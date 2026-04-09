Freiburg - Celta Vigo 3-0. Victorie clară pentru formația germană, iar spaniolii vor avea misiune foarte dificilă la retur.

Celelalte rezultate ale serii, mai jos în articol.

Celta Vigo a făcut o partidă foarte slabă în Germania, Freiburg reușind să marcheze de două ori în prima jumătate de oră, bifând alte mari ocazii de gol.

În repriza secundă, formația germană a reușit să-și consolideze și mai bine rezultatul, făcând un pas mare spre semifinale.

Aston Villa pe terenul celor de la Bologna, 3-1, având prim-planul pentru penultimul act, în timp ce Porto și Nottingham Forest au remizat, scor 1-1, pe Dragao.

Au marcat: Grifo (10), Beste (32), Ginter (78)

Arbitru: Glenn Nyberg

Glenn Nyberg Stadion: „Wolfswinkel”

Porto - Nottingham Forest 1-1

Au marcat: William Gomes (11) / Fernandes (13, autogol)

Arbitru: Marco Guida

Marco Guida Stadion: Dragao, Porto

Bologna - Aston Villa 1-3

Au marcat: Konsa (44), Watkins (51, 90+4)

Arbitru: Sandro Scharer

Sandro Scharer Stadion: „Renato Dall'Ara”, Bologna

Tabloul principal din Europa League:

Tablou Europa League

