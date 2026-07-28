Continuă problemele la Steaua  Situație critică înainte de startul noului sezon din Liga 2, din cauza interdicției FIFA
Foto: Facebook/Steaua
Liga 2

Continuă problemele la Steaua Situație critică înainte de startul noului sezon din Liga 2, din cauza interdicției FIFA

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.07.2026, ora 15:32
  • Steaua București se confruntă cu mari probleme înainte de startul noului sezon din Liga 2.
  • Echipa antrenată de Daniel Oprița (44 de ani) riscă să nu poată folosi jucătorii transferați vara aceasta în duelul cu CSM Slatina, din cauza unei interdicții din partea FIFA.
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Steaua va începe cel de-al șaselea sezon consecutiv în liga secundă, deși Radu Miruță, ministrul Apărării, a transmis în urmă cu câteva luni că au început demersurile pentru promovarea „militarilor” în Liga 1.

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Steaua nu poate folosi noile transferuri în meciul cu Slatina din cauza interdicției impuse de FIFA

Cu doar câteva zile înainte de începerea noului sezon din Liga 2, Steaua nu a reușit încă să-și înregistreze jucătorii transferați vara aceasta, din cauza interdicției din partea FIFA, de pe 20 mai.

Cum s-a ajuns la această situație critică pentru Steaua?

„La începutul lui 2024 a fost adus de la Petrolul un junior crecut în Germania, David Andrei Leon. Avea 16 ani și era impresariat de Ana Maria Prodan. Trecuse pentru doar câteva luni și pe la Petrolul, dar având statut de jucător amator.

Așa l-au luat și cei de la Steaua, care, destul de repede, i-au făcut primul contract profesionist, urmând să joace la Academie. Cel care a luat decizia a fost șeful sporturilor de la CSA Steaua de atunci, colonelul Dragoș Barbu, pensionat între timp, iar Cristian Marian, un jurist al clubului, a semnat și el contractul. Comandantul CSA Steaua era colonelul Ștefan Bichir.

Deși se știa că Leon era purtător de grilă internațională, în jur de 45.000 de euro, i-au făcut acel contract. Sunt indicii că au vrut să-l scape de acea grilă. Probabil sperând și că va deveni un fotbalist important, pe care se va putea obține o sumă de transfer.

Dar anul trecut Leon a și renunțat la fotbal. Iar Steaua nu a mai plătit grila, crezând că nu se mai interesează nimeni de el, dacă tot nu mai joacă.

Doar că nemții de la TSV Munchen și de la FC Imaning, unde a crescut juniorul, au aflat ce s-a întâmplat, au sesizat FIFA, iar acum așteaptă banii”, susțin surse apropiate clubului din Ghencea, conform gsp.ro.

Singura modalitate prin care Steaua poate face plata

Cazul a fost descoperit de conducerea clubului abia când a început să primească somații de plată de la FIFA. Pe 20 mai, Steaua a primit o interdicție la transferuri, până când acea grilă va fi achitată.

„Steaua are o problemă înaintea acestui start de campionat. Vrea să plătească, dar nu o poate face decât prin intermediul Clearing House (n.r. Camera de Compensație FIFA).

E o instituție cu sediul în Franța, înființată pentru a intermedia astfel de cazuri. Iar acolo lucrurile se mișcă foarte greu.

Chiar și FRF a încercat să ajute, să ceară celor de la Clearing House să urgenteze lucrurile. Dar deocamdată nu e rezolvată această problemă. De aceea e posibil ca în meciul cu Slatina, Steaua să joace cu juniorii”, au mai transmis sursele apropiate clubului.

Nu vă pot oferi detalii despre acest subiect, deoarece nu am avut nicio implicare și nicio legătură cu acel transfer. Sunt convins că persoanele competente vor clarifica situația și vor lua măsurile necesare. George Ogăraru, coordonatorul academiei Stelei

Jucătorii transferați de Steaua vara aceasta:

  • Laurențiu Vlăsceanu (21 de ani, fundaș stânga)
  • Alexandru Albu (32 de ani, mijlocaș)
  • Alexandru Dinu (22 de ani, fundaș dreapta)
  • Javri Grillo (28 de ani, mijlocaș)
  • Ionuț Coadă (28 de ani, mijlocaș)
  • Pedro Caldierar (20 de ani, extremă dreapta)
  • Sekou Camara (29 de ani, atacant)
  • Andrei Cristea (19 ani, mijlocaș)
  • Mihnea Boroș (19 ani, portar)
  • Radu Crîng (18 ani, portar)

Steaua va debuta în noul sezon duminică, de la ora 16:00, împotriva celor de la CSM Slatina. Partida va fi transmisă liveSCORE pe GOLAZO.ro.

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