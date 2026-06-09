Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) s-a calificat în optimile turneului WTA 500 de la Queen's Club.

Românca a trecut de australianca Maddison Inglis (28 de ani, #151 WTA), scor 6-4, 5-7, 6-2.

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După parcursul excelent de la Roland Garros, unde a ajuns până în sferturile de finală, Sorana Cîrstea a început sezonul de iarbă cu o victorie.

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Queen's Club

Partida de la Londra a fost una echilibrată și s-a întins pe durata a două ore și jumătate.

Sorana s-a desprins devreme în primul set, a condus cu 4-1, însă Inglis a revenit și a egalat-o la 4. Până la urmă, românca a mai bifat un break și s-a impus cu 6-4.

Situația s-a inversat în setul secund. Madisson a avut un avantaj de două break-uri (4-1), românca a revenit și s-a apropiat la un singur game de victorie (5-4), însă australianca a trimis confruntarea în „decisiv”, după ce și-a adjudecat trei game-uri la rând.

Cîrstea a dominat prima parte a celui de-al treilea set, s-a desprins la 3-0 și nu a mai putut fi prinsă din urmă (6-2).

28.245 de dolari este premiul pe care și l-a asigurat Sorana Cîrstea. Primește și 60 de puncte și urcă pe locul 17 în clasamentul WTA LIVE

Sorana Cîrstea va da în runda următoare peste britanica Emma Răducanu (23 de ani, #42 WTA), după ce jucătoarea cu origini românești a trecut de rusoaica Anna Blinkova (27 de ani, #105 WTA), scor 6-0, 6-3.

Pe tabloul principal se află și Jaqueline Cristian (28 de ani, #38 WTA). Românca a trecut de Qinwen Zheng în runda inaugurală și va juca în optimi cu învingătoarea meciului dintre Leylah Fernandez (23 de ani, #23 WTA) și Katie Boulter (29 de ani, #73 WTA).

Principalele favorite de la Queen's Club sunt Elena Rybakina (1), Amanda Anisimova (2) și Victoria Mboko (3). În 2025, turneul a fost câștigat de Tatjana Maria.

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