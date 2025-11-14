Preț incredibil pentru a-l vedea pe Messi  Cât a costat un bilet la Angola - Argentina + sud-americanii au primit o sumă fabuloasă pentru a merge în Africa

Angola a jucat un amical cu Argentina, 0-2 pe teren propriu

Golurile au fost marcate de Lautaro (43) și Messi (82)

Africanii au organizat această partidă specială pentru a sărbători 50 de ani de la obținerea independenței țării.

Un dolar biletul pentru Angola - Argentina

Ei au plătit peste 12 milioane de dolari pentru a aduce campioana mondială en titre pe Estadio 11 de Novembro din Talatona.

Biletele au avut un preț simbolic de un dolar și aproximativ 50.000 de oameni au avut șansa de a vedea live naționala lui Leo Messi.

Este prima dată când Argentina joacă în Angola. Singura lor întâlnire anterioară a avut loc în 2006, la Salerno, când Argentina a câștigat cu 2-0 într-un meci în care i-a avut pe teren și pe Messi, cu numărul 19, și pe actualul selecționer Scaloni, cu numărul 13.

Angola nu s-a calificat la Cupa Mondială din 2026, dar e calificată la Cupa Africii.

De partea cealaltă, Argentina își va apăra titlul mondial în America de Nord, vara viitoare.

Scaloni: „Suntem foarte recunoscători”

„La Cupa Mondială, s-ar putea să înfruntăm adversari africani. Întotdeauna înveți când joci un meci împotriva unor adversari pe care nu îi cunoști foarte bine și care sunt la fel de puternici fizic precum Angola.

Am încercat să jucăm pe baza punctelor noastre forte și îi felicit și pe adversarii noștri pentru prestația lor bună. Au jucători rapizi. Cred că am fost la înălțimea provocării, chiar dacă uneori puteam face lucrurile mai bine.

Știu că acesta este un popor care se bucură când ne descurcăm bine, suntem foarte recunoscători pentru primirea pe care ne-au făcut-o”, a declarat Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei.

VIDEO Angola - Argentina 0-2 , rezumat

Angola : Marques - Modesto, Gaspar, Buatu, Carneiro - Fredy, Maestro - Luvumbo, Nzola, Banza - Dala

: Marques - Modesto, Gaspar, Buatu, Carneiro - Fredy, Maestro - Luvumbo, Nzola, Banza - Dala Argentina: Rulli - Foyth, Romero, Tagliafico, Gonzalez - De Paul, Mac Allister - Messi, Lautaro, Almada

