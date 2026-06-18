Anglia a învins Croația cu 4-2 după o repriză secundă colosală. Dar până la pauză a suferit.

Ce i-a nemulțumit pe Tuchel și pe secunzii săi în primele 45 de minute. Ce le-a cerut selecționerul în vestiar.

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Anglia a început cu o victorie mare Campionatul Mondial, 4-2 în fața Croației, după o repriză secundă extraordinară.

În primele 45 de minute însă, jocul a neliniștit Albionul, chiar dacă a înscris două goluri. A și primit două.

Secundul Angliei: „Am simțit multă energie negativă. Mintea nu a fost limpede”

Anthony Barry, asistentul principal al selecționerului Thomas Tuchel, a spus încă de la pauză ce nu era bine deloc la insulari.

„O repriză foarte complicată, confuză. Am simțit multă energie negativă”, s-a plâns Barry la ITV.

„Din cauza asta, mintea noastră nu a fost limpede, iar deciziile au fost consecința acestei stări”.

Când trebuia să jucăm lung, jucam scurt. Când trebuia să jucăm scurt, jucam lung. Nu am folosit spațiile, nu am accelerat așa cum vrem să o facem. Puteai crede că penaltyul ne va elibera, permițându-ne să jucăm în stilul nostru, să fim noi înșine, dar am căzut în aceleași tipare. A fost înfricoșător Anthony Barry, secundul lui Tuchel

Tuchel, la pauză: „Dacă pierdem, să pierdem jucând în stilul nostru”

La sfârșit, după ce totul s-a încheiat bine, selecționerul Angliei a dezvăluit la ITV ce le-a spus jucătorilor în vestiar.

„Chiar dacă pierdem, nu mi se va schimba percepția ultimelor 17 zile, dar să jucăm în stilul nostru”. Acestea au fost cuvintele lui Tuchel, redate și de BBC. Jocul îl interesa mai mult decât scorul.

Tuchel, discutând cu jucătorii săi în timpul unei pauze de hidratare. Foto: Imago

„Am fost prea concentrați să protejăm rezultatul în prima repriză. Stăteam șapte în spate și totuși nu ne apăram.

Dacă rezultatul nu e așa cum vrem, să jucăm așa cum vrem”, a explicat germanul, aflat la debutul său la Mondial.

Căpitanul Angliei: „Am fost foarte dezamăgiți”

Căpitanul Harry Kane, marcatorul „dublei” din primele 45 de minute, a admis că „au fost două reprize total diferite. Am fost foarte dezamăgiți de golurile primite. Ne-am pierdut”.

Golul desprinderii Angliei, înscris de Rashford în minutul 85. Foto: Imago

A apreciat ce a făcut Tuchel: „Efectul discursului antrenorului s-a văzut. Am dat totul și adversarii n-au rezistat”.

Ne-ați văzut la cel mai bun nivel al nostru în repriza a doua. Am fi putut marca trei sau patru goluri în acele 20 de minute, după pauză Harry Kane, golgheterul Angliei

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