S-a întâlnit cu ursul VIDEO. Fostul jucător de la Atletico Madrid a avut parte de un moment bizar pe o stradă din Mexic » Reacția soției
Foto: IMAGO. Captură: X/Ataque Futbolero. Montaj: GOLAZO.ro
S-a întâlnit cu ursul VIDEO. Fostul jucător de la Atletico Madrid a avut parte de un moment bizar pe o stradă din Mexic » Reacția soției

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 17:02
alt-text Actualizat: 04.10.2025, ora 17:02
  • Angel Correa (30 de ani), fost jucător la Atletico Madrid, s-a întâlnit cu un urs pe o stradă din Monterrey, în Mexic.

Angel Correa a părăsit Atletico Madrid în această vară, după 10 ani petrecuți sub comanda lui Diego Simeone.

Angel Correa s-a întâlnit cu un urs pe stradă

Momentul a fost filmat chiar de soția jucătorului argentinian. Angel Correa își ținea fiica în brațe atunci când s-au întâlnit cu ursul pe o stradă din Monterrey.

În ciuda pericolului care ar fi putut apărea, jucătorul lui Tgres râdea, iar soția sa a spus: „Cineva a venit să ne viziteze”, potrivit mundodeportivo.com.

De când a plecat de la Atletico, Angel Correa a jucat în 14 partide pentru Tigres și a marcat 9 goluri.

Echipa din Mexic a plătit pentru jucătorul argentinian 8 milioane de euro în luna iulie.

547
de meciuri și 109 goluri a bifat Angel Correa în cariera sa

Angel Correa, despre motivul pentru care a părăsit Atletico: „Aveam nevoie să mă simt important”

În ultimul an la Atletico Madrid nu mă bucurau antrenamentele și meciurile pentru că jucam puțin, așa că am simțit că era momentul să fac o schimbare, pentru că aveam nevoie să mă simt important”, a spus Angel Correa, conform tntsports.com.ar.

Jucătorul cu 28 de selecții pentru naționala Argentinei a dezvăluit și ce i-a spus Diego Simeone în momentul când a plecat de la Atletico:

„M-a înțeles perfect, dar mi-a spus că, din păcate, trebuie să aleagă 11 jucători și că a decis pentru binele echipei. Și eu l-am înțeles”.

Trofeele câștigate de Angel Correa la Atletico Madrid:

  • La Liga, în sezonul 2020/2021
  • Europa League, în sezonul 2017/2018
  • Supercupa Europei, în sezonul 2018/2019

