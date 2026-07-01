De ce a fost anulat golul Germaniei? Cum explică FIFA decizia care a schimbat soarta germanilor la CM 2026 +5 foto
Campionatul Mondial

De ce a fost anulat golul Germaniei? Cum explică FIFA decizia care a schimbat soarta germanilor la CM 2026

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.07.2026, ora 16:13
alt-text Actualizat: 01.07.2026, ora 16:13
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În minutul 102, Jonathan Tah (30 de ani) a trimis mingea în poartă, în urma unui corner de pe partea dreaptă, și a pus-o pe Germania în avantaj.

Bucuria nemților n-a durat mult. Arbitrul marocan Jalal Jayed (39 de ani), cel care validase inițial golul, a fost chemat la margine de Tatiana Guzman, aflată în camera VAR pentru a revedea faza.

„Centralul” african și-a schimbat decizia, considerând că, în faza premergătoare reușitei portarul paraguayan Orlando Gill a fost obstrucționat de fundașul german Waldemar Anton.

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Pierluigi Collina, despre faza controversată din meciul Germania - Paraguay

Collina susține că decizia luată de brigada de arbitri a fost una corectă. Președintele Comisiei Arbitrilor FIFA a subliniat că antrenorii și jucătorii au fost avertizați înainte de startul turneului final că asemenea faze vor fi sancționate cu fault în atac.

„Deși să stai într-o anumită poziție nu este fault prin definiție, atunci când un jucător de atac nu este interesat de minge și se mișcă intenționat, chiar și puțin, cu scopul de a obstrucționa mișcarea unui adversar și de a-l opri să se apere, incidentul trebuie analizat cu atenție de către arbitrul central și VAR, unde se impune.

În special cazurile în care tactica este de a preveni portarul advers să își apere poarta.

Jucătorii și antrenorii au fost informați în prealabil de așa ceva, așa că nu ar trebui să fie nicio surpriză că arbitrii vor sancționa astfel de faulturi” a declarat Collina, citat de bbc.com.

FOTO. Golul anulat Germaniei în meciul cu Paraguay

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Galerie foto (5 imagini)

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După ce golul a fost anulat, partida din 16-imi a mers la penalty-uri. Acolo, Havertz, Woltemade și același Tah au ratat, iar Paraguay a produs primul șoc al fazei eliminatorii de la turneu final.

Pentru Germania a fost a treia mare dezamăgire trăită în ultimele ediții de Campionat Mondial. După trofeul câștigat în 2014, nemții n-au reușit să treacă de grupe în 2018 și 2022, iar acum s-au oprit mai repede decât se așteptau.

De partea cealaltă, Paraguay s-a calificat în optimi, unde o așteaptă un nou duel de foc. Adversara: Franța, vicecampioană mondială.

Partida se va disputa luni noaptea, de la ora 00:00 (ora României).

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