Preț incredibil pentru a-l vedea pe Messi  Cât a costat un bilet la Angola - Argentina + sud-americanii au primit o sumă fabuloasă pentru a merge în Africa
Angola a jucat un amical cu Argentina, 0-2 pe teren propriu
Conference League

Preț incredibil pentru a-l vedea pe Messi Cât a costat un bilet la Angola - Argentina + sud-americanii au primit o sumă fabuloasă pentru a merge în Africa

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 14.11.2025, ora 22:11
alt-text Actualizat: 14.11.2025, ora 22:15
  • Angola a jucat un amical cu Argentina, 0-2 pe teren propriu
  • Golurile au fost marcate de Lautaro (43) și Messi (82)

Africanii au organizat această partidă specială pentru a sărbători 50 de ani de la obținerea independenței țării.

Demolați de Germania  România U20, umilită în Elite League!
Citește și
Demolați de Germania România U20, umilită în Elite League!
Citește mai mult
Demolați de Germania  România U20, umilită în Elite League!

Un dolar biletul pentru Angola - Argentina

Ei au plătit peste 12 milioane de dolari pentru a aduce campioana mondială en titre pe Estadio 11 de Novembro din Talatona.

Biletele au avut un preț simbolic de un dolar și aproximativ 50.000 de oameni au avut șansa de a vedea live naționala lui Leo Messi.

Este prima dată când Argentina joacă în Angola. Singura lor întâlnire anterioară a avut loc în 2006, la Salerno, când Argentina a câștigat cu 2-0 într-un meci în care i-a avut pe teren și pe Messi, cu numărul 19, și pe actualul selecționer Scaloni, cu numărul 13.

  • Angola nu s-a calificat la Cupa Mondială din 2026, dar e calificată la Cupa Africii.
  • De partea cealaltă, Argentina își va apăra titlul mondial în America de Nord, vara viitoare.

Scaloni: „Suntem foarte recunoscători”

La Cupa Mondială, s-ar putea să înfruntăm adversari africani. Întotdeauna înveți când joci un meci împotriva unor adversari pe care nu îi cunoști foarte bine și care sunt la fel de puternici fizic precum Angola.

Am încercat să jucăm pe baza punctelor noastre forte și îi felicit și pe adversarii noștri pentru prestația lor bună. Au jucători rapizi. Cred că am fost la înălțimea provocării, chiar dacă uneori puteam face lucrurile mai bine.

Știu că acesta este un popor care se bucură când ne descurcăm bine, suntem foarte recunoscători pentru primirea pe care ne-au făcut-o”, a declarat Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei.

VIDEO Angola - Argentina 0-2, rezumat

  • Angola: Marques - Modesto, Gaspar, Buatu, Carneiro - Fredy, Maestro - Luvumbo, Nzola, Banza - Dala
  • Argentina: Rulli - Foyth, Romero, Tagliafico, Gonzalez - De Paul, Mac Allister - Messi, Lautaro, Almada

Citește și

Cine transmite Bosnia - România  Meciul vital pentru locul secund va fi la TV 
Nationala
21:24
Cine transmite Bosnia - România Meciul vital pentru locul secund va fi la TV
Citește mai mult
Cine transmite Bosnia - România  Meciul vital pentru locul secund va fi la TV 
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare:  le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
Diverse
19:04
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare: le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
Citește mai mult
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare:  le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară
angola africa Leo Messi argentina bilete pret
Știrile zilei din sport
CONFERINȚĂ CU SCÂNTEI VIDEO + FOTO Mircea Lucescu, patru momente de nemulțumire:  „Eu, demis? Spune-i asta!”
Nationala
14.11
CONFERINȚĂ CU SCÂNTEI VIDEO + FOTO Mircea Lucescu, patru momente de nemulțumire: „Eu, demis? Spune-i asta!”
Citește mai mult
CONFERINȚĂ CU SCÂNTEI VIDEO + FOTO Mircea Lucescu, patru momente de nemulțumire:  „Eu, demis? Spune-i asta!”
Musi are probleme  Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat
Nationala
14.11
Musi are probleme Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Musi are probleme  Fotbalistul lui Dinamo a fost scos din lotul naționalei U21: ce s-a întâmplat
Calcule pentru Mondial  Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul
Nationala
14.11
Calcule pentru Mondial Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul
Citește mai mult
Calcule pentru Mondial  Specialiștii nu au inclus România pe lista echipelor care sunt 100% la baraj: care e motivul
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare:  le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
Diverse
14.11
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare: le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
Citește mai mult
Despărțire de ultimă oră în NBA Steph Curry, decizie surprinzătoare:  le-a spus adio după 13 ani! Pe urmele lui Jordan și Kobe
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:23
Bosnia - România LIVE de la 21:45 » Zi decisivă pentru „tricolori”: meci crucial în drumul spre CM 2026
Bosnia - România LIVE de la 21:45 » Zi decisivă pentru „tricolori”: meci crucial în drumul spre CM 2026
00:01
Kovacs, misiune dificilă în Slovacia „Centralul” român a anulat două goluri în duelul care o interesa și pe România din preliminariile CM 2026
Kovacs, misiune dificilă în Slovacia  „Centralul” român a anulat două goluri în duelul care o interesa și pe România din preliminariile CM 2026 
22:41
Alertă în Bosnia Poliția din Zenica nu știe ce pregătește BH Fanaticos! 550 de fani români puși în gardă cu protestul ultrașilor din Bosnia
Alertă în Bosnia Poliția din Zenica nu știe ce pregătește BH Fanaticos! 550 de fani români puși în gardă cu protestul ultrașilor din Bosnia
22:38
Încă o calificată din Europa S-a dat biletul #30 pentru CM 2026: a ratat un singur Mondial în toată istoria!
Încă o calificată din Europa S-a dat biletul #30 pentru CM 2026: a ratat un singur Mondial în toată istoria!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei

Vlad Nedelea: Emeric Ienei, steaua de pe sigla Stelei
Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel

Cristian Geambașu: Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei

Silviu Tudor Samuilă: Adio, Sir Ienei
Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul

Cristian Geambașu: Antrenorul
Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră

Cătălin Țepelin: Ienei, icoana noastră
Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez

Cristian Geambașu: Modelul danez
Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!

Dan Udrea: Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Top stiri din sport
Proiect fabulos VIDEO+FOTO O nouă arenă sportivă sferică, ce include camere de hotel și magazine » Unde se va construi
Diverse
14.11
Proiect fabulos VIDEO+FOTO O nouă arenă sportivă sferică, ce include camere de hotel și magazine » Unde se va construi
Citește mai mult
Proiect fabulos VIDEO+FOTO O nouă arenă sportivă sferică, ce include camere de hotel și magazine » Unde se va construi
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Gimnastica
14.11
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
Citește mai mult
Octavian Bellu intervine Ce a spus legendarul antrenor despre abuzurile din gimnastică: „S-au depășit niște limite”
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
Nationala
14.11
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko. Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
Citește mai mult
„Să jucați voi mai bine și Bosnia să câștige!” Avertismentul lui Dzeko . Cum au răspuns căpitanul și selecționerul Bosniei întrebărilor GOLAZO.ro
Iftime, acid la adresa lui Gino Iorgulescu Patronul FC Botoșani a explicat de ce s-a opus la Adunarea Generală: „Mă dezgustă totul”
Superliga
14.11
Iftime, acid la adresa lui Gino Iorgulescu Patronul FC Botoșani a explicat de ce s-a opus la Adunarea Generală: „Mă dezgustă totul”
Citește mai mult
Iftime, acid la adresa lui Gino Iorgulescu Patronul FC Botoșani a explicat de ce s-a opus la Adunarea Generală: „Mă dezgustă totul”

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 15 rapid 11 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti Poli Iasi 2 uta arad 5 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
15.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share