Naționala Angliei, zguduită de cutremur Aflați în cantonament, britanicii au trăit momente complicate în Statele Unite 

Echipa națională a Angliei a fost zguduită de un cutremur în plin cantonament, înainte de debutul la Campionatul Mondial.

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Selecționata britanică va juca primul meci la turneul american pe 17 iunie, în compania Croației, pe stadionul AT&T din Arlington.

Naționala Angliei, zguduită de un cutremur înainte de Cupa Mondială

Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter s-a produs în largul coastei de Vest a Cubei, seismul fiind resimțit atât în Statele Unite, cât și în Mexic, două dintre țările organizatoare ale Mondialului.

Cutremurul a fost resimțit puternic inclusiv în West Palm Beach, Florida, acolo unde naționala Angliei se pregătește înaintea meciului amical cu Costa Rica, partidă care se va juca pe 10 iunie, de la 23:00.

Cutremurul a fost localizat la aproximativ 650 de kilometri de centrul Floridei, în jurul orei 14:00 (n.r. - ora locală), potrivit thesun.co.uk.

Conform sursei citate, acesta este cel mai puternic cutremur din Golful Mexic din ultimii aproape 150 de ani. Seismul a fost resimțit și în Orlando, Miami și Jacksonville.

Mai multe clădiri au fost evacuate + Situație dificilă în Cuba

Sursa menționată a relatat că mai multe clădiri din orașele în care s-a resimțit seismul au fost evacuate, după ce au început să se clatine. Cutremurul s-a simțit inclusiv la principalele atracții turistice, precum Disney World.

Serviciul Național de Meteorologie al Statelor Unite a confirmat că nu există pericolul ca un tsunami să apară ca urmare a seismului.

Până la acest moment, autoritățile nu au raportat victime sau pagube majore. Totuși, o situație gravă ar putea apărea în Cuba, unde majoritatea clădirilor se află în stare de degradare, după criza economică din ultimele decenii.

Ca urmare a seismului, penele de curent au apărut și ele, îngreunând rețelele de comunicații din zonă.

2 zile au mai rămas până la startul CM 2026. Primul meci va fi Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie, de la ora 22:00

La Campionatul Mondial din această vară, Anglia va face parte din grupa L. Selecționata britanică le va întâlni pe Croația, Ghana și Panama.

Programul Angliei la Campionatul Mondial:

17 iunie: Anglia - Croația - 23:00

23 iunie: Anglia - Ghana - 23:00

28 iunie: Panama - Anglia - 00:00

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