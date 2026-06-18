„Ochii mei erau arși” Povestea terifiantă a lui Yoane Wissa, eroul RD Congo din meciul cu Portugalia: „Intru în panică la fiecare zgomot”

Yoane Wissa (29 de ani) a fost eroul celor din RD Congo la primul meci de la CM 2026, însă povestea sa de viață este una cu adevărat uluitoare.

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Atacantul congolez a marcat golul prin care africanii au reușit să obțină un egal în fața Portugaliei lui Cristiano Ronaldo, 1-1. Reușita vine la aproape 5 ani distanță de la un moment îngrozitor din viața sa.

Yoane Wissa, marcator la CM 2026, după ce a supraviețuit unui atac cu acid în 2021

Legitimat în prezent la Newcastle, Wissa a marcat golul egalizator în finalul primei reprize a meciului cu Portugalia. Naționala sa a reușit să conserve rezultatul până la final și să obțină un punct la prima participare la Mondial după o pauză de 52 de ani.

În august 2021, cu câteva zile înainte de a se transera de la Lorient la Brentford, Wissa a fost victima unui atac în care i-a fost aruncat acid în față, de către o femeie care s-a dat drept o fană ce-și dorea un autograf.

„Am deschis ușa și mi s-a aruncat un lichid în față. Am țipat și nu mai puteam să respir. Soția mea a sunat la urgențe, iar aceștia mi-au spus să intru sub duș pentru a-mi clăti ochii.

La spital mi s-a spus că ochii mei erau arși. Cineva trebuia să vină să mi-i clătească la fiecare oră. A fost un coșmar. De atunci, intru în panică de fiecare dată când aud un zgomot, iar singurul lucru care m-a ținut pe picioare a fost gândul că copiii mei sunt în siguranță.

Am fost operat la ambii ochi, iar medicul mi-a spus că va trebui să folosesc picături pentru ochi pentru tot restul vieții”, explica anterior Wissa, potrivit indianexpress.com.

18 ani de închisoare este pedeapsa primită de femeia care i-a aruncat acid în față lui Yoane Wissa. Aceasta voia să o răpească pe fiica fotbalistului

Yoane Wissa: „Dacă nu aș fi fost tratat atât de repede, consecințele ar fi fost mult mai grave”

„Dacă nu aș fi fost tratat atât de repede, consecințele ar fi fost mult mai grave. Zilele care au urmat au fost traumatizante pentru mine. Știu că nu mă voi mai simți niciodată la fel ca înainte.

Acest lucru mi-a întârziat enorm transferul la Brentford. Am ratat pregătirile de presezon ale echipei, iar când am ajuns, antrenorul Thomas Frank mi-a spus că își alcătuise deja lotul de bază. Mi-a oferit compasiune și mi-a acordat timp să mă adaptez.

După atac, am reacționat mai mult ca un tată decât ca un fotbalist și mi-am spus că, cel puțin, copiii mei sunt teferi, chiar dacă eu sunt orb. De atunci, am fost retras.

Nu mai pot suporta să fiu în preajma unor oameni pe care nu-i cunosc. Copiii mei mă întreabă adesea ce mi s-a întâmplat la față, dar sunt prea mici ca să le pot spune ce s-a întâmplat.

Mi s-a propus o operație. Dar am refuzat, deoarece aceasta face parte din istoria mea personală”, a mai spus atacantul, conform unor relatări din The Sun.

57,7 milioane de euro plătea Newcastle în 2025, pentru transferul lui Yoane Wissa de la Brentford

Pentru RD Congo urmează meciul cu Columbia, programat miercuri, cu începere de la 05:00 (ora României).

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