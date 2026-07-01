Anderson Ceara, o nouă încercare Astăzi efectuează vizita medicală la  rivala FCSB. Ce sumă ar urma să primească Csikszereda

Anderson Ceara (27 de ani), fotbalistul celor de la Csikszereda, ar urma să efectueze testele medicale la CFR Cluj.

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Brazilianul era dat ca și transferat la FCSB în această vară, dar mutarea a picat în ultimul moment.

La viza medicală, medicii fostei campioane a României au descoperit că Ceara ar avea probleme în zona meniscului, acesta fiind motivul pentru care mutarea nu s-a mai realizat.

Anderson Ceara face testele medicale la CFR Cluj

După ce transferul la FCSB a picat, CFR Cluj a intrat pe fir, iar brazilianul va fi prezent astăzi la testele medicale ale echipei din Gruia.

Acesta va fi supus și unor investigații suplimentare pentru a nu se mai repeta episodul FCSB.

Dacă lucrurile vor merge conform planului, Ceara va deveni noul jucător al ardelenilor, informează digisport.ro.

750.000 de euro este cota lui Anderson Ceara, potrivit Transfermarkt

CFR Cluj îl vrea pe Anderson Ceara: „Nu am ajuns încă la un compromis”

Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a fost cel care a confirmat interesul ardelenilor pentru Ceara. Acesta a subliniat că așteaptă rezultatul testelor medicale înainte să negocieze un viitor transfer.

O eventuală tranzacție ar fi cuprinsă între 500.000 -600.000 de euro.

„De noi este dorit Anderson Ceara. Este adevărat. Noi îl vrem, dar nu am ajuns încă la un compromis cu privire la subiectul acela vizavi de problema medicală.

Să vedem dacă, într-adevăr, este ceva grav sau mai mult simbolic. O să discutăm mai multe săptămâna viitoare, după ce primim și noi un feedback de la doctori.

Discuția este undeva la 500.000-600.000 de euro”, a spus Ioan Varga, conform sursei citate.

Cifrele lui Anderson Ceara în sezonul 2025/2026:

40 de meciuri

2.845 minute bifate

8 goluri marcate

7 pase de gol

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