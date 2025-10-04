Mai mulți bani pentru „Eroii Timișoarei”  Consiliul Județean Timiș devine coproprietar al stadionului. Primăria primește  20 de milioane de lei +5 foto
Mai mulți bani pentru „Eroii Timișoarei" Consiliul Județean Timiș devine coproprietar al stadionului. Primăria primește 20 de milioane de lei

Publicat: 04.10.2025, ora 16:13
Actualizat: 04.10.2025, ora 16:16
  • Alfred Simonis (40 de ani), președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat că instituția pe care o conduce va aloca 20 de milioane de lei pentru a finaliza stadionul „Eroii Timișoarei”.

Astfel, stadionul va fi deținut în coproprietate de Primăria Timișoara și de Consiliul Județean, lucrările fiind finalizate în proporție de 70%.

CJ Timiș sare în ajutorul primăriei pentru finalizarea stadionului „Eroii Timișoarei”

Într-o postare pe Facebook, Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat că vor fi alocate 20 de milioane de lei pentru continuarea lucrărilor la stadionul „Eroii Timișoarei”.

„Am decis să venim alături de Primăria Timișoara și să devenim parteneri într-unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură pentru oraș, Arena Eroii Timișoarei, cunoscută și drept Stadionul Lego. Vom cofinanța această investiție.

Consiliul Județean va aloca 20 de milioane de lei pentru continuarea lucrărilor la primul stadion modern pe care îl vom avea la Timișoara, asta până când vom reuși să ridicăm noua arenă Dan Păltinișanu”, a declarat Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timis.

În prezent, la stadionul „Eroii Timișoarei” se lucrează la placa de beton din cadrul celui de-al doilea etaj și la pereții de compartimentare de la Tribuna 1. Mai sunt lucrări și canalizarea interioară, potrivit liga2.prosport.ro.

„Stadionul Eroii Timișoarei este un proiect de interes pentru întreaga comunitate și mă bucur că și Consiliul Județean ni se alătură în această investiție.

Arena aparține orașului, așa cum și echipele sportive sunt ale timișorenilor, nu ale unei persoane sau instituții.

Rolul nostru este să facem ca lucrurile să se întâmple, iar comunitatea să aibă, în sfârșit, un stadion modern, care să găzduiască meciuri de calitate, dar și mari concerte și evenimente”, a spus primarul Timișoarei, Dominic Fritz, conform sursei citate.

Stadionul „Dan Păltinișanu” nu va fi abandonat

În urmă cu câteva zile, Alfred Simonis declarase că nici lucrările de la stadionul „Dan Păltinișanu” nu vor fi abandonate.

În vară, odată cu măsurile de reducere a deficitului bugetar, s-a tot vorbit despre oprirea construcției a 4 dintre cele 6 stadioane neîncepute din România: Dinamo, Constanța, Timișoara și Pitești.

Cu toate acestea, Alfred Simonis a declarat:

„Sunt deputat de Timiș, iar una dintre țintele importante ale Banatului este stadionul. Nu pot să fac parte dintr-un guvern unde aceste investiții nu își mai găsesc locul. Poate să existe o anumită prioritizare, dar nu o anulare a acestor proiecte.

Nu suntem în faza să renunțăm la acest obiectiv, mai ales că avem constructor desemnat, suntem în faza de demolare a stadionului.

Indiferent ce criterii ai pune în evaluare, Timișoara și stadionul Municipiului Timișoara n-au cum să nu le treacă. Tradiție fotbalistică există și aici, la fel se întâmplă și la Constanța, la Hunedoara și la Pitești.

Timișul este județul care a contribuit cu cei mai mulți bani la bugetul de stat. Deci și acest criteriu este îndeplinit, în sensul în care contribuim suficient ca să beneficiem de investiții”, a declarat Alfred Simonis, conform banatulazi.ro.

Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu Macheta noului stadion Dan Păltinișanu
Noul stadion ar urma să fie ridicat pe locul fostei arene, fără pistă de atletism, tribunele vor fi acoperite, iar capacitatea va rămâne în jurul a 32 000 locuri.

Valoarea construcției este estimată între 140–165 milioane euro, iar noul stadion, de categoria 4 UEFA, ar putea fi gata până în 2027.

