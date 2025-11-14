Cine transmite Bosnia - România Meciul vital pentru locul secund va fi la TV

Bosnia și România se întâlnesc sâmbătă, 15 noiembrie, de la 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din vara anului viitor.

Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Selecționata condusă de Mircea Lucescu are nevoie de o victorie la Zenica pentru a putea spera că va face parte din urna a doua valorică la tragerea la sorți pentru barajul din luna martie.

Cine transmite la TV Bosnia - România

Pentru anul 2025, drepturile de televizare ale meciurilor echipei naționale au fost cumpărate de două posturi TV, Prima TV și Antena 1, care transmit alternativ partidele.

Astfel, partida cu Bosnia va putea fi urmărită live pe Prima TV , în timp ce ultimul meci din grupă, cel cu San Marino, se va putea vedea pe Antena 1.

La partida de la Zenica se anunță o atmosferă incendiară, meciul fiind sold-out. Suporterii români au primit 550 de bilete la această partidă, capacitatea arenei fiind 15.292 de locuri.

FOTO. Antrenamentul „tricolorilor” de pe stadionul Bilino Polje

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 6 (19-3) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 6 (11-6) 10 4. Cipru 7 (11-9) 8 5. San Marino 7 (1-32) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

VIDEO. Antrenamentul oficial al României în Bosnia

