„Dacă nu prea joci, e nasol” Ce spunea Luca Stancu, în urmă cu o lună, despre transferul la FCSB » Detaliile contractului

Luca Stancu (21 de ani) este foarte aproape de o mutare la FCSB. În urmă cu o lună și jumătate, tânărul jucător a dezvăluit ce părere are despre transferul la echipa la care „dacă nu prea joci, e cam nasol”.

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Mihai Stoica și Gigi Becali au confirmat, luni, că au ajuns la o înțelegere cu Hermannstadt pentru transferul tânărului fundaș, care ar urma să ajute clubul în privința respectării regulii U21.

Luca Stancu: „Știți cum e la FCSB, dacă nu prea joci, e cam nasol”

La începutul lunii iunie, jucătorul sibienilor a vorbit despre posibilitatea unei astfel de mutări. Stancu declarase că este încântat de interesul FCSB, dar că știe că e jucătorii au o viață grea la echipa finanțată de Gigi Becali.

„Mă încântă, dar o să mă gândesc. E de gândit, până la urmă e viitorul meu și trebuie să iau cea mai bună decizie.

Știți cum e la FCSB, dacă nu prea joci, e cam nasol. O să mă gândesc să iau cea mai bună decizie. Mă încântă, vă dați seama. Am fost cel mai fericit când am dat gol, primul gol în Liga 1, împotriva lui FCSB.

Sunt ambițios, liniștit, pasionat, nu intru în conflicte, pun foarte mult suflet în tot ce fac”, transmitea Luca Stancu, la începutul lunii iunie, potrivit sport.ro.

Ce detalii presupune contractul? O înțelegere valabilă pe următorii trei ani cu FCSB, Stancu urmând să efectueze vizita medicală, pentru a putea fi prezentat oficial ulterior, informează digisport.ro

Luca Stancu, evoluție de top contra celor de la FCSB

Sezonul trecut, în noiembrie 2025, Luca Stancu a înfruntat-o pe FCSB într-un meci spectaculos disputat a Sibiu, scor 3-3.

Atunci, puștiul ardelenilor a jucat în banda dreaptă, în sistemul 3-5-2, și i-a pasat lui Chițu la golul de 2-1 și a marcat golul de 3-2, în minutul 87, cu un șut cu stângul pe jos de la 20 de metri la care Zima n-a mai putut ajunge.

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