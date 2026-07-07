„I-am spus fix asta” După meci, Folarin Balogun a mers direct la selecționerul Belgiei! Despre ce au discutat +6 foto
Rudi Garcia a disputat cu Balogun. FOTO: Imago
Campionatul Mondial

„I-am spus fix asta” După meci, Folarin Balogun a mers direct la selecționerul Belgiei! Despre ce au discutat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.07.2026, ora 10:28
alt-text Actualizat: 07.07.2026, ora 10:29
  • SUA - Belgia 1-4. Rudi Garcia (62 de ani), selecționerul belgienilor, a declarat că echipa sa nu a fost afectată de controversa declanșată după ce FIFA a decis să suspende sancțiunea lui Folarin Balogun (25 de ani).
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Atacantul american fusese eliminat și suspendat un meci după 2-0 cu Bosnia, în 16-imile CM 2026.

Pedeapsa a fost suspendată la presiunea lui Donald Trump, iar Balogun a evoluat în meciul din optimi de marți dimineață.

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SUA - Belgia 1-4. Rudi Garcia: „Avem lideri care ne ajută să gestionăm astfel de momente”

La finalul partidei cu SUA, Rudi Garcia a fost întrebat dacă s-a folosit de scandalul iscat în jurul lui Balogun pentru a-și motiva jucătorii.

Nu, nu a fost deloc necesar”, a fost răspunsul selecționerului Belgiei. Acesta a continuat: „Ceea ce a contat cu adevărat pentru noi a fost tactica. Ne-am dorit să controlăm partida, să evităm presingul lor și să jucăm mai sus în teren.

Am evoluat cu maturitate, determinare și dăruire. A fost o seară excelentă pentru noi și o calificare meritată în sferturile de finală”, a precizat francezul, conform reuters.com.

Le-am explicat jucătorilor ce se întâmpla. Grupul este foarte matur. Avem lideri care ne ajută să gestionăm astfel de momente. Le-am spus că ce contează cu adevărat este echipa noastră, care trebuie să își impună principiile de joc, atât în atac, cât și în apărare. Am analizat punctele forte și punctele slabe ale adversarului, dar nu mergem mai departe de atât. Nu ne adaptăm în funcție de adversar. Nu acesta este stilul meu ca antrenor. Rudi Garcia, selecționerul Belgiei

Rudi Garcia a apreciat gestul lui Balogun din finalul partidei, atunci când atacantul american a venit să vorbească cu acesta.

„A venit să vorbească cu mine și mi-a plăcut foarte mult gestul. Nu este vina lui. El nu este responsabil pentru această situație.

I-am și spus fix asta. Apreciez foarte mult că a venit să mă vadă”, a mai spus tehnicianul.

FOTO. Eliminarea lui Balogun din meciul SUA - Bosnia 2-0

Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat
Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat

Galerie foto (6 imagini)

Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat. Fotografii: capturi TV Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat Momentul în care Balogun l-a atacat din spate direct pe gleznă pe Muharemovic, la SUA - Bosnia. Americanul a fost eliminat
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În urma victoriei obținute cu SUA, Belgia s-a calificat în sferturile Campionatului Mondial, acolo unde o va întâlni pe Spania.

Meciul va avea loc vineri, 10 iulie, de la ora 22:00, și va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

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