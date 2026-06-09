Sorana Cîrstea, în optimi la Queen's O va întâlni pe Emma Răducanu , după ce s-a impus într-un duel de două ore și jumătate
Sorana Cîrstea (Foto: IMAGO)
Tenis

Sorana Cîrstea, în optimi la Queen's O va întâlni pe Emma Răducanu, după ce s-a impus într-un duel de două ore și jumătate

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 17:31
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 17:41
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) s-a calificat în optimile turneului WTA 500 de la Queen's Club.
  • Românca a trecut de australianca Maddison Inglis (28 de ani, #151 WTA), scor 6-4, 5-7, 6-2.
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După parcursul excelent de la Roland Garros, unde a ajuns până în sferturile de finală, Sorana Cîrstea a început sezonul de iarbă cu o victorie.

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Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Queen's Club

Partida de la Londra a fost una echilibrată și s-a întins pe durata a două ore și jumătate.

Sorana s-a desprins devreme în primul set, a condus cu 4-1, însă Inglis a revenit și a egalat-o la 4. Până la urmă, românca a mai bifat un break și s-a impus cu 6-4.

Situația s-a inversat în setul secund. Madisson a avut un avantaj de două break-uri (4-1), românca a revenit și s-a apropiat la un singur game de victorie (5-4), însă australianca a trimis confruntarea în „decisiv”, după ce și-a adjudecat trei game-uri la rând.

Cîrstea a dominat prima parte a celui de-al treilea set, s-a desprins la 3-0 și nu a mai putut fi prinsă din urmă (6-2).

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Sorana Cîrstea va da în runda următoare peste britanica Emma Răducanu (23 de ani, #42 WTA), după ce jucătoarea cu origini românești a trecut de rusoaica Anna Blinkova (27 de ani, #105 WTA), scor 6-0, 6-3.

Pe tabloul principal se află și Jaqueline Cristian (28 de ani, #38 WTA). Românca a trecut de Qinwen Zheng în runda inaugurală și va juca în optimi cu învingătoarea meciului dintre Leylah Fernandez (23 de ani, #23 WTA) și Katie Boulter (29 de ani, #73 WTA).

Principalele favorite de la Queen's Club sunt Elena Rybakina (1), Amanda Anisimova (2) și Victoria Mboko (3). În 2025, turneul a fost câștigat de Tatjana Maria.

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