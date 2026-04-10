S-au încheiat meciurile din manșa tur a sferturilor UEFA Conference League.

Rayo Vallecano, echipa la care joacă Andrei Rațiu, s-a impus în duelul cu AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, scor 3-0, în primul meci al zilei.

Crystal Palace s-a impus în duelul de pe teren propriu cu Fiorentina, scor 3-0, în timp ce Mainz a luat și ea o opțiune serioasă la calificarea în faza următoare, după ce a câștigat cu Strasbourg, scor 2-0. Ambele goluri au fost marcate în primele 20 de minute ale meciului.

Șahtior Doneț a câștigat și ea clar duelul cu AZ Alkmaar, meci jucat în Polonia, la Cracovia, scor 3-0. Rinat Akhmetov, patronul echipei, a fost prezent din nou pe stadion după o pauză de 12 ani.

Cu doar câteva ore înainte de meci, miliardarul ucrainean fusese la București, pe Arena Națională, acolo unde și-a luat adio de la Mircea Lucescu, antrenorul care a scris istorie la Șahtior.

Crystal Palace - Fiorentina 3-0

Au marcat: Mateta (min. 24 pen.), Mitchell (min. 31), Sarr (min. 90)

Arbitru: Donatas Rumsas - Lituania

Stadion: Selhurst Park - Londra

Mainz - Strasbourg 2-0

Au marcat: Sano (min. 11), Posch (min. 19)

Arbitru: Rade Obrenovic - Slovenia

Stadion: Mewa Arena - Mainz

Șahtior - AZ Alkmaar 3-0

Au marcat: Pedrinho (min. 72), Alisson (min. 81, 83),

Arbitru: Nick Walsh - Scoția

Stadion: Synerise Arena - Cracovia

Rayo Vallecano - AEK Atena 3-0

Au marcat: Akhomach (min. 2), Lopez (min. 45+2), Palazon (min. 74 pen.)

Arbitru: Benoit Bastien - Franța

Stadion: Campo de Futbol de Vallecas - Madrid

