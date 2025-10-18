Scandal cu Israel în Europa Fanii lui Maccabi, interziși în Anglia. Protest la Tel Aviv: „Lașitate”. Reacția premierului britanic: „E greșit”
Fanii radicali ai lui Maccabi Tel Aviv Foto: Imago
Europa League

Scandal cu Israel în Europa Fanii lui Maccabi, interziși în Anglia. Protest la Tel Aviv: „Lașitate”. Reacția premierului britanic: „E greșit”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 18.10.2025, ora 15:03
  • Aston Villa a anunțat că suporterii lui Maccabi Tel Aviv nu pot veni la meciul de la Birmingham, pe 6 noiembrie, în Europa League. 
  • Autoritățile israeliene au reacționat furibund: „E rușinos”. Prim-ministrul britanic susține că decizia e greșită. Care va fi consecința. 
  • De ce cred englezii că hotărârea luată împotriva susținătorilor lui Maccabi ar fi fost influențată de un consilier anti-Israel. 

Israelul își retrage trupele din Gaza, dar situația rămâne „catastrofală”, potrivit unui oficial al Națiunilor Unite, iar organizația Doctori fără Frontiere (MSF) susține că e „extrem de critică”.

Pe acest fond, de armistițiu cu umbra celor peste 60.000 de morți în zona palestiniană (raportul ONU: „Genocid”), alt scandal declanșat în fotbal.

Aston Villa: fanii lui Maccabi, interziși la Birmingham, în Europa League

Clubul englez Aston Villa a anunțat că, efect al recomandărilor Grupului Consultativ pentru Siguranță (SAG) al consiliului local din Birmingham, fanii lui Maccabi Tel Aviv vor fi interziși pe „Villa Park” la meciul de Europa League din 6 noiembrie.

Motivul: poliția nu le poate asigura protecția în timpul călătoriei în Anglia.

„Villa Park”, stadionul lui Aston Villa cu 43.205 locuri Foto: Imago „Villa Park”, stadionul lui Aston Villa cu 43.205 locuri Foto: Imago
„Villa Park”, stadionul lui Aston Villa cu 43.205 locuri Foto: Imago

S-a ținut cont de incidentele violente de la Amsterdam, în noiembrie 2024, înainte și după Ajax - Maccabi (în aceeași competiție), când suporterii oaspeți au provocat cu scandări anti-arabe și arderea unui steag palestinian, fiind apoi „vânați” pe străzi de ultrașii olandezi.

Ministrul de externe israelian: „Rușinos”. Se schimbă decizia?

Decizie care a înfuriat autoritățile israeliene.

„E o hotărâre rușinoasă. Fac apel la autoritățile britanice să schimbe această decizie lașă”, a protestat pe X ministrul de externe Gideon Saar.

Keir Starmer a reacționat imediat la cererea lui Saar.

„Aceasta este o decizie greșită. Nu vom tolera antisemitimismul pe străzile noastre.

Rolul poliției e să se asigure că toți fanii fotbalului se pot bucura de joc, fără teamă de violență sau intimidare”, a comentat premierul britanic.

Consecința, hotărârea ar putea fi schimbată, conform The Guardian. „Am cerut o întâlnire cu reprezentanții SAG cât mai curând. Luăm în considerare planuri alternative”, a declarat Simon Foster, șeful poliției locale.

Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii, cu ochii pe ceas la un meci de fotbal Foto: Imago Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii, cu ochii pe ceas la un meci de fotbal Foto: Imago
Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii, cu ochii pe ceas la un meci de fotbal Foto: Imago

Consilierul lui Aston Villa anti-Israel: „Terorismul, reacție la opresiune”

Englezii cred că Grupul Consultativ pentru Siguranță, acel SAG, a fost influențat de Waseem Zaffar, consilier laburist care oferă consultanță clubului Aston Villa din luna februarie.

Și acest consilier a fost mustrat pentru comentariile pe care le-a făcut în trecut despre Israel, susține The Times.

În 2016, Zaffar a afirmat că „actele de terorism palestiniene sunt o reacție la opresiunea și violența israeliană”.

El a declarat în septembrie că boicotează partida cu Maccabi:

„Înfometarea, tortura și uciderea oamenilor din Palestina, comise de guvernul și armata Israelului, au depășit multe limite de vreme îndelungată”.

Aston Villa Maccabi Tel Aviv europa league FANI interdictie Keir Starmer Gideon Saar
