vine după ce o informație similară a fost comunicată și de către Mo Salah

Lui Robertson îi expiră contractul cu „cormoranii”, punând astfel punct unei perioade de 9 ani.

Fundașul stânga va fi liber de contract și are mai multe oferte, printre care și una de la clubul său favorit din Scoția, Celtic.

Andy Robertson pleacă de la Liverpool: „O adevărată legendă”

„După nouă sezoane de mare succes pe Anfield, căpitanul Scoției va părăsi clubul la expirarea contractului său în această vară.

El va face acest lucru ca o adevărată legendă a lui Liverpool, jucând un rol fundamental în succesele ultimilor ani, pe parcursul celor 373 de apariții de până acum.

Transmis de la Hull City în 2017, Robertson a câștigat două titluri în Premier League, o Ligă a Campionilor, Cupa FA și două Cupe ale Ligii, precum și Cupa Mondială a Cluburilor FIFA, Supercupa UEFA și Community Shield.

Cu toate acestea, celebrarea moștenirii lui Robertson la Liverpool este ferm suspendată până la sfârșitul sezonului, numărul 26 concentrându-se în totalitate pe a-i ajuta pe Reds să încheie sezonul 2025-2026 cât mai bine posibil”, scrie liverpoolfc.com.

