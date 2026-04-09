- Freiburg - Celta Vigo 3-0. Victorie clară pentru formația germană, iar spaniolii vor avea misiune foarte dificilă la retur.
Celta Vigo a făcut o partidă foarte slabă în Germania, Freiburg reușind să marcheze de două ori în prima jumătate de oră, bifând alte mari ocazii de gol.
În repriza secundă, formația germană a reușit să-și consolideze și mai bine rezultatul, făcând un pas mare spre semifinale.
Aston Villa pe terenul celor de la Bologna, 3-1, având prim-planul pentru penultimul act, în timp ce Porto și Nottingham Forest au remizat, scor 1-1, pe Dragao.
Freiburg - Celta Vigo 3-0
- Au marcat: Grifo (10), Beste (32), Ginter (78)
- Arbitru: Glenn Nyberg
- Stadion: „Wolfswinkel”
Porto - Nottingham Forest 1-1
- Au marcat: William Gomes (11) / Fernandes (13, autogol)
- Arbitru: Marco Guida
- Stadion: Dragao, Porto
Bologna - Aston Villa 1-3
- Au marcat: Konsa (44), Watkins (51, 90+4)
- Arbitru: Sandro Scharer
- Stadion: „Renato Dall'Ara”, Bologna
Tabloul principal din Europa League: