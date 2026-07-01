Englezii sunt furioși! FOTO. Au cerut vehement penalty cu RD Congo! Specialiștii îi contrazic: „Kane a vrut să se arunce!”

Anglia - RD Congo 2-1. Englezii au luat după ce arbitrul Adham Makhadmeh (Iordania) nu le-a acordat un penalty pe finalul primei reprize.

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RD Congo a reușit să deschidă scorul în minutul 7 împotriva Angliei prin Cinpenga. Englezii s-au aruncat în atac și înainte de pauză au crezut că vor primi penalty.

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În minutul 44, Kane a pătruns în careu, a dat mingea pe lângă Lionel Mpasi și a căzut după un contact cu mâna portarului african.

Au urmat proteste vehemente, însă „centralul” a fost de neclintit, iar din camera VAR nu i s-a cerut să revadă faza. Concluzia: simulare!

Englezilor nu le-a venit să creadă. Legendarul Alan Shearer, prezent în studioul BBC, crede că s-ar fi impus penalty: „E contact, nu există dubii”.

Joe Hart, fostul portar al lui City, i-a dat dreptate: „Mpasi probabil a fost ușurat când s-a uitat la arbitru și a văzut că nu dă penalty. Eu m-aș fi așteptat să se dea dacă eram în locul lui”.

I-a contrazis Wayne Rooney, fostul căpitan al lui Manchester United, conform Daily Mail: „Eu sunt de partea atacanților, dar cred că Harry Kane se împiedică singur un pic, apoi sare în portar. Cred că pare că a sărit în el, deci probabil nu e penalty”.

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Fostul arbitru Alfonso Perez Burrull a comentat faza pentru Marca și crede că arbitrii au procedat corect.

„Portarul încearcă să se facă mic, nu își întinde brațele, nu face nimic. Ați văzut cum picioarele lui Kane sunt unul lângă altul? Când alergi cu viteză, ai un picior în fața celuilalt.

Dacă sunt unul lângă altul, nu e o poziție normală. S-a oprit pentru că a vrut ca portarul să-l dărâme. Kane n-a vrut să continue faza, a vrut să se arunce”, a explicat Burrull.

Nu crede însă că ar fi trebuit să primească „galben”, deși arbitrul i-a făcut semn că a simulat: „Nu e obligatoriu, de obicei se acordă pentru a întări decizia”.

Graham Scott, un alt fost arbitru, consideră și el că brigada a luat decizia bună.

„Harry Kane se poate învinui doar pe el: și-a târât piciorul stâng în portar și a creat o urmă de îndoială în mintea arbitrului. Și eu am strigat că e penalty când am văzut faza.

Și există argumente bune, mai ales că Mpasi îl atinge pe Kane. Dar Kane face eforturi mari pentru a obține contactul. Își pune ambele picioare pe gazon în fața portarului și cade teatral. Trebuie lăudat Makhadmeh pentru că s-a ținut tare.

E posibil ca, dacă și-ar fi continuat alergarea, Kane să fi fost doborât oricum de portar și să primească penalty-ul pe care și-l dorea sau poate ar fi ajuns balonul și ar fi înscris în poarta goală. Eu asta mi-aș fi dorit”, a explicat Scott, conform The Athletic.

Englezii s-au impus pe final, după două goluri ale aceluiași Kane și s-au calificat în optimi.

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