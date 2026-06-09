Cristian Romero (28 de ani) ar putea pleca de la Tottenham în această vară, iar Manchester United este unul dintre cluburile interesate de fundașul argentinian.

În cazul plecării argentinianului, fundașul român Radu Drăgușin ar putea primi mai mult spațiu în echipa lui Roberto De Zerbi (47 de ani).

Totuși, tehnicianul italian caută deja fundași centrali din Premier League.

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Romero este unul dintre cei mai importanți apărători ai lui Tottenham, dar viitorul său la Londra este tot mai incert.

Manchester United îl vrea pe Romero

Atletico Madrid și Barcelona au urmărit și ele situația fundașului în ultimele luni, însă Manchester United ar fi intrat acum în cursă și ar vrea să-l aducă pe Old Trafford, conform thesun.co.uk.

Manchester United caută întăriri în defensivă, deși are deja mai multe variante pentru postul de fundaș central: Leny Yoro, Lisandro Martinez, Ayden Heaven, Harry Maguire și Matthijs de Ligt, aflat în recuperare după o accidentare.

La nevoie, pe aceeași poziție au mai fost folosiți Luke Shaw, Noussair Mazraoui și Casemiro.

45 de milioane de euro este cota de piață a argentinianului, conform Transfermarkt

Plecarea lui Romero poate schimba situația lui Drăgușin

O eventuală plecare a lui Romero ar putea schimba și situația lui Radu Drăgușin la Tottenham.

Românul a avut parte de un sezon complicat, după ruptura de ligament încrucișat suferită la începutul lui 2025, într-un meci de Europa League cu Elfsborg.

Drăgușin a revenit apoi după aproape un an de recuperare, însă a bifat doar 11 meciuri.

În partidele în care Tottenham a fost condusă de De Zerbi, noul antrenor l-a folosit câte un minut în doar două jocuri.

Totuși, o eventuală plecare a lui Romero nu i-ar garanta automat mai multe minute lui Drăgușin.

Tottenham se uită deja după posibili fundași centrali, semn că londonezii vor să aibă variante pregătite în cazul unei schimbări importante în defensivă.

Tottenham caută deja alte variante pentru centrul apărării

Tottenham i-ar avea în continuare pe Micky van de Ven, Kevin Danso, Ashley Phillips și Ben Davies în lot, iar unul dintre numele jucătorilor urmăriți este Jan Paul van Hecke, fundașul lui Brighton.

Olandezii au refuzat deja două oferte ale lui Tottenham pentru apărătorul de 25 de ani, conform talksport.com.

Van Hecke a lucrat la Brighton cu Roberto De Zerbi, actualul antrenor al lui Tottenham, ceea ce explică interesul londonezilor.

50 de meciuri a jucat olandezul sub comanda lui De Zerbi

Pe lista lui Tottenham se află și Marcos Senesi (29 de ani), fundașul argentinian de la Bournemouth, căruia urmează să i se termine contractul în iulie.

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