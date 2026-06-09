Eugen Neagoe are și el un defibrilator și se arată îngrijorat de situația danezului Christian Eriksen

Antrenorul român în vârstă de 58 de ani nu crede că acesta va mai putea juca fotbal, deși mijlocașul n-a luat încă vreo decizie

Neagoe spune că are o viață perfect normală și că n-a avut niciun fel de problemă în cei 7 ani de când are montat dispozitivul, însă spre deosebire de Eriksen el a evitat orice efort susținut

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Christian Eriksen a trecut din nou prin momente dramatice, după ce s-a prăbușit pe gazon în timpul meciului amical dintre Danemarca și Ucraina.



Printr-o experiență asemănătoare a trecut și Eugen Neagoe. În iulie 2019, pe când se afla pe banca tehnică a lui Dinamo, antrenorul român s-a prăbușit în timpul unui meci și a avut nevoie de intervenție medicală de urgență. De atunci, Neagoe are montat un defibrilator cu rol și de stimulator cardiac, la fel ca Eriksen.

Eugen Neagoe: „Nu m-am putut uita la acele imagini”

Într-o declarație oferită pentru GOLAZO.ro, tehnicianul a mărturisit că nu a putut privi imaginile cu fotbalistul danez și a explicat că, în cei șapte ani de când are implantat aparatul, nu s-a confruntat cu probleme medicale, dar a evitat întotdeauna efortul fizic intens.

„Când mi-a fost montat defibrilatorul nu mi s-a zis nimic special despre efort. Evident că nu mă apuc să fac efort susținut ca Eriksen. O alergare ușoară am mai făcut, plus ce am mai mișcat la antrenamente, o pasă, un exercițiu exemplificat, și pot spune că n-am avut niciun fel de problemă în acești ani de când îl am. De șapte ani.

Sincer, nici nu m-am putut uita la acele imagini cu el. Cu siguranță l-a protejat aparatul. Și mie doctorii mi-au spus același lucru, că sunt mai în siguranță ca oricând. Că sunt mai în siguranță decât un om care nu îl are și a avut anumite probleme.

Am o viață absolut normală. Clar că nu mai joc fotbal, nu mai fac alergări susținute, doar efort scurt, nimic susținut. Urc scări, merg, mai alerg ușor, dar atât. Nu dau certitudini, am văzut și ce a spus Eriksen, dar bănuiesc că și pentru el s-a terminat fotbalul”, a declarat Eugen Neagoe pentru GOLAZO.ro.

Eriksen a pățit-o a doua oară!

Christian Eriksen (34 de ani) s-a prăbușit din nou pe gazon în timpul partidei amicale dintre Danemarca și Ucraina, abandonată la 2-1 pentru nordici. Mijlocașul danez a părăsit terenul pe propriile picioare, alături de soția sa.

Totul s-a întâmplat în minutul 65 al partidei de la Odense. Mijlocașul lui Wolfsburg a fost surprins de camerele TV în timp ce ducea mâna în dreptul inimii cu doar câteva secunde înainte de a se prăbuși pe gazon.

Nu este prima dată când internaționalul danez se confruntă cu o astfel de situație. În 2021, la partida Danemarca - Finlanda de la Campionatul European, Eriksen a suferit un stop cardio-respirator și a fost la un pas de moarte.

Ulterior, medicii i-au montat un defibrilator cardiac, dispozitiv care i-a permis să își continue cariera la cel mai înalt nivel, jucând ani de zile la cluburi importante din Europa.

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