Bilanțul nevăzut al CM 2026  Peste 53 de milioane de postări au fost analizate de FIFA! Nivel fără precedent al abuzurilor în social media » Principalele ținte

Pe durata CM 2026, pe lângă spectacolul de pe teren și recordurile de audiență, un fenomen condamnabil și-a făcut simțită prezența: explozia discursului urii în online.

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Potrivit datelor publicate de FIFA, ediția din 2026 a generat un nivel fără precedent al abuzurilor pe rețelele sociale.

Organismul internațional a fost nevoit să intensifice monitorizarea mesajelor adresate jucătorilor, arbitrilor și oficialilor, folosind sisteme bazate pe inteligență artificială și echipe dedicate de moderare.

Bilanțul nevăzut al Mondialului 2026: 7 milioane de comentarii considerate potențial ofensatoare

Cu ajutorul programului Social Media Protection Service (SMPS), FIFA a analizat pe parcursul turneului peste 53 de milioane de postări și comentarii.

Algoritmii au analizat în timp real comentarii publicate în zeci de limbi, identificând expresii rasiste, amenințări sau mesaje discriminatorii.

Doar conținutul considerat cu risc ridicat a fost trimis către moderatori umani, într-un efort de a interveni rapid fără a bloca inutil conversațiile legitime.

În total, au fost filtrate peste 7 milioane de comentarii considerate potențial ofensatoare, iar mai bine de 500.000 de mesaje au fost analizate individual după ce au fost semnalate de algoritmii de inteligență artificială.

În cele mai grave situații, FIFA a transmis peste 1.000 de amenințări către autoritățile competente și forțele de ordine.

În faza grupelor, FIFA a raportat aproximativ 89.000 de postări considerate abuzive, dintre care aproximativ 11% aveau caracter rasist.

Numărul atacurilor a crescut semnificativ comparativ cu Mondialul din Qatar 2022, confirmând tendința de amplificare a discursului violent în timpul marilor competiții sportive.

Care au fost principalele ținte alte abuzatorilor din online

Țintele principale ale discursului urii au fost jucătorii care au ratat penalty-uri, arbitrii implicați în decizii controversate și selecționerii.

În multe cazuri, mesajele au depășit critica sportivă și au inclus insulte rasiste, amenințări cu moartea și atacuri la adresa familiilor celor implicați.

FIFA a anunțat că sistemele sale au blocat automat o mare parte dintre aceste comentarii înainte ca destinatarii să le poată vedea, reducând impactul psihologic asupra sportivilor.

Fenomen îngrijorător și în Spania

Pe lângă monitorizarea realizată de FIFA, și autoritățile spaniole au analizat fenomenul. OBERAXE (n.r. - Observatorul Spaniol pentru Rasism și Xenofobie), instituție aflată în subordinea Secretariatului de Stat pentru Migrație din Spania, a identificat 54.771 de mesaje și conținuturi cu caracter discriminatoriu publicate pe rețelele sociale pe durata Cupei Mondiale, între 11 iunie și 21 iulie 2026, scrie El Confidencial.

Dintre acestea, 52% dintre mesajele de ură au fost îndreptate împotriva persoanelor de origine nord-africană, iar cele mai vizate figuri publice au fost jucătorii naționalei Franței și extrema spaniolă Lamine Yamal, care a fost ținta unor comentarii rasiste și islamofobe.

OBERAXE este Observatorul Spaniol pentru Rasism și Xenofobie, organism guvernamental care monitorizează discursul instigator la ură și discriminarea în mediul online și elaborează rapoarte periodice privind evoluția fenomenului în Spania.

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