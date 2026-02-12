Ania Monica Caill, 30 de ani, a ratat din nou o ediție a Jocurilor Olimpice, după cea de la Beijing, din 2022.

Motivele sunt, și de data aceasta, legate de criteriile Federației Române de Schi și Biatlon. Forul condus de Puiu Gașpar a «tăiat» probele de viteză.

Sportiva născută în Franța, dar care concurează pentru România, spune că i s-a blocat, deși „nu cu nume și prenume”, o nouă participare la JO.

Ania Caill, campioană națională la slalom uriaș, proba tehnică, în 2023, nu e prezentă nici la ediția din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă.

În 2022, Federația Română de Schi și Biatlon (n.r. FRSB) a luat decizia de a nu o lăsa să participe la trialul de calificare pentru Beijing, neadăugând-o pe lista extinsă a sportivelor care pot participa.

Acum, FRSB a exclus probele în care concurează Ania Caill din cele eligibile pentru calificarea la JO. Sportiva a vorbit despre situație într-un interviu acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro.

Ania Caill, blocată? Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani explică de ce nu e la JO: „O nedreptate! Nu mi-au dat șansa să mă calific”

Bună, Ania. Despre ce a fost vorba în neparticiparea ta la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina? Probele tale au fost excluse de federație? Explică-ne cum stau lucrurile.

Să încep prin a clarifica probele. Avem slalom și slalom uriaș. Astea sunt probele tehnice. Iar apoi avem probele de viteză, în care concurez și eu, super-g (n.r. slalom super uriaș) și coborâre. În aprilie, după ce Comisia Tehnică a propus, iar Adunarea Generală a FRSB a decis, s-au exclus probele de viteză. Asta înseamnă că, fiindcă au luat hotărârea asta, schiorii eligibili pentru Jocurile Olimpice trebuie să fie de la probele de tehnică. Probele de viteză au fost complet, cum să zic, blocate, șterse încă din aprilie.

Dar care a motivul pentru această decizie?

Nu știu, a fost alegerea lor. N-au vrut să trimită sportivii în aceste probe. România avea doar un loc de cotă. Adică un loc la fete și un loc la băieți. Deci nu puteau trimite sportiva care merge acum (n.r. Sofia Moldovan) și pe mine. Trebuiau să aleagă. Dar nu mai e situația de acum patru ani, unde, într-adevăr, acum patru ani eu eram în formă foarte bună. Atunci chiar a fost o nedreptate că nu m-au ales. Acum nu pot să zic că a fost o mare nedreptate să meargă cea care merge, cea mică, față de mine. Nedreptatea a fost că n-am avut șansa să mă calific la JO.

Explicația Federației pentru care au scos probele de viteză din circuitul național e una adevărată. Ei spun așa: «Dom'le, nu avem siguranța care trebuie să organizăm probe de viteză în România». O probă de viteză înseamnă 3 km de pârtie închisă câteva ore. Și îți sar turiștii în cap. În plus, trebuie acele garduri de protecție. Câteva rânduri. Asta înseamnă câteva sute de mii de euro. Ioan Achiriloaie, antrenor Ania Caill

Pentru că au exclus din zona de interes probele unde tu concurezi?

Da. Din prima clipă, ei au scos, pur și simplu, probele mele. Înseamnă că orice rezultat făceam în Cupa Mondială, în Cupa Europeană, orice, nu conta. Și-au făcut regula lor. Singurul mod prin care puteam să ajung la JO de la Milano-Cortina era să schimb programul de antrenament, să schimb probele mele, adică să concurez la slalom și slalom uriaș și să încerc să mă calific la ele. Ceea ce e foarte greu, știm cu toții. E extrem de greu să schimbi probele. Slalom nu fac de 15 ani, deci pur și simplu nu aș fi putut trece de trialuri.

Practic imposibil pentru tine…

Da, exact. Dar și să presupunem că schimbam antrenamentele, că mă calificam la probele astea de tehnic, eu oricum voiam să concurez în probele de viteză la JO. Acolo am cele mai mari șanse pentru un rezultat bun. Dar să mă antrenez nouă luni în probele tehnice și eu să merg apoi să concurez la viteză... Nu aveam nicio șansă la JO de rezultat bun.

Eu de mică am fost crescută de mama, care e româncă. Și atunci, toată familia, bunicii, vorbeau românește acasă, tot timpul, și a fost foarte naturală trecerea mea. Ania Monica Caill

Ania Caill: „E dureros că se pot «tăia» probele”

Oamenii de la Federație ți-au oferit vreo explicație pentru care au ales așa?

Nu, asta a fost decizia. Eu, oficial, adică chiar scris negru pe alb, am văzut pe la începutul lui noiembrie, dacă nu greșesc. Printr-un mesaj primit pe WhatsApp. Nu au justificat decizia asta, clar.



Oricine, orice sportiv merită explicații. După ani de carieră, de sacrificiu, într-o probă care e olimpică… da, e dureros. E dureros că, pur și simplu, se pot «tăia» două probe ca și cum nu există. Nu am văzut asta la nici o țară. Federațiile au voie să stabilească orice criterii vor și orice proces de calificare.



Au o mare putere, pentru că sunt pur și simplu autonome în modul de alegere a probelor pentru care să deplaseze sportivi la JO. Nu pot să zic că m-au blocat personal, pentru că nu au scris acolo - Ania Monica Caill nu va merge la JO orice ar fi -, dar așa am simțit. Asta e situația, fiindcă sunt singura care face exclusiv probele respective.

Cu câți ani înainte de Milano-Cortina ar fi trebuit să fii anunțată că trebuie să-ți schimbi probele pentru a avea șansa unor rezultate bune la JO 2026?

Poate și cu 3 ani ar fi fost greu. Aș fi avut șanse bune să mă calific, asta da. Dar eu am făcut pasul spre probele de viteză acum 10 ani. Și atunci am fost susținută de Federație. Îmi aduc aminte la Pyeongchang (n.r. JO din 2018), când mă simțeam un pic obosită și bolnavă, la vremea aia era secretar general (n.r. Puiu Gaspar, actualul președinte al Federației Române de Schi și Biatlon) și mi-a spus că mai bine mă concentrez pe probele de viteză.

Noi am fost susținuți de Federație pentru a ne pregăti la probele de viteză. De la un moment dat, s-a oprit și acest ajutor. S-au gândit, probabil, că probele sunt costisitoare. Asta au vrut ei să prioritizeze. Înțelegem și asta. Dar de la asta până la a avea sportivi care fac pe... treaba lor probele respective, ajung să aibă un clasament mondial, fac performanțe și tu să îi excluzi după aceea din competiții, asta e cu totul altceva. Mă rog, nu pe ei personal, ci probele în care ei concurează. Ioan Achiriloaie, antrenor Ania Caill

Preșdintele Federației Române de Schi și Biatlon, Puiu Gașpar, prezent la Milano-Cortina, nu a putut fi contactat până la publicarea acestui articol.

