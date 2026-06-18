„Ochii mei erau arși” Povestea terifiantă a lui Yoane Wissa, eroul RD Congo din meciul cu Portugalia: „Intru în panică la fiecare zgomot”
Yoane Wissa. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

„Ochii mei erau arși” Povestea terifiantă a lui Yoane Wissa, eroul RD Congo din meciul cu Portugalia: „Intru în panică la fiecare zgomot”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 18.06.2026, ora 10:42
alt-text Actualizat: 18.06.2026, ora 11:42
  • Yoane Wissa (29 de ani) a fost eroul celor din RD Congo la primul meci de la CM 2026, însă povestea sa de viață este una cu adevărat uluitoare.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Atacantul congolez a marcat golul prin care africanii au reușit să obțină un egal în fața Portugaliei lui Cristiano Ronaldo, 1-1. Reușita vine la aproape 5 ani distanță de la un moment îngrozitor din viața sa.

Istvan Kovacs, moment istoric la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, premiat de Collina: „Merită ceva special”. Meciul 1000 la Mondial!
Citește și
Istvan Kovacs, moment istoric la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, premiat de Collina: „Merită ceva special”. Meciul 1000 la Mondial!
Citește mai mult
Istvan Kovacs, moment istoric la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, premiat de Collina: „Merită ceva special”. Meciul 1000 la Mondial!

Yoane Wissa, marcator la CM 2026, după ce a supraviețuit unui atac cu acid în 2021

Legitimat în prezent la Newcastle, Wissa a marcat golul egalizator în finalul primei reprize a meciului cu Portugalia. Naționala sa a reușit să conserve rezultatul până la final și să obțină un punct la prima participare la Mondial după o pauză de 52 de ani.

În august 2021, cu câteva zile înainte de a se transera de la Lorient la Brentford, Wissa a fost victima unui atac în care i-a fost aruncat acid în față, de către o femeie care s-a dat drept o fană ce-și dorea un autograf.

„Am deschis ușa și mi s-a aruncat un lichid în față. Am țipat și nu mai puteam să respir. Soția mea a sunat la urgențe, iar aceștia mi-au spus să intru sub duș pentru a-mi clăti ochii.

La spital mi s-a spus că ochii mei erau arși. Cineva trebuia să vină să mi-i clătească la fiecare oră. A fost un coșmar. De atunci, intru în panică de fiecare dată când aud un zgomot, iar singurul lucru care m-a ținut pe picioare a fost gândul că copiii mei sunt în siguranță.

Am fost operat la ambii ochi, iar medicul mi-a spus că va trebui să folosesc picături pentru ochi pentru tot restul vieții”, explica anterior Wissa, potrivit indianexpress.com.

18 ani de închisoare
este pedeapsa primită de femeia care i-a aruncat acid în față lui Yoane Wissa. Aceasta voia să o răpească pe fiica fotbalistului

Yoane Wissa: „Dacă nu aș fi fost tratat atât de repede, consecințele ar fi fost mult mai grave”

„Dacă nu aș fi fost tratat atât de repede, consecințele ar fi fost mult mai grave. Zilele care au urmat au fost traumatizante pentru mine. Știu că nu mă voi mai simți niciodată la fel ca înainte.

Acest lucru mi-a întârziat enorm transferul la Brentford. Am ratat pregătirile de presezon ale echipei, iar când am ajuns, antrenorul Thomas Frank mi-a spus că își alcătuise deja lotul de bază. Mi-a oferit compasiune și mi-a acordat timp să mă adaptez.

După atac, am reacționat mai mult ca un tată decât ca un fotbalist și mi-am spus că, cel puțin, copiii mei sunt teferi, chiar dacă eu sunt orb. De atunci, am fost retras.

Nu mai pot suporta să fiu în preajma unor oameni pe care nu-i cunosc. Copiii mei mă întreabă adesea ce mi s-a întâmplat la față, dar sunt prea mici ca să le pot spune ce s-a întâmplat.

Mi s-a propus o operație. Dar am refuzat, deoarece aceasta face parte din istoria mea personală”, a mai spus atacantul, conform unor relatări din The Sun.

57,7 milioane de euro
plătea Newcastle în 2025, pentru transferul lui Yoane Wissa de la Brentford

Pentru RD Congo urmează meciul cu Columbia, programat miercuri, cu începere de la 05:00 (ora României).

Citește și

Au sărbătorit ca după o victorie VIDEO. Primul punct din istoria RD Congo la Mondial a scos fanii pe străzile din Kinshasa
Campionatul Mondial
09:37
Au sărbătorit ca după o victorie VIDEO. Primul punct din istoria RD Congo la Mondial a scos fanii pe străzile din Kinshasa
Citește mai mult
Au sărbătorit ca după o victorie VIDEO. Primul punct din istoria RD Congo la Mondial a scos fanii pe străzile din Kinshasa
Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro
Superliga
09:14
Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro
Citește mai mult
Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
INTERVIU „Aveți partid, domnule președinte? Avem noi unul”. Un fost consilier prezidențial lansează o teorie necruțătoare despre apropierea dintre Nicușor Dan și PSD
portugalia VICTIMA cm 2026 Yoane Wissa RD Congo acid
Știrile zilei din sport
„CFR Cluj nu o să moară” Iuliu Mureșan anunță că ardelenii au scăpat de cele mai mari probleme » Propunerea respinsă de fani
Superliga
18.06
„CFR Cluj nu o să moară” Iuliu Mureșan anunță că ardelenii au scăpat de cele mai mari probleme » Propunerea respinsă de fani
Citește mai mult
„CFR Cluj nu o să moară” Iuliu Mureșan anunță că ardelenii au scăpat de cele mai mari probleme » Propunerea respinsă de fani
„Ochii mei erau arși” Povestea terifiantă a lui Yoane Wissa, eroul RD Congo din meciul cu Portugalia: „Intru în panică la fiecare zgomot”
Campionatul Mondial
18.06
„Ochii mei erau arși” Povestea terifiantă a lui Yoane Wissa, eroul RD Congo din meciul cu Portugalia: „Intru în panică la fiecare zgomot”
Citește mai mult
„Ochii mei erau arși” Povestea terifiantă a lui Yoane Wissa, eroul RD Congo din meciul cu Portugalia: „Intru în panică la fiecare zgomot”
Istvan Kovacs, moment istoric la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, premiat de Collina: „Merită ceva special”. Meciul 1000 la Mondial!
Campionatul Mondial
18.06
Istvan Kovacs, moment istoric la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, premiat de Collina: „Merită ceva special”. Meciul 1000 la Mondial!
Citește mai mult
Istvan Kovacs, moment istoric la CM 2026 VIDEO. Arbitrul român, premiat de Collina: „Merită ceva special”. Meciul 1000 la Mondial!
Acuzații de rasism Rafael Van der Vaart, criticat aspru după o glumă proastă la adresa japonezilor la CM 2026: „Să înțeleagă că e la televizor”
Campionatul Mondial
18.06
Acuzații de rasism Rafael Van der Vaart, criticat aspru după o glumă proastă la adresa japonezilor la CM 2026: „Să înțeleagă că e la televizor”
Citește mai mult
Acuzații de rasism Rafael Van der Vaart, criticat aspru după o glumă proastă la adresa japonezilor la CM 2026: „Să înțeleagă că e la televizor”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
03:02
Canada a defilat cu Qatar Victorie zdrobitoare într-un meci cu două „roșii” și o accidentare horror! + Ce s-a întâmplat în Mexic - Coreea de Sud
Canada a defilat cu Qatar Victorie zdrobitoare într-un meci cu două „roșii” și o accidentare horror! + Ce s-a întâmplat în Mexic - Coreea de Sud
22:49
„Nu e genul care să facă asta” FCSB a reacționat după oferta primită de Tănase din China
„Nu e genul care să facă asta” FCSB a reacționat după oferta primită de Tănase din China
00:12
Vârsta nu contează Dzeko, direct în top 10 cei mai bătrâni jucători din istoria Mondialelor! 4 dintre ei sunt la CM 2026
Vârsta nu contează Dzeko, direct în top 10 cei mai bătrâni jucători din istoria Mondialelor! 4 dintre ei sunt la CM 2026
23:58
CM 2026 Elveția se impune în fața Bosniei în ultimele 15 minute din meci. O eliminare a schimbat tot!» Jovo Lukic, introdus pe final
CM 2026  Elveția se impune în fața Bosniei în ultimele 15 minute din meci. O eliminare a schimbat tot!» Jovo Lukic, introdus pe final 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, mini-tricouri

Dan Udrea: Coreea de Sud, supernațională. Puma, <span>mini-tricouri</span>
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Top stiri
Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro
Superliga
18.06
Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro
Citește mai mult
Dosarele CFR Cluj la FIFA Cazurile pentru care clubul din Gruia are interdicție la transferuri » Datorii de peste 270.000 de euro
Au sărbătorit ca după o victorie VIDEO. Primul punct din istoria RD Congo la Mondial a scos fanii pe străzile din Kinshasa
Campionatul Mondial
18.06
Au sărbătorit ca după o victorie VIDEO. Primul punct din istoria RD Congo la Mondial a scos fanii pe străzile din Kinshasa
Citește mai mult
Au sărbătorit ca după o victorie VIDEO. Primul punct din istoria RD Congo la Mondial a scos fanii pe străzile din Kinshasa
Parcare redeschisă după 14 ani Structura abandonată de la Arena Națională va putea fi utilizată la capacitate normală! Câte locuri are
Diverse
18.06
Parcare redeschisă după 14 ani Structura abandonată de la Arena Națională va putea fi utilizată la capacitate normală! Câte locuri are
Citește mai mult
Parcare redeschisă după 14 ani Structura abandonată de la Arena Națională va putea fi utilizată la capacitate normală! Câte locuri are
VIDEO | Un autobuz STB a luat foc pe traseu, pe Bd. Iuliu Maniu. "E un Citaro Euro 3 din anul 2007, cât să mai țină, frate?"
B365
17.06
VIDEO | Un autobuz STB a luat foc pe traseu, pe Bd. Iuliu Maniu. "E un Citaro Euro 3 din anul 2007, cât să mai țină, frate?"
Citește mai mult
VIDEO | Un autobuz STB a luat foc pe traseu, pe Bd. Iuliu Maniu. "E un Citaro Euro 3 din anul 2007, cât să mai țină, frate?"

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 14 rapid 8 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
19.06

Programul complet CM 2026 SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Programul complet CM 2026SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share