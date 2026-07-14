Mondialul tricourilor rupte! FOTO. Motivul pentru care echipamentele unor naționale de la CM 2026 se distrug atât de ușor în timpul meciului

De-a lungul actualei ediții de Campionat Mondial, mai mulți jucători au avut probleme mari cu tricourile lor, care s-au rupt după dueluri fizice sau simple îmbrânceli care se produc în timpul oricărui meci.

Motivul, în rândurile de mai jos.

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Cupa Mondială are farmecul ei aparte, dar de această dată un fenomen mai puțin obișnuit a atras atenția pe parcursul competiției: numărul mare de tricouri rupte în timpul meciurilor.

De la începutul turneului, cel puțin șase jucători au întâmpinat această problemă. Toate incidentele au avut un numitor comun: tricourile erau fabricate de Puma.

FOTO. Mondialul tricourilor rupte

Printre fotbaliștii care s-au confruntat cu această problemă se numără Pavel Sulc (Cehia), Gustavo Gomez (Paraguay), Neil El Aynaoui (Maroc), Mostafa Zico (Egipt), Chadi Riad (Maroc) sau Jerome Opoku (Ghana).

Spre exemplu, Chadi Riad a fost nevoit să-și schimbe tricoul de nu mai puțin de patru ori în confruntarea cu Olanda din 16-imi (1-1, 3-2 d.pen), scrie thesun.co.uk.

Echipamentul său a cedat din cauza duelurilor aprige pe care le-a avut cu Brian Brobbey, puternicul atacant al selecționatei batave.

De asemenea, compatriotul lui Riad, Neil El Aynaoui, s-a trezit la rândul său cu tricoul făcut franjuri la meciul din grupă cu Scoția (1-0).

Totul s-a întâmplat înainte de executarea unui corner. Mijlocașul i-a arătat arbitrului, a protestat și a cerut penalty, dar fără succes.

Motivul pentru care unele echipamente cedează atât de ușor

Există și un motiv pentru care tricourile fabricate de Puma se rup extrem de ușor.

Jucătorii poartă echipamente fabricate dintr-un material pe care producătorul german îl numește „Ultraweave”.

Materialul este conceput pentru a fi extrem de ușor și pentru a reduce senzația de frecare în timpul jocului și este prezentat de companie drept „cel mai rapid tricou de fotbal din industrie”.

Puma spune că un tricou „Ultraweave” cântărește doar 72 de grame și este fabricat în principal din poliester reciclat. Producătorul susține că dezvoltarea elasticității mecanice în patru direcții a trecut printr-un an de „teste riguroase de uzură”. scrie bbc.com.

Feedback-ul jucătorilor a arătat că aceștia preferă materiale mai ușoare pentru tricouri, pentru a obține o performanță mai bună la cel mai înalt nivel. De aceea, în timpul dezvoltării tricourilor, am acordat prioritate ușurinței în combinație cu mișcarea, respirabilitatea și confortul. Fragment din comunicatul Puma pentru BBC

Noua Zeelandă, Paraguay, Maroc, Egipt, Ghana, Coasta de Fildeș, Senegal, Portugalia, Austria, Elveția, Cehia sunt cele 11 naționale pentru care Puma a produs echipamente la CM 2026.

Nu este prima dată când Puma se confruntă cu astfel de probleme

În urmă cu un deceniu, la EURO 2016, patru jucători elvețieni și-au rupt tricoul în partida cu Franța din grupe (0-0).

„Sper că Puma nu produce prezervative”, declara la acea vreme Shaqiri, potrivit marca.com.

Xherdan Shaqiri/ Foto: IMAGO

La vremea respectivă, reprezentanții companiei au susținut că problema provenea de la un lot de material cu defecte, nu de la designul tricourilor sau de la tehnologia utilizată în procesul de producție.

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