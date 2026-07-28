Englezii iau măsuri „Trucul” portarilor pentru a opri meciul nu va mai funcționa! Proiectul care va fi implementat în Anglia

Fotbalul englez va introduce în noul sezon un proiect care are ca scop eliminarea pauzelor tactice obținute de portari prin simularea unor accidentări.

În ce constă acest proiect și când ar urma să fie introdus oficial de IFAB în fotbal, în rândurile de mai jos.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Federația Engleză de Fotbal (FA), Premier League, English Football League, National League și Women's Super League au fost de acord cu implementarea acestei reguli, care a fost aprobată de International Football Association Board (IFAB), instituția care stabilește și modifică Legile Jocului.

Noua regulă pentru portari care va fi introdusă în fotbalul englez

Noua regulă prevede ca atunci când portarul primește îngrijiri medicale, echipa acestuia este obligată să scoată temporar de pe teren un jucător de câmp.

Dacă arbitrul permite intrarea echipei medicale pentru a acorda îngrijiri portarului, antrenorul are la dispoziție 10 secunde pentru a stabili ce fotbalist va părăsi temporar gazonul.

Alegerea trebuie comunicată celui de-al patrulea oficial. Dacă tehnicianul nu a desemnat un jucător în timpul permis, atunci căpitanul echipei va fi obligat să iasă de pe teren, conform bbc.com.

Această nouă regulă va fi aplicată în premieră la meciul dintre Tranmere și Rochdale, din turul preliminar al Cupei Ligii Angliei, programat sâmbătă.

Și prima divizie din Australia va testa această regulă, dar cu o mică excepție: căpitanul va fi întotdeauna jucătorul obligat să părăsească terenul.

Această decizie a fost luată după ce, în ultimele sezoane, tot mai mulți portari se prefăceau că sunt accidentați pentru a putea obține o pauză tactică. Jucătorii de câmp primeau astfel indicații de la antrenorul lor, care puteau fi decisive pe parcursul partidei.

De asemenea, această tactică a fost folosită și pentru a întrerupe ritmul adversarului atunci când acesta domina partida.

Situațiile în care regula nu se aplică

Există însă câteva excepții în care niciun jucător de câmp nu va fi obligat să părăsească terenul:

Dacă portarul spune că nu are nevoie de intervenția echipei medicale și jocul nu a fost oprit din cauza lui;

Dacă portarul s-a ciocnit cu un coechipier;

Dacă portarul a fost faultat și are nevoie de îngrijiri medicale;

Dacă portarul sângerează;

Dacă este vorba despre o accidentare gravă (care impune înlocuirea) sau despre o comoție cerebrală.

În cazul în care portarul este înlocuit, schimbarea va fi efectuată imediat, fără nicio întârziere.

Rezultatele acestui proiect vor fi analizate de IFAB pe parcursul sezonului și se va stabili dacă noua regulă a avut succes. Regula ar putea fi introdusă permanent la nivel mondial începând cu sezonul 2027/2028.

La CM 2026, Pierluigi Collina le-a cerut arbitrilor să le interzică jucătorilor să meargă în zona tehnică în timpul întreruperilor de joc.

Nu se știe dacă această hotărâre a fost eficientă, pentru că în cele două pauze de hidratare ale meciului, de câte trei minute fiecare, antrenorii au avut mai multe ședințe cu jucătorii lor.

Noua regulă urmează aceeași logică aplicată jucătorilor de câmp, care sunt obligați să părăsească terenul timp de un minut atunci când primesc îngrijiri medicale.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport