Toni Kroos (36 de ani), fostul mare mijlocaș al lui Real Madrid și al Germaniei, a avut un discurs dur la adresa naționalei pregătite de Julian Nagelsmann (38 de ani), după eliminarea de la CM 2026.

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Drumul nemților la acest Campionat Mondial s-a oprit în șaisprezecimi, acolo unde au fost învinși în mod surprinzător de Paraguay la penalty-uri (1-1, 3-4 d.pen.).

Toni Kroos, dur la adresa Germaniei: „Nu avem nici măcar un singur jucător de clasă mondială”

Eliminarea Germaniei de la Mondial, la fel de șocantă precum cele din 2018 și 2022, a declanșat un val de furie în țară. Mai ales după ce selecționerul Julian Nagelsmann a refuzat să-și dea demisia.

La fel de furios a fost și Toni Kroos, fost mijlocaș care a adunat 114 selecții pentru prima reprezentativă a țării sale.

În cadrul emisiunii sale de pe TikTok, „Kroos & Kroos: Campionatul Mondial sub lupă”, fostul jucător al lui Real Madrid i-a criticat dur pe jucătorii lui Julian Nagelsmann.

„ În prezent, nu avem nici măcar un singur jucător de clasă mondială. Avem jucători cu astfel de potențial, dar asta nu înseamnă că sunt deja de clasă mondială.

Astfel de jucători sunt cei care decid meciurile la un Campionat Mondial. Ei sunt cei pe care îi găsești în fruntea clasamentului marcatorilor. Noi nu avem niciunul acolo și trebuie să recunoaștem acest lucru”, a declarat Toni Kroos, citat de marca.com.

17 goluri și 21 de pase a bifat Toni Kroos în 114 selecții pentru naționala Germaniei. A câștigat Campionatul Mondial în 2014

Toni Kroos consideră că jocul Germaniei are de suferit în astfel de momente importante, precum 16-imile CM 2026.

„Germania nu este capabilă să-și îmbunătățească jocul. În turneele în care am avut succes, aveam mereu senzația că putem trece la un nivel superior.

Acum doar credem că suntem mai buni decât Paraguay și că vom câștiga cumva… dar nu este așa”, a încheiat Kroos.

Germania, gol anulat cu Paraguay în prelungiri

În minutul 102, Jonathan Tah (30 de ani) a trimis mingea în poartă, în urma unui corner de pe partea dreaptă, și a pus-o pe Germania în avantaj.

Bucuria nemților n-a durat mult. Arbitrul marocan Jalal Jayed (39 de ani), cel care validase inițial golul, a fost chemat la margine de Tatiana Guzman, aflată în camera VAR pentru a revedea faza.

„Centralul” african și-a schimbat decizia, considerând că, în faza premergătoare reușitei portarul paraguayan Orlando Gill a fost obstrucționat de fundașul german Waldemar Anton.

Pierluigi Collina, președintele Comisiei Arbitrilor FIFA, a subliniat că antrenorii și jucătorii au fost avertizați înainte de startul turneului final că asemenea faze vor fi sancționate cu fault în atac.

„Deși să stai într-o anumită poziție nu este fault prin definiție, atunci când un jucător de atac nu este interesat de minge și se mișcă intenționat, chiar și puțin, cu scopul de a obstrucționa mișcarea unui adversar și de a-l opri să se apere, incidentul trebuie analizat cu atenție de către arbitrul central și VAR, unde se impune.

În special cazurile în care tactica este de a preveni portarul advers să își apere poarta.

Jucătorii și antrenorii au fost informați în prealabil de așa ceva, așa că nu ar trebui să fie nicio surpriză că arbitrii vor sancționa astfel de faulturi” a declarat Collina, citat de bbc.com.

După ce golul a fost anulat, partida din 16-imi a mers la penalty-uri. Acolo, Havertz, Woltemade și același Tah au ratat, iar Paraguay a produs primul șoc al fazei eliminatorii de la turneu final.

Pentru Germania a fost a treia mare dezamăgire trăită în ultimele ediții de Campionat Mondial. După trofeul câștigat în 2014, nemții n-au reușit să treacă de grupe în 2018 și 2022, iar acum s-au oprit mai repede decât se așteptau.

De partea cealaltă, Paraguay s-a calificat în optimi, unde o așteaptă un nou duel de foc. Adversara: Franța, vicecampioană mondială.

Partida se va disputa luni noaptea, de la ora 00:00 (ora României).

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