Arbitru lovit! Joc oprit! Incidente grave la un meci încins în Belgia. „Arbitrii sunt vedete. Să fluieri finalul pentru atât?”

Standard - Antwerp a fost suspendat definitiv spre final, după ce arbitrul Lothar D’Hondt a fost lovit în spate cu un obiect lansat din tribune. Ce se întâmplă acum!

Aici a antrenat Mircea Rednic, la Liege, pe Stade Sclessin. Readus pe banca lui Standard la începutul acestui sezon de directorul sportiv Marc Wilmots și concediat tot de el, după numai cinci meciuri.

Pahare de plastic transformate în proiectile la Standard

Fanaticii suporteri roșii au provocat suspendarea partidei vineri seară, în prima ligă belgiană.

Ultras Inferno au aprins peluza la startul jocului cu Antwerp, iar în timpul duelului și ei, și alți fani au aruncat pahare mari și dure de plastic pe gazon, deși era 1-0 pentru favoriți încă din primul minut.

Lovit în spate, arbitrul a suspendat meciul. Ce se va întâmpla

„Centralul” Lothar D’Hondt mai oprise o dată întâlnirea, pentru același motiv.

În minutul 87, după ce a fost lovit cu un pahar în spate, aproape de marginea terenului, arbitrul a decis să suspende meciul definitiv.

În spate a fost lovit arbitrul belgian Foto: Captură TV

Meciul va fi reluat din momentul întreruperii, de la scorul de 1-0. Ultimele trei minute, plus prelungirile, se vor disputa marți.

🇧🇪 Standard Liege had not won in their last six meetings with Royal Antwerp.



— 5 losses

— 1 draw



They took a first-minute lead last night and were just a couple of added minutes away from winning, before a fan threw a bottle at the referee, prompting him to end the game.



—… pic.twitter.com/oFVtjQgDQa — HF World (@hfworld_) October 18, 2025

Directorul lui Standard: „Arbitrii nu fac decât să strice jocul”

Directorul sportiv al lui Standard l-a criticat tot pe „central”. „Arbitrii sunt acum vedetele. Nu fac decât să strice jocul.

Băieții au muncit atât de mult, iar el fluieră finalul pentru atât, pentru un pahar de plastic?”.

Arbitrul a fost foarte clar în momentul anunțării deciziei finale Foto: Imago

Sunt foarte dezamăgit pentru fotbalul belgian”, a declarat Wilmots pentru DAZN, televiziunea care are drepturile TV ale campionatului local.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport