Alertă maximă în SUA Măsuri de securitate sporite înainte de Anglia - Argentina. FBI: „Cel mai ridicat nivel de risc!” » De ce se tem cel mai mult
Alertă maximă în SUA. Imagine ilustrativă FOTO Imago
Campionatul Mondial

Alertă maximă în SUA Măsuri de securitate sporite înainte de Anglia - Argentina. FBI: „Cel mai ridicat nivel de risc!” » De ce se tem cel mai mult

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.07.2026, ora 15:15
alt-text Actualizat: 14.07.2026, ora 15:15
  • Poliția din Atlanta se pregătește intens pentru un posibil conflict între suporteri, înaintea celei de-a doua semifinale de la CM 2026.
  • Anglia - Argentina se joacă miercuri, de la ora 22:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Cele două naționale nu s-au mai întâlnit într-o partidă oficială de la ediția din 2002 a Cupei Mondiale, însă rivalitatea a rămas una aprinsă, având în vedere istoricul întâlnirilor dintre acestea.

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Alertă maximă la Atlanta înainte de Anglia - Argentina

A doua semifinală a turneului se va desfășura la Atlanta, pe arena de 75.000 de locuri, iar autoritățile se tem de posibile conflicte atât în interiorul stadionului, cât și pe străzi, înainte sau după meci.

FBI, FIFA și poliția s-au întâlnit luni pentru a discuta despre rivalitatea istorică dintre cele două națiuni și despre îngrijorările legate de eventualele tensiuni care ar putea apărea între suporteri.

Semifinala Anglia - Argentina a fost clasificată drept meciul cu „cel mai ridicat nivel de risc” de la Cupa Mondială.

Vor fi amenajate intrări separate pentru cele două grupuri de suporteri, chiar dacă în interiorul stadionului fanii se vor amesteca. Acest fenomen a fost o temă recurentă a turneului final din această vară. Acesta se datorează, în parte, platformelor de revânzare a biletelor.

Deși autoritățile au depus eforturi mari pentru a menține suporterii separați, acestea nu pot face prea multe după ce suporterii intră în stadion și își ocupă locurile.

Numărul mare de fani prezenți în SUA, de ambele părți, a pus în alertă Poliția din Atlanta.

Deși cele două federații au vândut bilete către propriii suporteri în zone bine delimitate, modul în care au fost distribuite restul tichetelor de către FIFA ridică îngrijorări pentru forțele de ordine, informează mirror.co.uk.

Astfel, restul sectoarelor vor fi pline cu fani amestecați ai celor două formații.

„Pe măsură ce Atlanta se pregătește să găzduiască viitorul meci din semifinalele Cupei Mondiale și primește un număr crescut de rezidenți și vizitatori, Departamentul de Poliție din Atlanta a introdus măsuri sporite de siguranță și securitate publică la nivelul întregului oraș”, se arată în comunicatul emis de autorități.

Istoria duelurilor dintre Anglia și Argentina

Britanicii și sud-americanii s-au întâlnit pentru prima dată la Mondialul din 1962, unde Anglia s-a impus cu 3-1, o a doua întâlnire având loc la ediția următoare, 1966, în „sferturi”, 1-0 tot în favoarea englezilor, care aveau să ridice și trofeul.

A urmat apoi celebrul episod din „sferturile” Mondialului din 1986: „Mâna lui Dumnezeu”.

Atunci, Diego Maradona a marcat o „dublă”, Argentina s-a impus cu 2-1, însă prima reușită a fost marcată cu mâna de legenda argentinienilor.

Ulterior, Argentina s-a mai impus în „optimile” de la CM 1998, scor 2-2 (4-3 d. pen.), iar Anglia a câștigat ultima întâlnire directă, la CM 2002, scor 1-0, în faza grupelor.

În plus, partida va fi tensionată și pe fondul războiului din Insulele Falkland din 1982. În urma invaziei Argentinei, 907 persoane și-au pierdut viața într-un conflict în urma căruia Marea Britanie și-a reafirmat controlul asupra teritoriului aflat la 500 de kilometri de țărmul Argentinei.

Deși jucătorii argentinieni au intonat în mod constant, după meciuri, cântece care conțin referiri la Insulele Falkland, selecționerul Lionel Scaloni încearcă să se concentreze exclusiv pe fotbal.

„Mesajul pentru poporul argentinian este că acesta este un meci de fotbal. Vom înfrunta o echipă excelentă, cu un antrenor excelent, dar este doar un meci de fotbal, nimic mai mult decât atât”, a declarat Scaloni înainte de meci.

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